Valve pronta a rivoluzionare i giochi in realtà virtuale con Frame?

Valve sarebbe pronta a lanciare entro fine 2025 il nuovo visore VR all-in-one Steam Frame, evoluzione del progetto Deckard. Compatibile con PC via dongle WiFi 6E, il dispositivo dovrebbe integrare un'APU ARM capace di eseguire i giochi in locale senza collegamento al PC

Valve ha fatto richiesta di registrazione per un nuovo marchio: Steam Frame. Dalle denominazioni "console per videogiochi" e "dispositivi per videogiochi" si era immediatamente supposto a un'erede di Steam Deck ma, a quanto pare, si tratta di un visore per la realtà virtuale.

Quello di cui stiamo parlando sarebbe il discusso progetto "Deckard" che avrebbe assunto come nome commerciale "Frame". A supportare questa teoria ci sono anche le recenti modifiche alle funzionalità di SteamVR, tra cui gli "Overlays" rinominati in "Frames".

Ma allora cosa c'entra la denominazione "console per videogiochi"?. Beh, stando a quanto riportato dal leaker SadlyItsBradley, si tratterebbe di un visore all-in-one. In buona sostanza, il dispositivo sarebbe in grado di eseguire i giochi in locale senza la necessità di essere collegato a un PC, grazie ad una APU basata su architettura ARM e un layer di emulazione.

Tuttavia, non mancherebbe la possibilità di connettere il visore al PC via wireless per sfruttare la scheda video discreta del proprio computer per l'elaborazione. Secondo diverse fonti vicine allo sviluppo, il dispositivo sarebbe già entrato nella fase produttiva e i driver del dongle Steam Link VR risulterebbero completati. Quest'ultimo adotterebbe la tecnologia WiFi 6E per garantire stabilità e banda sufficiente a supportare sessioni di gioco in realtà virtuale ad alte prestazioni.

A corredo, ci sarebbero anche i controller aggiornati "Valve Roy", non più identificati come prototipi e già integrati nell'ecosistema SteamVR, ai quali sarebbero state apportate diverse modifiche.

Sempre secondo le indiscrezioni, l'annuncio del nuovo dispositivo sarebbe imminente e la disponibilità sul mercato potrebbe essere fissata già alla fine di quest'anno. Manca, invece, qualsiasi informazione in merito al prezzo.

jepessen05 Settembre 2025, 10:21 #1
Mah... secondo il mio PERSONALE parere, che e' mio personale, non rappresenta il mercato etc quindi posso tranquillamente dire una cavolata orba, l'idea sembra buona ma in realta' e' sbagliata.

Mettere l'hardware direttamente dentro il visore significa che rimane ancorato a quello, e non potra' beneficiare di upgrade. Quindi se ad un certo punto non e' abbastanza potente, devi comprarti il visore nuovo. Se invece fosse gestito a mo' di periferica, come monitor e tastiera o anche i visori attuali, potrebbe avere una longevita' maggiore dato che si possono aggiornare i componenti del pc senza dove buttare il visore.

Soprattutto pensando che si tratta di un prodotto consumer e dato che si tratta di realta' virtuale e non aumentata, non puoi muoverti per la casa (discorso diverso sarebbe per un visore di realta' aumentata dove puoi muoverti in giro, anche in ambito professionale).

Anche perche' la quasi totalita' degli possibili acquirenti ha gia' un PC con cui giocare (altrimenti cosa hanno steam a fare?)

Personalmente avrei creato un visore con prestazioni visive migliori, maggiore autonomia e un buon collegamento totalmente wireless con il pc.

Ma oh, e' la mia personale opinione, se hanno fatto cosi' evidentemente hanno messo in conto cose che io neanche immagino.
Pandemio05 Settembre 2025, 10:29 #2
in realtà anche se fosse solo periferica avrebbe componenti come schermi sensori e chip che diventerebbero obsoleti e non aggiornabili,sta tutto nel prezzo.
Kirov HC05 Settembre 2025, 12:37 #3
ottima idea per spillare soldi per aggiornamenti futuri
jepessen05 Settembre 2025, 14:07 #4
Originariamente inviato da: Pandemio
in realtà anche se fosse solo periferica avrebbe componenti come schermi sensori e chip che diventerebbero obsoleti e non aggiornabili,sta tutto nel prezzo.


Si ma una buona periferica (es un buon monitor o una buona stampante) in genere hanno una vita utile molto piu' lunga dei componenti di un pc, come ram e processore...
Ripper8905 Settembre 2025, 14:35 #5
Cercano ancora di rilanciare quel fail chiamato VR, che è solo una nicchia estrema.
Per ogni Pro ci sono dieci contro, ha fatto e continuerà a fare la fine dei monitor "3D".

