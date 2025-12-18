Uno youtuber ha ricreato il prototipo di Xbox, ed è meglio dell'originale

Il nome di Xbox è indissolubilmente legato al mondo dei videogiochi, ma forse 25 anni fa non tutti pensavano che Microsoft avrebbe potuto ritagliarsi una fetta importante del mercato. Con un settore dominato da Sony, Nintendo e Sega, MS entrava nemmeno tanto in punta di piedi.

Non tutti però ricordano come il prototipo di Xbox, mostrato per la prima volta il 10 marzo 2000, fosse molto diverso da ciò che poi arrivò effettivamente sugli scaffali. Una enorme X, all'apparenza di metallo, con un aspetto quasi fantascientifico. Molto più spettacolare del case di plastica nero della prima Xbox commerciale, ed allora Macho Nacho Productions, al secolo Tito Perez, ha voluto ricreare il prototipo iniziale, ma con qualche miglioria moderna. Ne è nato una sorta di docu-video, che trovate sul canale:

Si dice che il solo case di metallo costasse all'epoca 18.000 dollari, paragonabili a circa 36.000 dollari odierni con l'inflazione, ma Tito, grazie a uno sponsor, ha evitato questa spesa, pur ottenendo un case di alluminio ricavato dal pieno, e diviso in due parti. Dopo un primo tentativo di produrre il coperchio posteriore, la lavorazione è stata affinata aggiungendo dettagli spettacolari.

Come detto, l'hardware originale di Xbox è stato modificato, per aggiungere un'uscita video digitale in HDMI, un hard disk SATA, ed un nuovo alimentatore, super compatto e che necessita di un semplice cavo USB-C. Il resto sono tutti componenti originali, posizionati nel nuovo case grazie a dei supporti stampati in 3D. Molto scenografico anche il nuovo "jewel" animato tramite un Raspberry.

Come vedete dal video, il risultato finale è ottimo (anche se pesantissimo) e perfettamente funzionante, considerando anche che il prototipo originale non poteva far girare dei giochi, che nemmeno esistevano, ma mostrava solo delle potenzialità grafiche.

In realtà questa storia ha avuto anche un seguito, con la visita di Tito presso gli archivi Microsoft, per vedere dal vivo uno dei veri prototipi, scoprendo che la replica non è proprio uguale (un po' più grande) ma anche che è decisamente meglio realizzata e più professionale: