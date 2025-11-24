Valve chiude le porte: nessun nuovo gioco in arrivo con la Steam Machine

Valve ha smentito in modo netto ogni speculazione riguardo al possibile lancio di un nuovo gioco in concomitanza con l'arrivo della Steam Machine, la nuova piattaforma da salotto annunciata nel novembre 2025. Nonostante le speranze dei fan e le molte teorie emerse online, tra cui inevitabilmente l'idea di un possibile Half-Life 3, la compagnia ha confermato che non ci sarà alcun titolo inedito incluso nel dispositivo.

Il chiarimento è arrivato durante un episodio in arrivo del podcast Friends Per Second, dove Pierre-Loup Griffais e Lawrence Yang, due figure di riferimento nello sviluppo hardware di Valve, hanno affrontato direttamente la questione.

Alla domanda "C'è qualche possibilità che la Steam Machine venga fornita con un nuovo gioco Valve preinstallato?", Griffais ha risposto senza esitazioni: "No". Una risposta che ha messo fine a ogni speranza di vedere il debutto di un nuovo gioco realizzato appositamente per accompagnare l'hardware.

Niente gioco preinstallato ma tanti dettagli in arrivo per Steam Machine

Griffais ha comunque spiegato che Valve sta lavorando ad alcune modifiche di Aperture Desk Job, il breve gioco gratuito lanciato con Steam Deck, per renderlo pienamente compatibile con il nuovo Steam Controller. Il titolo, pensato per introdurre gli utenti ai controlli della console portatile, presenta infatti numerose similitudini con l'esperienza della Steam Machine.

Non sarà però un contenuto esclusivo o nuovo, ma semplicemente un adattamento. "Potresti installarlo e provarlo sulla tua Steam Machine", ha dichiarato lo sviluppatore, "ma ciò che ci entusiasma davvero sono tutti gli altri giochi che potrai utilizzare sin dal primo avvio". Yang ha aggiunto un dettaglio interessante: gli utenti potranno inserire la microSD della proprio Steam Deck direttamente nella Steam Machine, ritrovando così immediatamente i giochi già installati sulla console portatile.

Questo potrebbe includere, potenzialmente, anche titoli Valve, ma solo se già presenti sulla scheda del giocatore, non come contenuto preinstallato. Sul fronte tecnico ed economico, Valve non ha ancora fissato un prezzo ufficiale per la sua Steam Machine, limitandosi a dichiarare che il costo sarà comparabile a quello di un PC con componenti equivalenti.

"Penso che se si costruisce un PC partendo da componenti e si ottiene praticamente lo stesso livello di prestazioni, quella è la fascia di prezzo generale a cui puntiamo", ha detto Griffais nel podcast. "Ovviamente, il nostro obiettivo è che sia un buon affare a quel livello di prestazioni, e poi ci sono caratteristiche che sono davvero difficili da realizzare se si costruisce un PC da gaming partendo da componenti".

Griffais non ha fornito una fascia di prezzo concreta, aggiungendo che "in questo momento è difficile avere un'idea precisa di quale sarà il prezzo, perché ci sono molte variabili che fluttuano". Alla domanda se la Steam Machine sarebbe stata sovvenzionata, come spesso accade ad altre aziende che vendono nuove console in perdita o con un margine di profitto esiguo per creare una base installata, Griffais ha risposto di no e che sarebbe stata "più in linea con ciò che ci si potrebbe aspettare dall'attuale mercato PC".