Unreal Engine 5.8 disponibile: è l'ultima major release prevista prima di UE6

Epic Games ha pubblicato Unreal Engine 5.8, l'ultimo aggiornamento principale previsto per la generazione UE5. La release introduce Mesh Terrain per ambienti tridimensionali complessi, nuovi strumenti MetaHuman, miglioramenti a Lumen e MegaLights, workflow AI tramite MCP e numerose ottimizzazioni.

Epic Games ha annunciato la disponibilità di Unreal Engine 5.8, aggiornamento che segna l'ultima major release pianificata per la famiglia UE5 prima dell'avvio della transizione verso Unreal Engine 6. L'azienda continuerà comunque a supportare UE5 con correzioni di bug e aggiornamenti mirati.

Tra le novità più rilevanti spicca Mesh Terrain, un nuovo sistema sperimentale basato su mesh 3D per la creazione di terreni più grandi e complessi. Gli sviluppatori possono realizzare strutture complesse come isole fluttuanti, gallerie e sporgenze, con piena integrazione con i sistemi World Partition, One File Per Actor e Procedural Content Generation (PCG).

Anche il framework PCG evolve, consentendo modifiche manuali ai contenuti generati proceduralmente senza interrompere il flusso procedurale. Il sistema aggiunge inoltre il supporto a strutture dati più avanzate e nuovi strumenti per la creazione automatica di città, edifici e altri elementi ambientali.

Per la vegetazione debutta il Procedural Vegetation Editor (PVE), che permette di generare alberi e piante biologicamente plausibili e compatibili con Nanite, importando anche modelli provenienti da software esterni o derivati da fotografie e schizzi 2D.

Sul fronte dell'animazione, Unreal Engine 5.8 introduce miglioramenti agli strumenti di rigging e controllo dei personaggi. Control Rig Physics passa in fase Beta, mentre il nuovo Control Rig Dynamics promette prestazioni fino a cinque volte superiori per le simulazioni in tempo reale. Arrivano inoltre i Direct Mesh Controls, che consentono di manipolare direttamente la superficie dei personaggi durante l'animazione.

La piattaforma amplia anche le capacità di MetaHuman. Le nuove MetaHuman Collections permettono di gestire centinaia o migliaia di personaggi in scena con ottimizzazioni automatiche. Mesh to MetaHuman ora supporta anche il corpo completo, mentre MetaHuman Animator introduce la cattura simultanea di volto e corpo tramite una semplice webcam, senza marcatori o attrezzature dedicate.

Per il rendering, MegaLights raggiunge lo stato Production-Ready, consentendo l'utilizzo di un numero elevato di luci dinamiche con prestazioni ottimizzate. Lumen aggiunge invece la modalità Lumen Lite, progettata per ridurre significativamente il carico sulla GPU mantenendo una buona qualità visiva, con l'obiettivo di supportare i 60 fps anche su Nintendo Switch 2.

Unreal Engine 5.8 introduce inoltre il supporto sperimentale a Fog Screen Space Scattering (FSSS), una tecnica che approssima la diffusione multipla della luce nei volumi atmosferici sfruttando informazioni disponibili nello spazio schermo. Applicata a nebbia volumetrica e volumi di nebbia locali, la soluzione consente di ottenere effetti più morbidi e realistici per fumo, polvere e foschia, riducendo l'aspetto artificiale spesso associato ai modelli di scattering singolo. L'obiettivo è incrementare la qualità visiva degli effetti atmosferici mantenendo un impatto prestazionale compatibile con il rendering in tempo reale.

Tra le altre novità figurano il supporto al protocollo MCP (Model Context Protocol), che permette di collegare modelli linguistici di grandi dimensioni ai progetti Unreal Engine, e la funzione Sandboxes, pensata per creare ambienti isolati di sviluppo e sperimentazione.

L'aggiornamento include infine miglioramenti per virtual production, simulazioni fisiche, Chaos Cloth, strumenti Dataflow e sviluppo mobile, confermando la volontà di Epic Games di rendere più rapidi e accessibili i workflow di produzione in vista della futura generazione UE6. Ulteriori informazioni in merito le potete leggere sul sito dedicato.