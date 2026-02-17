Unity Technologies punta sull'AI generativa per creare videogiochi senza scrivere codice

Unity presenterà alla Game Developers Conference una beta di AI capace di creare casual game completi tramite linguaggio naturale, senza codice. L'annuncio è stato accolto con un mix tra entusiasmo e critiche sull'impatto dell'AI generativa nell'industria videoludica

Unity Technologies ha annunciato un nuovo passo strategico verso l'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa nello sviluppo videoludico. Durante una recente conference call sugli utili con gli azionisti, l'azienda ha rivelato che presenterà alla Game Developers Conference di marzo una beta del suo sistema aggiornato di "AI-driven authoring". L'obiettivo dichiarato è ambizioso: consentire agli sviluppatori di creare interi casual game utilizzando esclusivamente il linguaggio naturale, senza dover scrivere codice.

Il CEO Matthew Bromberg ha spiegato che la nuova versione di Unity AI permetterà di "generare full casual games con prompt in linguaggio naturale", direttamente nativi nel motore Unity. Questo approccio dovrebbe semplificare il passaggio dal prototipo al prodotto finito, riducendo tempi e complessità tecniche.

La specifica sui "casual games" non è (per l'appunto) casuale: si tratta di titoli generalmente meno complessi rispetto ai giochi AAA, sia dal punto di vista tecnico che produttivo. Resta però da capire quale livello di sofisticazione l'AI sarà effettivamente in grado di raggiungere e quanto intervento umano sarà comunque necessario.

Come verrà alimentato il sistema di combinazione e integrazione dell'AI in Unity?

Secondo Bromberg, il sistema sarà alimentato da una combinazione di modelli AI proprietari e di terze parti, integrati in una pipeline che sfrutta la conoscenza del contesto del progetto e del runtime di Unity. Questa integrazione dovrebbe offrire risultati più efficienti e mirati rispetto ai modelli generici.

L'annuncio arriva in un momento di forte dibattito nel settore. Un recente sondaggio State of the Game Industry ha evidenziato che, sebbene molti professionisti in grandi studi utilizzino già strumenti di AI generativa in diverse discipline, una parte significativa ritiene che la diffusione massiccia di queste tecnologie possa rappresentare un danno per l'industria.

Anche in Electronic Arts alcuni dipendenti hanno segnalato che l'adozione di strumenti generativi non sempre si traduce in maggiore efficienza. Nonostante le perplessità, la direzione sembra chiara: le grandi aziende continueranno a investire nell'AI per ridurre costi e accelerare i processi.