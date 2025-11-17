Valve sorprende: la nuova Steam Machine supera il 70% dei PC da gaming disponibili
Secondo Valve, la nuova Steam Machine con APU AMD Zen 4 e GPU RDNA 3 da 28 CU e 8 GB di VRAM è in grado di superare il 70% dei PC gaming attuali. Resta da capire la fascia di prezzo, elemento chiave per il successo sul mercato.di Francesco Messina pubblicata il 17 Novembre 2025, alle 11:11 nel canale Videogames
La nuova Steam Machine di Valve sta attirando molta attenzione, non solo per il suo design compatto, ma soprattutto per le audaci affermazioni sulle sue prestazioni. Presentata come una sorta di ibrido tra console e PC da gaming, la macchina è già al centro di discussioni accese dopo che un ingegnere Valve ha dichiarato che il dispositivo supera in potenza il 70% dei PC da gioco attualmente in uso.
Un'affermazione che deriva direttamente dai dati raccolti attraverso la Steam Survey, uno dei database più affidabili per comprendere la configurazione media dei giocatori PC. Il cuore della Steam Machine è un processore AMD semi-custom basato sull'architettura Zen 4, dotato di sei core e abbinato a una GPU con 28 Compute Unit basata su RDNA 3, o secondo alcune speculazioni un'evoluzione intermedia verso RDNA 3.5.
Questa soluzione ibrida offre 16 GB di memoria di sistema DDR5 e 8 GB di VRAM GDDR6, configurazione che suggerisce una macchina pensata per offrire prestazioni di buon livello mantenendo allo stesso tempo consumi e costi relativamente contenuti.
Steam Machine: prestazioni e... prezzo?
Valve si spinge oltre nelle dichiarazioni, affermando che la Steam Machine è in grado di gestire il gaming in 4K a 60 FPS con ray tracing attivo, supportata dalle tecnologie di upscaling come AMD FSR. Se queste promesse saranno mantenute, il sistema potrebbe rivelarsi una soluzione particolarmente competitiva per chi desidera prestazioni solide senza dover costruire un PC personalizzato.
Durante un intervento nel podcast di Adam Savages Tested, l'ingegnere Valve Yazan Aldehayyat ha aggiunto che la nuova Steam Machine è in grado di eseguire qualsiasi gioco disponibile sul mercato. Una dichiarazione significativa, soprattutto considerando l'enorme diversità del catalogo Steam.
Secondo Aldehayyat, la configurazione è stata scelta valutando attentamente fattori come prezzo, segmento di ingresso e posizione nel mercato, sempre basandosi sui dati raccolti internamente. La questione del prezzo resta però il punto più critico e atteso. Valve non ha ancora annunciato alcun costo ufficiale, lasciando aperte tutte le ipotesi.
Dipende anche a cosa giochi, io sto facendo titoli del 2010-2018 al momento, basta poco anche per farli girare in 4k.
Ovvio ma se vendi quella macchina nel 2026 con questo annuncio stai facendo becero marketing contro il consumatore è da in azienda sempre stata pro consumatore non me lo aspettavo
Hanno una GPU analoga ad una RX7600, mentre fra le VGA più diffuse nelle statistiche di Steam ci sono RTX 3060, 3050 4060, 1660, 1650, 2060 ed integrate varie, quindi mi pare una dichiarazione scontata da una parte ma fuorviante dall'altra.
Non mi pare la vendano come gaming pc ultra potente, ma come una "console" integrata nell'ecosistema SW e HW Steam in grado di far girare 6 volte meglio del deck tutto quello che gira su Steam. Mi pare chiaro che sia un'alternativa a Xbox e PS tarata sul pc medio usato con Steam.
La gente gioca anche con i cessi di 10+ anni fa. La statistica e' fatta dai dati di Steam, quindi macchine attualmente utilizzate per giocare.
Quindi il fatto che abbiano 2, 5, o 20 anni e' assolutamente irrilevante.
Un pc medio basso, non medio loro parlano di 4k 60 fps cosa assurda anche con un hardware il 100% più veloce
L'importante e' giocare e divertirsi, io gioco con Linux Mint e Steam anche ai giochi moderni, con 3050 6GB DLSS, grafica a 1080 (al 50% di grafica visto che ha DLSS attivo e va bene), se serve disattivo filtri semi inutili ed esosi e mi diverto benissimo anche se non e' 4k 6000fps.
Continuero' a giocare con PC, nel caso questa o quel che uscira' sara' piu' che ottima per giocare, da quello che ho sentito alcuni possessori di consoles attuali stanno aspettando di vedere in prova vera come ma che se esce una console che fa girare tutti i giochi di Xbox, PlayStation e PC, come attualmente un PC da game, e' oro al di la' delle aspettative piu' rosee di qualche anno fa, per 10 anni fa un miraggio illusorio sarebbe stato.
Prova giocare al gioco che dici Tu su Linux con Steam con una NVIDIA e poi fammi sapere.
Se per gioco ottimizzato invece parti dei produttori che ora fanno pagare per un gioco alfa e manco bete, beh li sta a Te a non buttare i soldi, ad aspettare e comprarli in offerta che spendi meno e li hai pure ottimizzati perche' il tempo e' passato. Io faccio cosi'.
pc medio basso lo dici tu, con una 2070 mobile per dire gioco a tutto quello che mi interessa in 2k/60fps a dettagli alti.
