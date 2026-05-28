Valve aumenta drasticamente i prezzi di Steam Deck OLED: si arriva quasi a 1000

Valve ha aumentato drasticamente i prezzi di Steam Deck OLED: il modello da 51 2GB costa ora 779, mentre quello da 1TB arriva a 919. L'azienda attribuisce i rincari ai costi di memoria, storage e logistica. Gli aumenti potrebbero modificare gli equilibri del mercato dei PC handheld da gaming

Valve ha annunciato un forte aumento di prezzo per Steam Deck OLED, il celebre PC handheld da gioco considerato uno dei prodotti di riferimento del settore sin dal lancio nel 2023. Il modello OLED da 512GB viene ora venduto a 779€, mentre la versione da 1TB raggiunge i 919€. Si tratta di rincari molto significativi rispetto ai prezzi precedenti: il modello da 512GB costava infatti 569€, mentre quello da 1TB era disponibile a 679€. Incrementi rispettivamente di 210€ e 240€.

Secondo quanto comunicato da Valve, gli aumenti sono dovuti principalmente alla crescita dei costi di memoria e archiviazione, oltre alle difficoltà logistiche che stanno interessando l'intera industria tecnologica. L'azienda ha precisato che Steam Deck non ha subito modifiche hardware e che il nuovo listino riflette esclusivamente il contesto economico attuale e il costo dei componenti.

Già nei mesi scorsi erano emersi segnali di difficoltà nella catena produttiva. A febbraio, infatti, Steam Deck OLED aveva iniziato a registrare problemi di disponibilità proprio a causa della scarsità di componenti. Fino a oggi, il dispositivo era considerato una delle migliori soluzioni per rapporto qualità-prezzo nel mercato dei PC portatili da gaming, soprattutto in un periodo caratterizzato dalla diminuzione delle proposte notebook gaming economiche.

Ulteriori dettagli sull'aumento dei prezzi di Steam Deck OLED

Con questi nuovi prezzi, anche dispositivi concorrenti come Lenovo Legion Go 2, venduto a 1.679€, e ASUS ROG Xbox Ally X, proposto a 999,99€, risultano improvvisamente meno costosi rispetto a quanto apparivano in precedenza. Perfino ASUS ROG Xbox Ally, che mantiene un prezzo di 599,99€ nonostante alcune criticità tecniche, potrebbe diventare più interessante agli occhi dei consumatori.

Valve ha inoltre confermato che l'aumento dei costi di memoria e storage sta influenzando anche altri progetti futuri dell'azienda, come Steam Machine PC e il visore Steam Frame VR, entrambi rinviati. Nel frattempo, la società ha comunque lanciato il nuovo Steam Controller.

L'incremento dei prezzi di Steam Deck OLED segue una tendenza già vista nel settore gaming: anche Microsoft, Sony e Nintendo hanno recentemente aumentato i prezzi delle proprie console.