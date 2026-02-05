Valve rinvia Steam Machine, Frame e Controller: la crisi dei componenti colpisce duro

Valve ha rinviato il lancio di Steam Machine, Steam Frame e Steam Controller a causa dell'aumento dei costi di memoria e storage. Confermata la finestra nella prima metà dell'anno, ma senza prezzi, ancora da definire. Intanto emergono nuovi dettagli tecnici su prestazioni, streaming, modularità e aggiornabilità dei dispositivi.

Valve ha confermato un rinvio nel lancio della nuova linea di dispositivi hardware, composta da Steam Machine, Steam Frame e Steam Controller, inizialmente prevista per l'inizio del 2026. L'azienda punta ora a una distribuzione nel corso della prima metà dell'anno, senza però fornire date o prezzi definitivi, a causa delle persistenti criticità nella catena di approvvigionamento di memorie e sistemi di archiviazione.

Secondo quanto comunicato da Valve, l'aumento dei costi e la scarsa disponibilità di RAM e storage hanno reso necessario rivedere sia il calendario di lancio sia il posizionamento economico dei dispositivi, in particolare per Steam Machine e Steam Frame. I componenti in oggetto sono diventati sempre più costosi negli ultimi mesi, anche per effetto della crescente domanda proveniente dal settore dei server AI, che ha assorbito gran parte della capacità produttiva dei produttori di memoria. Nel mercato PC, i prezzi della RAM risultano in alcuni casi triplicati o quadruplicati rispetto ai livelli precedenti.





Valve ribadisce tuttavia che l'obiettivo di portare tutti e tre i prodotti sul mercato entro la prima metà dell'anno non è cambiato. L'azienda intende però annunciare prezzi e date solo quando sarà possibile farlo con un margine di affidabilità sufficiente, considerando un contesto industriale ancora altamente volatile.

Già al momento della presentazione, avvenuta a novembre, Valve aveva evitato di sbilanciarsi sul fronte dei prezzi. La Steam Machine è stata descritta come un sistema collocato nella fascia di ingresso del mondo PC, con l'ambizione di competere anche con le console. Steam Frame, visore dedicato allo streaming e alla realtà virtuale, dovrebbe avere un prezzo inferiore rispetto al precedente Valve Index, mentre lo Steam Controller è pensato per collocarsi in linea con altri controller avanzati presenti sul mercato.

Dichiarazioni successive avevano già lasciato intendere le difficoltà di definire un listino competitivo, in un mercato definito dalla stessa Valve come "anomalo" sul fronte dei costi delle memorie.

Attraverso un post, Valve ha colto l'occasione anche per chiarire diversi aspetti tecnici dei dispositivi. Steam Frame, in particolare, supporterà i principali servizi di streaming tramite browser integrato in SteamOS, in modalità "teatrale". Non è previsto il supporto nativo alle lighthouse base station, ma il design modulare dovrebbe consentire a terze parti e alla community di sviluppare accessori e funzionalità aggiuntive.

Uno degli elementi distintivi è il foveated streaming, una tecnologia che sfrutta il tracciamento oculare per inviare in alta risoluzione solo la porzione dell'immagine osservata dall'utente, riducendo il carico di banda e di elaborazione. A differenza del foveated rendering, si tratta di una soluzione a livello di sistema, compatibile con tutti i giochi e cumulabile con eventuali ottimizzazioni implementate dai singoli sviluppatori.

Valve ha inoltre confermato la compatibilità con gli occhiali, pur con alcune limitazioni legate alla dimensione delle montature, e sta valutando l'introduzione di lenti correttive dedicate già prima del lancio. I kit di sviluppo per Steam Frame sono disponibili in quantità limitate tramite Steamworks.

Sul fronte prestazionale, Valve afferma che la Steam Machine è in grado di eseguire la maggior parte dei titoli Steam a 4K e 60 FPS sfruttando l'upscaling tramite FSR. In alcuni casi più impegnativi, può essere preferibile ridurre il framerate e affidarsi al VRR per mantenere una risoluzione interna di 1080p. L'azienda sta lavorando su più fronti, inclusi HDMI VRR, miglioramenti dell'upscaling e ottimizzazioni del ray tracing a livello driver.

Dal punto di vista hardware, Steam Machine offrirà SSD NVMe e memoria DDR5 SO-DIMM accessibili e sostituibili, mentre Valve renderà disponibili i file CAD della scocca, consentendo a produttori terzi e utenti di realizzare pannelli personalizzati.

Il nuovo Steam Controller sarà compatibile anche con giochi non Steam, purché funzionino con lo Steam Overlay. Infine, Valve ha infine ribadito che, pur non essendo più in produzione, Valve Index continuerà a ricevere supporto per gli utenti già in possesso del visore.