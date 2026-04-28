Valve, Steam Machine e Steam Frame devono aspettare per la crisi delle memorie

Valve, Steam Machine e Steam Frame devono aspettare per la crisi delle memorie

Valve lancerà i prodotti annunciati alla fine dello scorso anno in modo scaglionato a causa della crisi DRAM. Lo Steam Controller arriva a maggio perché non usa RAM, mentre Steam Machine e Frame sono stati rinviati. La carenza di memoria globale ha costretto l'azienda a rivedere i piani

di pubblicata il , alle 09:21 nel canale Videogames
Steam MachineSteam Frame
 

La crisi globale della memoria DRAM continua a influenzare pesantemente il settore tecnologico, e anche Valve ne sta subendo le conseguenze. L'azienda ha infatti confermato che il lancio dei suoi nuovi dispositivi hardware avverrà in modo scaglionato, proprio a causa delle difficoltà legate alla disponibilità e ai costi della RAM.

In particolare, il nuovo Steam Controller è stato annunciato e lanciato in anticipo rispetto agli altri prodotti previsti, come Steam Machine e Steam Frame. La motivazione è piuttosto semplice: il controller non utilizza RAM, il che lo rende molto più facile da produrre e distribuire in un momento di forte instabilità del mercato.

A spiegare la situazione è stato l'ingegnere hardware di Valve, Steve Cardinali, che ha sottolineato come il controller fosse pronto per la produzione e il lancio, senza le complicazioni legate alla memoria. Al contrario, dispositivi più complessi come Steam Machine e Steam Frame dipendono fortemente dalla memoria, cosa che oggi rende molto più difficile pianificarne la distribuzione.

Ulteriori dettagli sulla strategia di Valve per il lancio di Steam Machine, Steam Controller e altro ancora

Originariamente, Valve aveva intenzione di lanciare tutti i dispositivi nello stesso periodo, intorno a maggio 2026. L'azienda ha deciso di non ritardare il Controller, considerato anche l'elevato interesse del pubblico e la necessità di soddisfare la domanda. Cardinali ha infatti dichiarato che non aveva senso bloccare un prodotto pronto solo per attendere gli altri.

La situazione appare particolarmente critica per Steam Machine, soluzione più colpita dalla carenza globale in quanto necessita sia di memoria DDR5 che di chip GDDR6 per la GPU dedicata. Il visore Steam Frame, invece, utilizza RAM tipica degli smartphone, che sembra essere meno soggetta a problemi di approvvigionamento, lasciando aperta la possibilità di un lancio anticipato rispetto alla Steam Machine.

Questa strategia di lancio graduale evidenzia come la crisi della DRAM stia ridefinendo le priorità delle aziende tecnologiche. Non si tratta solo di ritardi, ma di una vera e propria riorganizzazione delle roadmap di prodotto, in costante evoluzione al miglioramento o all'aggravarsi della situazione.

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12 Commenti
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euscar28 Aprile 2026, 09:32 #1
mentre Steam Machine e Frame sono stati rinviati.


Era scontato, non penso ci sia qualcuno rimasto sorpreso da questa notizia.
dominator8428 Aprile 2026, 09:34 #2
io sì, sono sorpreso, non me lo sarei mai aspettto

anche lo steam controller monta su delle ddr5? no, perchè che prezzo...

comunque piccolo consiglio per valve, basta andare in discarica oppure in qualche mercatino dell'est, comprare in bulk un sacco di vecchi laptop e puntare sulle ddr4

e poi rivendersi i laptop
coschizza28 Aprile 2026, 10:00 #3
considerando che il piu grande produttore al mondo di memorei sansung non vende memnorie nemmeno a samsung stessa fa capire che questo problema durera anni, altro che gpu nel periodo covid sara ancora peggio
demonsmaycry8428 Aprile 2026, 10:11 #4
la quantita' di ram che serve e' spaventosa...mi sorprende come non siano riusciti a muoversi in anticipo....statisti di topogigio...l unica cosa che li salva e' il fatturato stellare sorretto dall IA ma quando quei mercati saranno pieni ci sara' da ridere. Si dovrebbe fare una legge ed investimenti per fare fab che producono RAM...stanno esaurendo le scorte di tutto...stamani volevo acquistare hardware per la produzione non si trova piu' niente ho dovuto ripiegare su altri modelli con tutto quello che ne consegue..nuovi test...nuove certificazioni ecc ecc...di questo passo chi produce CPU avra' grossi problemi...qualcom si e' mossa ma AMD, INTEL, APPLE ecc ecc dovrebbero fare un consorzio e muoversi alla velocita' della luce se non si producono le RAM Da soli non capisco come pensano di vendere le CPU.
coschizza28 Aprile 2026, 10:59 #5
Originariamente inviato da: demonsmaycry84
.mi sorprende come non siano riusciti a muoversi in anticipo....statisti di topogigio..


mi sorprente che tu sapendo tutto in anticipo non abbia comprato tutte le ram che trovavi e poi le hai rivendute a prezzo d'oro se era cosi prevedibile perche nessuno lo ha fatto, tutti stupidi? tutti

semmeno samsung ha comprato le ram in anticipo per gli smartphone quando è la stessa samsung che produce la grap parde della ram mondiale, se non lo sapevano loro lo dovevamo sapere quelli di valve?
kust0r28 Aprile 2026, 12:12 #6
In pratica si decreta la morte sul nascere di questi due dispositivi. Aspetta e spera che finisca la crisi...
Che gran peccato per il Frame, lo attendevo per poter finalmente provare Alyx
Ripper8928 Aprile 2026, 12:21 #7
Originariamente inviato da: coschizza
considerando che il piu grande produttore al mondo di memorei sansung non vende memnorie nemmeno a samsung stessa fa capire che questo problema durera anni, altro che gpu nel periodo covid sara ancora peggio

Non è che "non vende", è che NON VUOLE produrre.
Tengono invece basse le produzioni apposta per alzare i margini.
Queste aziende dovrebbero essere in queste situazioni obbligate a fornire delle quote minime in tutti i mercati e quindi obbligati de facto ad aumentare per forza la propria produttività.
coschizza28 Aprile 2026, 12:43 #8
Originariamente inviato da: Ripper89
Non è che "non vende", è che NON VUOLE produrre.
Tengono invece basse le produzioni apposta per alzare i margini.
Queste aziende dovrebbero essere in queste situazioni obbligate a fornire delle quote minime in tutti i mercati e quindi obbligati de facto ad aumentare per forza la propria produttività.


la prodizioene e ai massimi informati meglio e stanno aumentando le fabbriche piu producono piu guadagnano
Ripper8928 Aprile 2026, 12:46 #9
Originariamente inviato da: coschizza
la prodizioene e ai massimi informati meglio e stanno aumentando le fabbriche piu producono piu guadagnano

Ai massimi di che cosa ?
L'aumento della produzione deve essere proporzionale alla domanda.
A parte l'annuncio della costruzione di un impiantino addizionale simbolico per ciascuno ( hynix e samsung ) non mi pare di aver visto molto altro in costruzione.
supertigrotto28 Aprile 2026, 13:23 #10
E non va bene così?
Il futuro è abbonamento al Cloud/IA attraverso dispositivi vuoti con abbonamenti imposti e libertà zero,cosa chiedere di più?
Mi raccomando,dovrete inginocchiarvi e adorare i superstalloni della IA,dovrete fare come la Corea del Nord,immagine con altarino in casa dei vari superstalloni della IA,con controllo a random della polizia umana e robotica e se non li adorerete,punizione fisica e prigione.
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