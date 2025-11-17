Valve sorprende: la nuova Steam Machine supera il 70% dei PC da gaming disponibili

Secondo Valve, la nuova Steam Machine con APU AMD Zen 4 e GPU RDNA 3 da 28 CU e 8 GB di VRAM è in grado di superare il 70% dei PC gaming attuali. Resta da capire la fascia di prezzo, elemento chiave per il successo sul mercato.

La nuova Steam Machine di Valve sta attirando molta attenzione, non solo per il suo design compatto, ma soprattutto per le audaci affermazioni sulle sue prestazioni. Presentata come una sorta di ibrido tra console e PC da gaming, la macchina è già al centro di discussioni accese dopo che un ingegnere Valve ha dichiarato che il dispositivo supera in potenza il 70% dei PC da gioco attualmente in uso.

Un'affermazione che deriva direttamente dai dati raccolti attraverso la Steam Survey, uno dei database più affidabili per comprendere la configurazione media dei giocatori PC. Il cuore della Steam Machine è un processore AMD semi-custom basato sull'architettura Zen 4, dotato di sei core e abbinato a una GPU con 28 Compute Unit basata su RDNA 3, o secondo alcune speculazioni un'evoluzione intermedia verso RDNA 3.5.

Questa soluzione ibrida offre 16 GB di memoria di sistema DDR5 e 8 GB di VRAM GDDR6, configurazione che suggerisce una macchina pensata per offrire prestazioni di buon livello mantenendo allo stesso tempo consumi e costi relativamente contenuti.

Steam Machine: prestazioni e... prezzo?

Valve si spinge oltre nelle dichiarazioni, affermando che la Steam Machine è in grado di gestire il gaming in 4K a 60 FPS con ray tracing attivo, supportata dalle tecnologie di upscaling come AMD FSR. Se queste promesse saranno mantenute, il sistema potrebbe rivelarsi una soluzione particolarmente competitiva per chi desidera prestazioni solide senza dover costruire un PC personalizzato.

Durante un intervento nel podcast di Adam Savages Tested, l'ingegnere Valve Yazan Aldehayyat ha aggiunto che la nuova Steam Machine è in grado di eseguire qualsiasi gioco disponibile sul mercato. Una dichiarazione significativa, soprattutto considerando l'enorme diversità del catalogo Steam.

Secondo Aldehayyat, la configurazione è stata scelta valutando attentamente fattori come prezzo, segmento di ingresso e posizione nel mercato, sempre basandosi sui dati raccolti internamente. La questione del prezzo resta però il punto più critico e atteso. Valve non ha ancora annunciato alcun costo ufficiale, lasciando aperte tutte le ipotesi.