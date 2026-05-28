Valve aumenta drasticamente i prezzi di Steam Deck OLED: si arriva quasi a 1000
Valve ha aumentato drasticamente i prezzi di Steam Deck OLED: il modello da 51 2GB costa ora 779, mentre quello da 1TB arriva a 919. L'azienda attribuisce i rincari ai costi di memoria, storage e logistica. Gli aumenti potrebbero modificare gli equilibri del mercato dei PC handheld da gamingdi Francesco Messina pubblicata il 28 Maggio 2026, alle 08:07 nel canale Videogames
ValveSteam Deck
Valve ha annunciato un forte aumento di prezzo per Steam Deck OLED, il celebre PC handheld da gioco considerato uno dei prodotti di riferimento del settore sin dal lancio nel 2023. Il modello OLED da 512GB viene ora venduto a 779€, mentre la versione da 1TB raggiunge i 919€. Si tratta di rincari molto significativi rispetto ai prezzi precedenti: il modello da 512GB costava infatti 569€, mentre quello da 1TB era disponibile a 679€. Incrementi rispettivamente di 210€ e 240€.
Secondo quanto comunicato da Valve, gli aumenti sono dovuti principalmente alla crescita dei costi di memoria e archiviazione, oltre alle difficoltà logistiche che stanno interessando l'intera industria tecnologica. L'azienda ha precisato che Steam Deck non ha subito modifiche hardware e che il nuovo listino riflette esclusivamente il contesto economico attuale e il costo dei componenti.
Già nei mesi scorsi erano emersi segnali di difficoltà nella catena produttiva. A febbraio, infatti, Steam Deck OLED aveva iniziato a registrare problemi di disponibilità proprio a causa della scarsità di componenti. Fino a oggi, il dispositivo era considerato una delle migliori soluzioni per rapporto qualità-prezzo nel mercato dei PC portatili da gaming, soprattutto in un periodo caratterizzato dalla diminuzione delle proposte notebook gaming economiche.
Ulteriori dettagli sull'aumento dei prezzi di Steam Deck OLED
Con questi nuovi prezzi, anche dispositivi concorrenti come Lenovo Legion Go 2, venduto a 1.679€, e ASUS ROG Xbox Ally X, proposto a 999,99€, risultano improvvisamente meno costosi rispetto a quanto apparivano in precedenza. Perfino ASUS ROG Xbox Ally, che mantiene un prezzo di 599,99€ nonostante alcune criticità tecniche, potrebbe diventare più interessante agli occhi dei consumatori.
Valve ha inoltre confermato che l'aumento dei costi di memoria e storage sta influenzando anche altri progetti futuri dell'azienda, come Steam Machine PC e il visore Steam Frame VR, entrambi rinviati. Nel frattempo, la società ha comunque lanciato il nuovo Steam Controller.
L'incremento dei prezzi di Steam Deck OLED segue una tendenza già vista nel settore gaming: anche Microsoft, Sony e Nintendo hanno recentemente aumentato i prezzi delle proprie console.
15 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Se la deck costa così non oso immaginare a quanto sarà prezzata la steam machine o lo steam frame.
Se la deck costa così non oso immaginare a quanto sarà prezzata la steam machine o lo steam frame.
non è il mometo giusto per lanciarle, sarebbe un flop garantito ,capisco lanciare schede video nel segmento entusiast a prezzi folli comuque un mercato esiste, una steam machine punta a chi vuole spendere il minimo per avere un pc in salotto di fascia bassa.
D'altrocanto sono già "vecchie", quindi più tardano più se ne sentirà il peso.
Se la deck costa così non oso immaginare a quanto sarà prezzata la steam machine o lo steam frame.
Steam Machine ? Storia di un FLOP 2.0
Concordo con mio fratello quando dice che non è stato affatto un flop, considerato che è stato un tassello, assieme al pad e assieme al link, per arrivare dove siamo arrivati ora: linux, proton, deck. Oltretutto hanno terzializzato e lasciato a produttori esterni, la vendita della prima generazione. Con questa prossima li vedo un po' incastrati tra le architetture non all'ultimo grido e la carenza di dischi / ram. Sono stati sfortunati ma non è dipeso da loro. Vision&Mission di Valve sono qualcosa d'invidiabile e ammirabile.
Sicuro sono stati sfortunati con le tempistiche, fossero arrivati un annetto prima avrebbero iniziato a piazzarle prima degli aumenti di prezzo.
Ora forse é tardi per cancellare tutto, non tanto per i costi di progettazione quanto per gli accordi con i vari produttori hw
Linux e proton finiranno negli altri PC e le Steam Machine nulla hanno a che vedere con ciò.
Stan semplicemente cercando di guadagnare anche sull'hardware oltre che al software.
Però Steam come hardware con sti prezzi non andrà lontano.
Hanno scelto il momento sbagliato e pagheranno pegno per questo.
Non è colpa loro la situazione attuale, ma è colpa loro il fatto di confermare il lancio.
E per quale motivo una ditta a scopo di lucro dovrebbe vendere sottocosto i propri prodotti? Se lo scopo è quello di fare bancarotta, altrimenti...
Quello che fanno Sony e Microsoft al debutto da quasi sempre.
Il motivo ? Un ritorno sul lungo termine, sfrutti il basso prezzo per diffondere l'hardware e affermarti nel mercato e sfruttare la posizione in seguito.
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