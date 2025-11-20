Unity ed Epic Games uniscono le forze: un accordo storico per il futuro dei videogiochi

Unity ed Epic Games uniscono le forze: un accordo storico per il futuro dei videogiochi

Unity ed Epic Games hanno siglato una partnership strategica: gli sviluppatori Unity potranno pubblicare i loro giochi in Fortnite e accedere alla Creator Economy, mentre Unity estenderà la propria piattaforma di commerce anche ad Unreal Engine. L'obiettivo è favorire interoperabilità, scelta e nuove opportunità per l'intero ecosistema videoludico

Unity ed Epic Games hanno annunciato una collaborazione di portata storica, destinata a influenzare profondamente il futuro aperto e interoperabile dell'industria videoludica. Le due aziende, spesso percepite come concorrenti dirette, hanno scelto di unire le forze per offrire ai creatori di giochi nuove opportunità e una maggiore flessibilità nello sviluppo e nella distribuzione dei propri titoli.

L'annuncio è arrivato durante Unite, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori che utilizzano Unity. La più importante novità riguarda la possibilità, per gli sviluppatori Unity, di pubblicare i propri giochi direttamente all'interno di Fortnite, uno degli ecosistemi di gioco più grandi al mondo con oltre 500 milioni di account registrati.

Questo permetterà ai team di sviluppo non solo di raggiungere un pubblico immenso, ma anche di partecipare alla Fortnite Creator Economy, ottenendo nuove opportunità di monetizzazione e visibilità.

Unity ed Unreal Engine: un esempio di interoperabilità

Parallelamente, le due aziende hanno comunicato un secondo passo fondamentale verso l'interoperabilità: Unity porterà il supporto a Unreal Engine nella sua piattaforma di commerce cross-platform. Ciò consentirà agli sviluppatori Unreal di gestire cataloghi digitali, pagamenti, webshop e operazioni live attraverso un'unica soluzione, estendendo questa funzionalità a PC, mobile e web. Le nuove integrazioni per Unreal sono previste per l'inizio del prossimo anno e offriranno maggiore controllo su prezzi, promozioni e strategie commerciali.

Matt Bromberg, Presidente e CEO di Unity, ha sottolineato come questa partnership rappresenti un passo importante verso un ecosistema videoludico più aperto. "Scelta e sistemi aperti creano crescita per tutti", ha dichiarato, riflettendo una visione condivisa anche da Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games.

Sweeney ha paragonato questo momento agli albori del web, ribadendo che solo collaborando sarà possibile costruire un metaverso realmente interoperabile, equo e aperto a tutti. Ulteriori dettagli sulla collaborazione verranno condivisi nel corso del prossimo anno.

