Valve, ecco il nuovo Steam Controller: data di uscita, prezzo e specifiche complete

Valve lancerà il nuovo Steam Controller il 4 maggio 2026 a un prezzo di 99 euro. Il dispositivo include trackpad, giroscopio avanzato, Grip Sense e levette TMR. Offre ampia personalizzazione, autonomia di 35 ore e facile riparabilità con supporto iFixit

Valve ha ufficialmente svelato tutti i dettagli del nuovo Steam Controller, prodotto anticipato nel novembre scorso, confermando data di uscita e prezzo: il dispositivo sarà disponibile a partire dal 4 maggio 2026 al costo di 99€. Dopo settimane di indiscrezioni, l'annuncio chiarisce finalmente le caratteristiche di una periferica pensata per integrarsi completamente nell'ecosistema Steam.

Il controller è stato progettato per funzionare senza limitazioni con PC, laptop, Steam Deck, Steam Machine e Steam Frame, offrendo un'esperienza coerente e altamente personalizzabile. L'obiettivo principale resta quello di rendere giocabili con il pad anche titoli tradizionalmente pensati per mouse e tastiera, come strategici, gestionali e sparatutto.

Dal punto di vista hardware, il nuovo Steam Controller introduce levette magnetiche di nuova generazione basate su tecnologia TMR, progettate per eliminare problemi di usura e migliorare la precisione. Queste levette supportano anche il tocco capacitivo, ampliando le possibilità di controllo. Tornano inoltre i celebri trackpad, completamente personalizzabili, capaci di funzionare come cursori, menu virtuali o sistemi di selezione rapida.

Ulteriori dettagli tecnici sullo Steam controller di Valve

A supportare queste funzionalità troviamo un giroscopio avanzato a 6 assi, che consente di controllare mira e movimenti inclinando il controller. La vera novità è però il sistema Grip Sense, sensori capacitivi integrati nelle impugnature che rilevano il contatto delle mani. Questa tecnologia permette, ad esempio, di "resettare" la posizione del giroscopio semplicemente rilasciando la presa, simulando il comportamento del mouse quando viene sollevato dal tappetino.

Il controller include anche quattro pulsanti posteriori completamente configurabili, ideali per mantenere sempre i pollici su levette o trackpad. Il feedback aptico è gestito da più motori distribuiti tra impugnature e trackpad, migliorando l'immersione. Un elemento distintivo è il "Puck", incluso nella confezione. Questo accessorio funge sia da ricevitore wireless a 2,4 GHz sia da base di ricarica magnetica. Il sistema garantisce una latenza molto bassa, circa 8 ms, e supporta fino a quattro controller contemporaneamente.

Il dispositivo è compatibile anche con Bluetooth e connessioni cablate USB-C. L'autonomia è un altro punto di forza: la batteria integrata da 8,39 Wh consente oltre 35 ore di utilizzo. Inoltre, Valve ha progettato il controller con particolare attenzione alla riparabilità. Il dispositivo può essere facilmente aperto rimuovendo alcune viti, e i componenti, inclusa la batteria, sono facilmente sostituibili. Per supportare questa filosofia, Valve collaborerà con iFixit per rendere disponibili pezzi di ricambio dopo il lancio.