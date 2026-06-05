Valve conferma l'uscita estiva di Steam Machine e Steam Frame dopo mesi di rinvii

Valve ha annunciato che Steam Machine e Steam Frame saranno disponibili durante l'estate 2026. Dopo diversi rinvii dovuti alle difficoltà di approvvigionamento di memoria e archiviazione, l'azienda sta preparando il lancio attraverso nuovi programmi di certificazione per i giochi e un aggiornamento dello store Steam

Valve ha comunicato che Steam Machine e Steam Frame, i due dispositivi annunciati alla fine dello scorso anno insieme al nuovo Steam Controller, sono ora previsti per il lancio nel corso dell'estate 2026. La conferma è arrivata attraverso un aggiornamento dedicato ai programmi di verifica dei giochi compatibili con le nuove piattaforme hardware.

In origine, l'azienda aveva indicato l'inizio del 2026 come periodo previsto per l'arrivo sul mercato dei prodotti. Tuttavia, nei mesi successivi Valve ha dovuto rivedere i propri piani a causa delle difficoltà legate alla disponibilità di componenti per memoria e archiviazione, fattori che hanno influenzato sia la produzione sia la definizione dei prezzi. A febbraio la società aveva spiegato che tali problematiche rendevano necessario un riesame della strategia commerciale.

Successivamente, a marzo, aveva ribadito l'intenzione di distribuire tutti e tre i nuovi dispositivi entro il 2026. Nel frattempo, il nuovo Steam Controller è stato lanciato separatamente ed è entrato in commercio all'inizio di maggio. Sebbene Valve non abbia ancora comunicato una data precisa per l'arrivo di Steam Machine e Steam Frame, l'indicazione dell'estate restringe sensibilmente la finestra temporale per il debutto dei prodotti.

Valve e la preparazione per l'uscita di Steam Machine e Steam Frame

In preparazione al lancio, l'azienda sta lavorando a un rinnovamento dello store Steam e all'introduzione di specifici programmi di certificazione destinati agli sviluppatori. L'obiettivo è consentire ai creatori di videogiochi di verificare in anticipo la compatibilità delle proprie opere con il nuovo hardware.

Per quanto riguarda Steam Machine, Valve spiega che i criteri richiesti per ottenere la certificazione sono molto simili a quelli già utilizzati per Steam Deck. L'azienda sottolinea inoltre che la nuova macchina offrirà una potenza di elaborazione circa sei volte superiore rispetto alla console portatile, elemento che potrebbe consentire a un numero maggiore di giochi di soddisfare i requisiti richiesti. Anche Steam Frame, il nuovo visore per la realtà virtuale, avrà un proprio sistema di verifica.

Il marchio di compatibilità identificherà i giochi in grado di funzionare correttamente direttamente sul dispositivo in modalità autonoma, senza necessità di streaming da altre piattaforme. Il visore supporterà comunque anche la trasmissione di contenuti da sistemi esterni. Restano ancora sconosciuti due aspetti fondamentali: la data esatta di commercializzazione e il prezzo ufficiale dei dispositivi