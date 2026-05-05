Valve ha importato decine di tonnellate di console in soli 2 giorni: cosa c'è dietro?

Valve ha importato circa 50 tonnellate di console negli Stati Uniti in pochi giorni, alimentando le ipotesi sul debutto delle Steam Machine. Le spedizioni recenti mostrano differenze di peso rispetto al passato, suggerendo nuovi prodotti. Tuttavia, non è escluso che si tratti ancora di Steam Deck o altri dispositivi

Valve potrebbe essere vicina al lancio di un nuovo hardware dedicato al gaming. Secondo documenti di importazione analizzati da The Verge, l'azienda ha trasferito negli Stati Uniti circa 50 tonnellate di dispositivi classificati come "console da gioco" nell'arco di appena due giorni tra fine aprile e inizio maggio.

Questi dati si aggiungono alle informazioni condivise recentemente dal noto osservatore della scena Valve, Brad Lynch, che aveva già segnalato un aumento delle spedizioni. L'ipotesi più accreditata è che nei container non si trovino semplicemente nuove unità di Steam Deck, ma dispositivi inediti, potenzialmente Steam Machine o Steam Frame.

Dopo un periodo di relativa inattività successivo alle festività del 2025, la logistica di Valve sembra aver ripreso ritmo. Negli ultimi due mesi sarebbero infatti arrivate negli Stati Uniti quasi 100 tonnellate di prodotti. Diverse navi cargo, tra cui Ever Logic ed Ever Shine, hanno trasportato una decina di container standard da 40 piedi dalla Cina verso porti come Los Angeles e Tacoma.

Ulteriori dettagli sull'analisi effettuata da The Verge sull'operazione legata a Valve

Analizzando i dati, emerge però un dettaglio interessante: il peso delle spedizioni recenti risulta inferiore rispetto a quello tipico osservato in passato. In precedenza, ogni container conteneva fino a 42 colli per un peso complessivo di circa 14.500 chilogrammi. Tuttavia, alcune spedizioni più recenti mostrano valori attorno ai 12.600 chilogrammi pur mantenendo lo stesso numero di pacchi e lo stesso tipo di container.

Questa variazione potrebbe indicare un cambiamento nel tipo di prodotto trasportato. Considerando il peso dichiarato di circa 2,6 chilogrammi per unità delle Steam Machine, il totale stimato di dispositivi arrivati negli Stati Uniti sarebbe inferiore alle 20.000 unità, soprattutto se si considerano eventuali bundle con accessori.

Nonostante questi indizi, non è possibile escludere completamente che si tratti ancora di Steam Deck o di altri prodotti, e che la differenza di peso sia dovuta ad altri fattori logistici. Nel frattempo, il nuovo Steam Controller risulta già esaurito al lancio, segnale di un interesse elevato da parte del pubblico.