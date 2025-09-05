Valve pronta a rivoluzionare i giochi in realtà virtuale con Frame?

Valve sarebbe pronta a lanciare entro fine 2025 il nuovo visore VR all-in-one Steam Frame, evoluzione del progetto Deckard. Compatibile con PC via dongle WiFi 6E, il dispositivo dovrebbe integrare un'APU ARM capace di eseguire i giochi in locale senza collegamento al PC

Valve ha fatto richiesta di registrazione per un nuovo marchio: Steam Frame. Dalle denominazioni "console per videogiochi" e "dispositivi per videogiochi" si era immediatamente supposto a un'erede di Steam Deck ma, a quanto pare, si tratta di un visore per la realtà virtuale.

Quello di cui stiamo parlando sarebbe il discusso progetto "Deckard" che avrebbe assunto come nome commerciale "Frame". A supportare questa teoria ci sono anche le recenti modifiche alle funzionalità di SteamVR, tra cui gli "Overlays" rinominati in "Frames".

After datamining tonight's HUGE SteamVR Beta:



I can confirm that Valve is definitely rebranding SteamVR "Overlays" to "Frames"



Therefore, if Deckard's product name is The Steam Frame: you should now understand what it's major selling point is going to be...



SPATIAL GAMING ✨ pic.twitter.com/Bm00LhMMhv — SadlyItsDadley (@SadlyItsBradley) September 4, 2025

Ma allora cosa c'entra la denominazione "console per videogiochi"?. Beh, stando a quanto riportato dal leaker SadlyItsBradley, si tratterebbe di un visore all-in-one. In buona sostanza, il dispositivo sarebbe in grado di eseguire i giochi in locale senza la necessità di essere collegato a un PC, grazie ad una APU basata su architettura ARM e un layer di emulazione.

Tuttavia, non mancherebbe la possibilità di connettere il visore al PC via wireless per sfruttare la scheda video discreta del proprio computer per l'elaborazione. Secondo diverse fonti vicine allo sviluppo, il dispositivo sarebbe già entrato nella fase produttiva e i driver del dongle Steam Link VR risulterebbero completati. Quest'ultimo adotterebbe la tecnologia WiFi 6E per garantire stabilità e banda sufficiente a supportare sessioni di gioco in realtà virtuale ad alte prestazioni.

The controllers have made slight changes since the EV1 models leaked late last year pic.twitter.com/M7pc5rQMl7 — SadlyItsDadley (@SadlyItsBradley) September 4, 2025

A corredo, ci sarebbero anche i controller aggiornati "Valve Roy", non più identificati come prototipi e già integrati nell'ecosistema SteamVR, ai quali sarebbero state apportate diverse modifiche.

Sempre secondo le indiscrezioni, l'annuncio del nuovo dispositivo sarebbe imminente e la disponibilità sul mercato potrebbe essere fissata già alla fine di quest'anno. Manca, invece, qualsiasi informazione in merito al prezzo.