Until Dawn 2 annunciato da Sony: nuova storia e nuovo cast per l'horror interattivo di Firesprite
Sony ha annunciato Until Dawn 2 durante lo State of Play. Il sequel, sviluppato da Firesprite, proporrà una storia inedita e un nuovo cast di protagonisti. Confermato il ritorno delle scelte narrative con percorsi ramificati e molteplici finali. L'uscita è prevista nel corso del 2027 esclusivamente su PlayStation 5.di Manolo De Agostini pubblicata il 03 Giugno 2026, alle 09:01 nel canale Videogames
Playstation
Nel corso dell'ultimo State of Play, Sony ha svelato a sorpresa Until Dawn 2, nuovo capitolo della serie horror narrativa che debuttò nel 2015 grazie al lavoro di Supermassive Games. Il progetto è ora nelle mani di Firesprite, studio britannico entrato a far parte dei PlayStation Studios nel 2021, che per l'occasione propone un'esperienza completamente indipendente rispetto all'episodio originale.
Il nuovo capitolo manterrà la formula che ha reso celebre la serie: una narrazione fortemente influenzata dalle decisioni del giocatore, con eventi, sopravvivenza dei personaggi e conclusioni della storia destinati a cambiare in base alle scelte effettuate durante la partita.
La trama ruoterà attorno a un gruppo di cacciatori di fantasmi che gestisce "Dead True", un popolare canale dedicato al paranormale. Secondo quanto anticipato dagli sviluppatori, i protagonisti hanno costruito la propria notorietà mettendo in scena presunti fenomeni soprannaturali, senza aver mai incontrato nulla di realmente inspiegabile. La situazione cambierà però radicalmente quando il gruppo si troverà ad affrontare autentiche minacce ultraterrene, trasformando una semplice attività di intrattenimento in una lotta per la sopravvivenza.
Firesprite promette una struttura narrativa ricca di biforcazioni e conseguenze indirette. Il cosiddetto "effetto farfalla", elemento centrale anche nel primo Until Dawn, tornerà a influenzare il corso degli eventi: decisioni apparentemente insignificanti potranno modificare in modo sostanziale lo sviluppo della trama e il destino dei personaggi.
Anche il sequel continuerà a puntare su un cast composto da attori riconoscibili, chiamati a interpretare protagonisti e antagonisti della vicenda. Il primo trailer mostrato durante la presentazione ha già offerto un assaggio dell'atmosfera horror e delle nuove ambientazioni.
Per Firesprite si tratta di un progetto particolarmente importante. Lo studio, noto soprattutto per aver collaborato a produzioni come Horizon Call of the Mountain e per attività di supporto ad altri team, si appresta infatti a pubblicare quello che può essere considerato il primo grande titolo sviluppato autonomamente dall'acquisizione da parte di Sony.
Al momento non è stata comunicata una data di lancio precisa. Sony ha confermato soltanto che Until Dawn 2 arriverà nel corso del 2027 in esclusiva per PlayStation 5.
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