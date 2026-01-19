Undicenne uccide il padre dopo che gli aveva tolto la Nintendo Switch

Undicenne uccide il padre dopo che gli aveva tolto la Nintendo Switch

Un drammatico evento ha scosso la comunità di Duncannon Borough, dove un bambino di soli undici anni avrebbe ucciso il genitore a colpi di arma da fuoco. Alla base del gesto vi sarebbe la decisione dell'uomo di sottrarre al figlio l'utilizzo di Nintendo Switch

di pubblicata il , alle 10:31 nel canale Videogames
NintendoSwitch
 

Le indagini condotte dalle forze dell'ordine della Pennsylvania hanno portato alla luce i dettagli di un crimine che lascia attoniti per la sua dinamica e per l'età del presunto responsabile. Gli agenti sono intervenuti presso un'abitazione di Duncannon Borough in seguito a una segnalazione, trovandosi di fronte a una scena del crimine che vedeva come vittima Douglas Dietz, quarantaduenne colpito a morte nella propria camera da letto.

Secondo quanto riportato nei documenti del tribunale, il figlio della vittima, identificato come Clayton Dietz, è stato accusato di omicidio. La ricostruzione degli inquirenti evidenzia come il movente sia scaturito da una lite domestica apparentemente banale: il padre aveva imposto al figlio di interrompere l'uso di Nintendo Switch e di andare a letto. Il rifiuto di accettare tale imposizione avrebbe innescato la violenta reazione del minore.

Gli atti ufficiali descrivono con precisione le azioni compiute dall'undicenne. Clayton avrebbe recuperato le chiavi della cassaforte, nascoste in un cassetto della camera dei genitori, con l'intento iniziale di riappropriarsi di Nintendo Switch. Una volta aperta la cassaforte, tuttavia, il ragazzo ha trovato una pistola. Stando alla sua stessa confessione riportata dagli agenti, il giovane ha prelevato l'arma, l'ha caricata e si è diretto verso il letto dove il padre stava dormendo. "Ho tirato indietro il cane e ho sparato a mio padre", si legge nella deposizione.

Subito dopo lo sparo, la madre del ragazzo si è svegliata di soprassalto a causa del rumore e dell'odore di bruciato, trovando il marito privo di vita. In quel frangente, il figlio avrebbe pronunciato la frase agghiacciante: "Ho ucciso papà". All'arrivo della polizia, il minore ha inizialmente dichiarato di aver "sparato a qualcuno", ammettendo poi di avere in mente proprio il padre come bersaglio specifico della sua rabbia.

Interrogato sulle conseguenze del suo gesto, Clayton ha riferito agli investigatori di non averci pensato in quel momento perché "era arrabbiato". Attualmente il ragazzo è detenuto presso il carcere della contea di Perry, alimentando nuovamente il dibattito sulla sicurezza delle armi domestiche negli USA e sul rapporto tra minori e tecnologia, per un caso che sta lasciando distrutte una famiglia e una comunità in maniera irreversibile.

I migliori sconti su Amazon oggi

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

69.90 Compra ora
-32%

FRITZ!Repeater 600 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano

49.99 33.99 Compra ora
-21%

TCL 43T6C 43'' QLED TV 4K HDR, Fire TV (Smart tv con Dolby Vision e Atmos, HDR10+, Premi e Chiedi ad Alexa)

329.00 259.90 Compra ora
8 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
aqua8419 Gennaio 2026, 11:03 #1
Questi genitori di oggi che obbligano i figli a smettere di giocare e andare a letto.
Dove andremo a finire...
coschizza19 Gennaio 2026, 11:07 #2
Originariamente inviato da: aqua84
Questi genitori di oggi che obbligano i figli a smettere di giocare e andare a letto.
Dove andremo a finire...


una volta sul comodore 64 in Bubble Bobblero arrivato per al prima volta al livello 100, mia mamma mi disse "vieni a mangiare" io " un attimo sono all'ultimo livello" dopo 30 secondi stacco la corrente di casa.............in quel momento non so se non avrei sparato pure io
PS non ci sono mai piu arrivat o se non decenni dopo sul mame in emulazione
bobby1019 Gennaio 2026, 11:15 #3
Il vuoto empatico
AkiraFudo19 Gennaio 2026, 11:30 #4
Originariamente inviato da: coschizza
una volta sul comodore 64 in Bubble Bobblero arrivato per al prima volta al livello 100, mia mamma mi disse "vieni a mangiare" io " un attimo sono all'ultimo livello" dopo 30 secondi stacco la corrente di casa.............in quel momento non so se non avrei sparato pure io
PS non ci sono mai piu arrivat o se non decenni dopo sul mame in emulazione


hahah stessa cosa indetica&#8230;
ero arrivato a quello che all'epoca credevo fosse l'ultimo livello di un gioco per me difficilissimo dei Simpsons del '91 Non era possibile mettere in pausa e mio padre mi stacco la corrente perché dovevo andare a cena.. Non sono mai più riuscito ad arrivarci e ho finito il gioco solo da adulto con l'emulatore e i cheats.. xD Traumi che rimangono!
Doraneko19 Gennaio 2026, 11:32 #5
Link ad immagine (click per visualizzarla)

Quel caricatore non è per quella pistola
ShinyDiscoBoy19 Gennaio 2026, 12:08 #6
Da contrario alla diffusione delle armi, penso che questo sia comunque un caso isolato (che dimostra sì la pericolistà delle armi, ma) che non va strumentalizzato.
Non si conoscono contesto, dinamiche familiari, situazione del bambino.
Piuttosto mi domando (ansia) quanto sia difficile educare un figlio.
Quanto controllo si ha su un 11enne invasato di videogiochi?
Avrebbero dovuto dargli meno consolle/tablet/pc prima?

Perchè ci sarà sicuramente qualcuno che penserà che la violenza l'abbia imparata dai genitori, o comunque che abbiano una parte di colpa.

Qualche gioco l'avranno tolto anche a me ma non ho mai pensato di far male a nessuno nella vita
Zappz19 Gennaio 2026, 12:30 #7
Il problema vero è che sicuramente il padre aveva insegnato al figlio come usare la pistola, cosa purtroppo abbastanza tipica negli Usa.
Doraneko19 Gennaio 2026, 13:24 #8
Originariamente inviato da: Zappz
Il problema vero è che sicuramente il padre aveva insegnato al figlio come usare la pistola, cosa purtroppo abbastanza tipica negli Usa.


La vera mancanza del padre è stata quella di non aver adeguatamente custodito la chiave della cassaforte. Per sapere come funziona una pistola basta un film o qualsiasi videogioco.

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^