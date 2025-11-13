Valve flirta con l'architettura Arm: notebook e PC desktop con SteamOS in futuro?

Valve continua a evitare qualsiasi discorso su una Steam Deck 2, ma l'architettura Arm potrebbe giocare un ruolo centrale nella strategia hardware della casa madre di Half-Life. Nelle scorse ore la società ha annunciato il nuovo visore Steam Frame, con un chip Qualcomm Snapdragon, accanto alla console da salotto Steam Machine e al rinnovato Steam Controller.

Lo Steam Frame, basato su un chip Arm e capace di eseguire anche app Android, rappresenta solo il primo tassello di una strategia più ampia. L'ingegnere Pierre-Loup Griffais, figura chiave nello sviluppo hardware di Valve, ha sottolineato come Arm possa aprire nuove opportunità per una vasta gamma di dispositivi: dai laptop ultraportatili ai futuri handheld.

"Credo che questa tecnologia apra la strada a molti dispositivi diversi, forse ultraportatili o laptop più potenti basati su Arm" ha dichiarato Griffais. "C'è molto potenziale anche per i dispositivi portatili, e forse in futuro vedremo persino chip desktop Arm".

Valve, tramite l'architettura Arm, vuole espandere la compatibilità di SteamOS

Valve intende quindi espandere la compatibilità di SteamOS su più piattaforme Arm, lavorando per migliorare la stabilità, le prestazioni e la compatibilità dei giochi su questa architettura. "Continueremo a oliare gli ingranaggi, affinché SteamOS funzioni su un numero crescente di dispositivi Arm e il catalogo diventi più affidabile in termini di compatibilità e performance", ha aggiunto Griffais.

L'interesse verso questa nuova frontiera non arriva solo da Valve: diverse aziende, come One-Netbook, hanno già iniziato a sperimentare chip Arm ad alte prestazioni per dispositivi da gioco portatili e avrebbero contattato Valve per possibili collaborazioni.

Tuttavia, Griffais rimane prudente: i chip Arm attuali non offrono ancora la potenza necessaria per un vero salto generazionale rispetto all'attuale Steam Deck. "Quando si parla di dispositivi con potenza inferiore al Deck, è possibile trovare chip Arm competitivi con le soluzioni x86", spiega, "ma non ancora superiori".