Until Dawn 2 annunciato da Sony: nuova storia e nuovo cast per l'horror interattivo di Firesprite

Sony ha annunciato Until Dawn 2 durante lo State of Play. Il sequel, sviluppato da Firesprite, proporrà una storia inedita e un nuovo cast di protagonisti. Confermato il ritorno delle scelte narrative con percorsi ramificati e molteplici finali. L'uscita è prevista nel corso del 2027 esclusivamente su PlayStation 5.

Manolo De Agostini di

03 Giugno 2026

Playstation