Valve, Steam Machine e Steam Frame devono aspettare per la crisi delle memorie

Valve lancerà i prodotti annunciati alla fine dello scorso anno in modo scaglionato a causa della crisi DRAM. Lo Steam Controller arriva a maggio perché non usa RAM, mentre Steam Machine e Frame sono stati rinviati. La carenza di memoria globale ha costretto l'azienda a rivedere i piani

La crisi globale della memoria DRAM continua a influenzare pesantemente il settore tecnologico, e anche Valve ne sta subendo le conseguenze. L'azienda ha infatti confermato che il lancio dei suoi nuovi dispositivi hardware avverrà in modo scaglionato, proprio a causa delle difficoltà legate alla disponibilità e ai costi della RAM.

In particolare, il nuovo Steam Controller è stato annunciato e lanciato in anticipo rispetto agli altri prodotti previsti, come Steam Machine e Steam Frame. La motivazione è piuttosto semplice: il controller non utilizza RAM, il che lo rende molto più facile da produrre e distribuire in un momento di forte instabilità del mercato.

A spiegare la situazione è stato l'ingegnere hardware di Valve, Steve Cardinali, che ha sottolineato come il controller fosse pronto per la produzione e il lancio, senza le complicazioni legate alla memoria. Al contrario, dispositivi più complessi come Steam Machine e Steam Frame dipendono fortemente dalla memoria, cosa che oggi rende molto più difficile pianificarne la distribuzione.

Ulteriori dettagli sulla strategia di Valve per il lancio di Steam Machine, Steam Controller e altro ancora

Originariamente, Valve aveva intenzione di lanciare tutti i dispositivi nello stesso periodo, intorno a maggio 2026. L'azienda ha deciso di non ritardare il Controller, considerato anche l'elevato interesse del pubblico e la necessità di soddisfare la domanda. Cardinali ha infatti dichiarato che non aveva senso bloccare un prodotto pronto solo per attendere gli altri.

La situazione appare particolarmente critica per Steam Machine, soluzione più colpita dalla carenza globale in quanto necessita sia di memoria DDR5 che di chip GDDR6 per la GPU dedicata. Il visore Steam Frame, invece, utilizza RAM tipica degli smartphone, che sembra essere meno soggetta a problemi di approvvigionamento, lasciando aperta la possibilità di un lancio anticipato rispetto alla Steam Machine.

Questa strategia di lancio graduale evidenzia come la crisi della DRAM stia ridefinendo le priorità delle aziende tecnologiche. Non si tratta solo di ritardi, ma di una vera e propria riorganizzazione delle roadmap di prodotto, in costante evoluzione al miglioramento o all'aggravarsi della situazione.