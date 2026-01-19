Undicenne uccide il padre dopo che gli aveva tolto la Nintendo Switch

Un drammatico evento ha scosso la comunità di Duncannon Borough, dove un bambino di soli undici anni avrebbe ucciso il genitore a colpi di arma da fuoco. Alla base del gesto vi sarebbe la decisione dell'uomo di sottrarre al figlio l'utilizzo di Nintendo Switch

Le indagini condotte dalle forze dell'ordine della Pennsylvania hanno portato alla luce i dettagli di un crimine che lascia attoniti per la sua dinamica e per l'età del presunto responsabile. Gli agenti sono intervenuti presso un'abitazione di Duncannon Borough in seguito a una segnalazione, trovandosi di fronte a una scena del crimine che vedeva come vittima Douglas Dietz, quarantaduenne colpito a morte nella propria camera da letto.

Secondo quanto riportato nei documenti del tribunale, il figlio della vittima, identificato come Clayton Dietz, è stato accusato di omicidio. La ricostruzione degli inquirenti evidenzia come il movente sia scaturito da una lite domestica apparentemente banale: il padre aveva imposto al figlio di interrompere l'uso di Nintendo Switch e di andare a letto. Il rifiuto di accettare tale imposizione avrebbe innescato la violenta reazione del minore.

Gli atti ufficiali descrivono con precisione le azioni compiute dall'undicenne. Clayton avrebbe recuperato le chiavi della cassaforte, nascoste in un cassetto della camera dei genitori, con l'intento iniziale di riappropriarsi di Nintendo Switch. Una volta aperta la cassaforte, tuttavia, il ragazzo ha trovato una pistola. Stando alla sua stessa confessione riportata dagli agenti, il giovane ha prelevato l'arma, l'ha caricata e si è diretto verso il letto dove il padre stava dormendo. "Ho tirato indietro il cane e ho sparato a mio padre", si legge nella deposizione.

Subito dopo lo sparo, la madre del ragazzo si è svegliata di soprassalto a causa del rumore e dell'odore di bruciato, trovando il marito privo di vita. In quel frangente, il figlio avrebbe pronunciato la frase agghiacciante: "Ho ucciso papà". All'arrivo della polizia, il minore ha inizialmente dichiarato di aver "sparato a qualcuno", ammettendo poi di avere in mente proprio il padre come bersaglio specifico della sua rabbia.

Interrogato sulle conseguenze del suo gesto, Clayton ha riferito agli investigatori di non averci pensato in quel momento perché "era arrabbiato". Attualmente il ragazzo è detenuto presso il carcere della contea di Perry, alimentando nuovamente il dibattito sulla sicurezza delle armi domestiche negli USA e sul rapporto tra minori e tecnologia, per un caso che sta lasciando distrutte una famiglia e una comunità in maniera irreversibile.