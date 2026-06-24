Valve lavora con NVIDIA per ampliare il supporto di SteamOS e portare il sistema operativo su più PC

Valve sta ampliando SteamOS grazie a nuovi miglioramenti hardware e alla collaborazione con NVIDIA per il supporto alle GPU. Dopo i progressi con Intel e AMD, l'obiettivo è rendere il sistema operativo più accessibile su PC diversi

Valve ha confermato di essere al lavoro per rendere SteamOS compatibile con una quantità sempre maggiore di computer, coinvolgendo anche NVIDIA in un progetto dedicato al miglioramento del supporto hardware. L'obiettivo dell'azienda è permettere a più giocatori PC di utilizzare il proprio sistema operativo senza essere vincolati a configurazioni specifiche.

Uno dei passi più importanti è arrivato con SteamOS 3.8.10, aggiornamento che ha introdotto miglioramenti significativi per la compatibilità con le piattaforme più recenti basate su processori Intel e AMD. Grazie a queste novità, Valve ha spiegato che gli utenti possono creare una sorta di Steam Machine personalizzata scegliendo liberamente i componenti del proprio computer.

La Steam Machine, nonostante alcune critiche legate al prezzo elevato e alle prestazioni considerate non sempre adeguate, potrebbe rappresentare per alcuni utenti una soluzione interessante: un PC compatto con un'esperienza simile a quella di una console, pensato per giocare comodamente dal divano. Uno degli elementi fondamentali di questo approccio è proprio SteamOS, capace di offrire un ambiente più semplice rispetto al tradizionale utilizzo di Windows.

SteamOS su più sistemi grazie a NVIDIA

Il prossimo grande obiettivo riguarda però il supporto alle schede grafiche NVIDIA. Pierre-Loup Griffais di Valve ha spiegato che l'azienda sta collaborando con NVIDIA per migliorare ulteriormente la compatibilità del sistema operativo con l'hardware desktop. Questo tipo di integrazione rappresenta una delle sfide più importanti per il mondo Linux gaming, anche se il supporto completo alle GPU NVIDIA potrebbe non arrivare già nel corso di quest'anno.

Secondo alcune analisi, SteamOS potrebbe avere un ruolo ancora più interessante nel settore dei dispositivi portatili da gioco. Il successo di Steam Deck ha dimostrato come un sistema operativo ottimizzato possa valorizzare hardware meno potente rispetto ai normali PC. Con i miglioramenti per i dispositivi Intel e le nuove generazioni di chip efficienti, potrebbero aprirsi possibilità per futuri handheld basati su piattaforme diverse con supporto ufficiale SteamOS.

Attualmente esistono già distribuzioni Linux orientate al gaming, come Bazzite e CachyOS, capaci di offrire esperienze valide. Tuttavia, SteamOS possiede un vantaggio importante: è sviluppato direttamente da Valve e potrebbe avere una maggiore capacità di diffusione tra gli utenti comuni.