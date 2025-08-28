Unreal Engine 5 sotto accusa: per Epic Games i problemi dipendono dagli sviluppatori, non dal motore

Unreal Engine 5, motore grafico foriero di grandi innovazioni con tecnologie come Lumen e Nanite, è al centro di critiche per le scarse prestazioni di molti giochi recenti. Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, attribuisce i problemi non al motore ma alla mancata ottimizzazione degli sviluppatori.

Quando Epic Games presentò Unreal Engine 5, le aspettative erano altissime. Grazie a tecnologie come Lumen, per l'illuminazione globale in tempo reale, e Nanite, per la gestione di geometrie complesse, il nuovo motore prometteva mondi di gioco fotorealistici e una pipeline più snella per gli studi di sviluppo.

A distanza di alcuni anni e con numerosi titoli pubblicati, però, la realtà si è rivelata meno lineare: molti giochi basati su UE5 soffrono di prestazioni altalenanti, stuttering e frame rate instabili su PC e console.

L'elenco dei casi non è breve: da STALKER 2 a Silent Hill 2 Remake, passando per Black Myth: Wukong, Lords of the Fallen, Wuchang: Fallen Feathers, fino a Mafia: The Old Country e al remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Tutti titoli accomunati da criticità tecniche al lancio, spesso indipendenti dalla potenza della GPU utilizzata.





A chiarire la posizione di Epic Games è stato il CEO Tim Sweeney, intervistato dalla testata coreana This is Game. Sweeney ha ribadito che i limiti non derivano dal motore, bensì dalle scelte degli studi di sviluppo: "Molti team iniziano a progettare per hardware di fascia alta e rimandano i test e l'ottimizzazione su configurazioni meno performanti alle ultime fasi. Questo porta a problemi difficili da risolvere in tempo per l'uscita".

Il dirigente invita quindi a spostare l'ottimizzazione alle prime fasi del ciclo di sviluppo, anziché trattarla come passaggio finale. Epic, dal canto suo, è consapevole delle difficoltà: un titolo UE5 oggi deve essere compatibile con una vasta gamma di piattaforme, da Xbox Series S e X a PlayStation 5 e PS5 Pro, fino ai PC con GPU NVIDIA, AMD e Intel, senza dimenticare Nintendo Switch 2. Una complessità ben maggiore rispetto al passato.

Per supportare gli sviluppatori, Epic sta lavorando su due fronti: migliorare l'automazione del motore, così da facilitare la scalabilità su diversi dispositivi; rafforzare la formazione tecnica, diffondendo una cultura di "ottimizzazione precoce".

Sweeney ha inoltre ricordato che alcune soluzioni deriveranno dall'esperienza maturata con Fortnite, utilizzata come banco di prova per ottimizzazioni poi integrate in Unreal Engine. Il prossimo aggiornamento, UE 5.6, dovrebbe migliorare sensibilmente la gestione di CPU e GPU, riducendo i colli di bottiglia più comuni.

Nonostante le critiche, Unreal Engine 5 resta il punto di riferimento per molti progetti futuri, incluso The Witcher 4 di CD Projekt Red. La sfida ora sarà dimostrare che le sue potenzialità possono tradursi in titoli non solo spettacolari dal punto di vista tecnico, ma anche stabili e accessibili su tutte le piattaforme.