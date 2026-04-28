Valve, Steam Machine e Steam Frame devono aspettare per la crisi delle memorie
Valve lancerà i prodotti annunciati alla fine dello scorso anno in modo scaglionato a causa della crisi DRAM. Lo Steam Controller arriva a maggio perché non usa RAM, mentre Steam Machine e Frame sono stati rinviati. La carenza di memoria globale ha costretto l'azienda a rivedere i pianidi Francesco Messina pubblicata il 28 Aprile 2026, alle 09:21 nel canale Videogames
Steam MachineSteam Frame
La crisi globale della memoria DRAM continua a influenzare pesantemente il settore tecnologico, e anche Valve ne sta subendo le conseguenze. L'azienda ha infatti confermato che il lancio dei suoi nuovi dispositivi hardware avverrà in modo scaglionato, proprio a causa delle difficoltà legate alla disponibilità e ai costi della RAM.
In particolare, il nuovo Steam Controller è stato annunciato e lanciato in anticipo rispetto agli altri prodotti previsti, come Steam Machine e Steam Frame. La motivazione è piuttosto semplice: il controller non utilizza RAM, il che lo rende molto più facile da produrre e distribuire in un momento di forte instabilità del mercato.
A spiegare la situazione è stato l'ingegnere hardware di Valve, Steve Cardinali, che ha sottolineato come il controller fosse pronto per la produzione e il lancio, senza le complicazioni legate alla memoria. Al contrario, dispositivi più complessi come Steam Machine e Steam Frame dipendono fortemente dalla memoria, cosa che oggi rende molto più difficile pianificarne la distribuzione.
Ulteriori dettagli sulla strategia di Valve per il lancio di Steam Machine, Steam Controller e altro ancora
Originariamente, Valve aveva intenzione di lanciare tutti i dispositivi nello stesso periodo, intorno a maggio 2026. L'azienda ha deciso di non ritardare il Controller, considerato anche l'elevato interesse del pubblico e la necessità di soddisfare la domanda. Cardinali ha infatti dichiarato che non aveva senso bloccare un prodotto pronto solo per attendere gli altri.
La situazione appare particolarmente critica per Steam Machine, soluzione più colpita dalla carenza globale in quanto necessita sia di memoria DDR5 che di chip GDDR6 per la GPU dedicata. Il visore Steam Frame, invece, utilizza RAM tipica degli smartphone, che sembra essere meno soggetta a problemi di approvvigionamento, lasciando aperta la possibilità di un lancio anticipato rispetto alla Steam Machine.
Questa strategia di lancio graduale evidenzia come la crisi della DRAM stia ridefinendo le priorità delle aziende tecnologiche. Non si tratta solo di ritardi, ma di una vera e propria riorganizzazione delle roadmap di prodotto, in costante evoluzione al miglioramento o all'aggravarsi della situazione.
12 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Era scontato, non penso ci sia qualcuno rimasto sorpreso da questa notizia.
anche lo steam controller monta su delle ddr5? no, perchè che prezzo...
comunque piccolo consiglio per valve, basta andare in discarica oppure in qualche mercatino dell'est, comprare in bulk un sacco di vecchi laptop e puntare sulle ddr4
e poi rivendersi i laptop
mi sorprente che tu sapendo tutto in anticipo non abbia comprato tutte le ram che trovavi e poi le hai rivendute a prezzo d'oro se era cosi prevedibile perche nessuno lo ha fatto, tutti stupidi? tutti
semmeno samsung ha comprato le ram in anticipo per gli smartphone quando è la stessa samsung che produce la grap parde della ram mondiale, se non lo sapevano loro lo dovevamo sapere quelli di valve?
Che gran peccato per il Frame, lo attendevo per poter finalmente provare Alyx
Non è che "non vende", è che NON VUOLE produrre.
Tengono invece basse le produzioni apposta per alzare i margini.
Queste aziende dovrebbero essere in queste situazioni obbligate a fornire delle quote minime in tutti i mercati e quindi obbligati de facto ad aumentare per forza la propria produttività.
Tengono invece basse le produzioni apposta per alzare i margini.
Queste aziende dovrebbero essere in queste situazioni obbligate a fornire delle quote minime in tutti i mercati e quindi obbligati de facto ad aumentare per forza la propria produttività.
la prodizioene e ai massimi informati meglio e stanno aumentando le fabbriche piu producono piu guadagnano
Ai massimi di che cosa ?
L'aumento della produzione deve essere proporzionale alla domanda.
A parte l'annuncio della costruzione di un impiantino addizionale simbolico per ciascuno ( hynix e samsung ) non mi pare di aver visto molto altro in costruzione.
Il futuro è abbonamento al Cloud/IA attraverso dispositivi vuoti con abbonamenti imposti e libertà zero,cosa chiedere di più?
Mi raccomando,dovrete inginocchiarvi e adorare i superstalloni della IA,dovrete fare come la Corea del Nord,immagine con altarino in casa dei vari superstalloni della IA,con controllo a random della polizia umana e robotica e se non li adorerete,punizione fisica e prigione.
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