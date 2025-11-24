Valve chiude le porte: nessun nuovo gioco in arrivo con la Steam Machine
Valve ha confermato che la Steam Machine non includerà alcun nuovo gioco inedito. Verrà adattato Aperture Desk Job per la compatibilità con il nuovo controller, ma nessuna esclusiva accompagnerà il lancio. Gli utenti potranno trasferire giochi tramite microSDdi Francesco Messina pubblicata il 24 Novembre 2025, alle 10:41 nel canale Videogames
Valve ha smentito in modo netto ogni speculazione riguardo al possibile lancio di un nuovo gioco in concomitanza con l'arrivo della Steam Machine, la nuova piattaforma da salotto annunciata nel novembre 2025. Nonostante le speranze dei fan e le molte teorie emerse online, tra cui inevitabilmente l'idea di un possibile Half-Life 3, la compagnia ha confermato che non ci sarà alcun titolo inedito incluso nel dispositivo.
Il chiarimento è arrivato durante un episodio in arrivo del podcast Friends Per Second, dove Pierre-Loup Griffais e Lawrence Yang, due figure di riferimento nello sviluppo hardware di Valve, hanno affrontato direttamente la questione.
Alla domanda "C'è qualche possibilità che la Steam Machine venga fornita con un nuovo gioco Valve preinstallato?", Griffais ha risposto senza esitazioni: "No". Una risposta che ha messo fine a ogni speranza di vedere il debutto di un nuovo gioco realizzato appositamente per accompagnare l'hardware.
Niente gioco preinstallato ma tanti dettagli in arrivo per Steam Machine
Griffais ha comunque spiegato che Valve sta lavorando ad alcune modifiche di Aperture Desk Job, il breve gioco gratuito lanciato con Steam Deck, per renderlo pienamente compatibile con il nuovo Steam Controller. Il titolo, pensato per introdurre gli utenti ai controlli della console portatile, presenta infatti numerose similitudini con l'esperienza della Steam Machine.
Non sarà però un contenuto esclusivo o nuovo, ma semplicemente un adattamento. "Potresti installarlo e provarlo sulla tua Steam Machine", ha dichiarato lo sviluppatore, "ma ciò che ci entusiasma davvero sono tutti gli altri giochi che potrai utilizzare sin dal primo avvio". Yang ha aggiunto un dettaglio interessante: gli utenti potranno inserire la microSD della proprio Steam Deck direttamente nella Steam Machine, ritrovando così immediatamente i giochi già installati sulla console portatile.
Questo potrebbe includere, potenzialmente, anche titoli Valve, ma solo se già presenti sulla scheda del giocatore, non come contenuto preinstallato. Sul fronte tecnico ed economico, Valve non ha ancora fissato un prezzo ufficiale per la sua Steam Machine, limitandosi a dichiarare che il costo sarà comparabile a quello di un PC con componenti equivalenti.
"Penso che se si costruisce un PC partendo da componenti e si ottiene praticamente lo stesso livello di prestazioni, quella è la fascia di prezzo generale a cui puntiamo", ha detto Griffais nel podcast. "Ovviamente, il nostro obiettivo è che sia un buon affare a quel livello di prestazioni, e poi ci sono caratteristiche che sono davvero difficili da realizzare se si costruisce un PC da gaming partendo da componenti".
Griffais non ha fornito una fascia di prezzo concreta, aggiungendo che "in questo momento è difficile avere un'idea precisa di quale sarà il prezzo, perché ci sono molte variabili che fluttuano". Alla domanda se la Steam Machine sarebbe stata sovvenzionata, come spesso accade ad altre aziende che vendono nuove console in perdita o con un margine di profitto esiguo per creare una base installata, Griffais ha risposto di no e che sarebbe stata "più in linea con ciò che ci si potrebbe aspettare dall'attuale mercato PC".
Il fatto che non ci siano giochi preinstallati (inediti o meno) non c'entra con la possibilità che rilascino giochi nuovi (inediti o meno).
Quotone. Titolo e introduzione sono fuorvianti e clickbait. Come purtroppo succede spesso.
Il titolo è chiaro, quando usciranno le steam machine non ci saranno nuovi giochi in arrivo insieme (nessuno CON le steam machine... cioè insieme ad esse).
Non significa che nuovi giochi che usciranno dopo la steam machine non saranno installabili o utilizzabili. Che poi parliamo di un PC dove ci gira tutta la libreria di Steam, a parte quei 4 gatti che non sanno che è Steam e che questa Steam machine non la compreranno mai, non c'è manco bisogno di sottolinearlo.
Se poi durante un podcast viene chiesto espressamente se ci saranno giochi inediti installati, e i tizi di Valve rispondono NO, è ovvio che la notizia si sparga e che si facciano i "soliti" riferimenti ad HL3 (quelli si di puro marketing), riferimenti ad HL3 che però qui nel vostro "titolo clickbait" non ci sono.
Semmai siete voi due gli ingenui a riguardo: HL3 non uscirà mai, poveri sognatori Segnatevi pure questa cosa a caratteri cubitali
Si infatti, appena ho letto, ho subito evitato di continuare a leggere.... ormai qui bisogna proprio smettere di farlo e andare altrove....
mentre invece
Sono due concetti ben diversi. Se dopo vuoi negare l'evidenza allora amen...
Infatti il tutto è nato proprio dal fatto che questa potrebbe essere un'eccezione, dato il lancio di tutto quell'hardware... cioè, ci starebbe! E di sicuro consoliderebbe di sicuro l'offerta, magari dando il titolo in regalo con l'acquisto di uno di quegli aggeggi..
Cioè io l'avrei fatto, ma oh, quelli di Valve son strani, avranno obiettivi sicuramente diversi nel caso.
