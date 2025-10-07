Una 'vera' Xbox portatile sviluppata, ma mai realizzata? La 'colpa' potrebbe essere di AMD

L'Xbox portatile prodotta direttamente da Microsoft non avrebbe visto la luce a causa della presunta richiesta di AMD di un ordine vincolante di 10 milioni di chip. Microsoft, incerta sul successo del progetto, avrebbe quindi virato sulla partnership con ASUS.

Microsoft Xbox è scesa nell'arena delle console portatili, o se preferite gli handheld Windows, grazie a una partnership con ASUS da cui sono nate ROG Xbox Ally e Ally X. Perché la casa di Redmond, al pari di quanto fatto con le console casalinghe, non ha realizzato l'handheld direttamente? Dietro alla scelta di non partorire un'Xbox portatile potrebbe esserci una precisa richiesta di AMD. Questo, almeno, è ciò che riporta nuova indiscrezione.

Colpa di AMD?

La causa che ha portato alla cancellazione della Xbox portatile "made in Microsoft" potrebbe essere una precisa richiesta di AMD, che avrebbe dovuto fornire il chip alla base della console. L'azienda, infatti, avrebbe richiesto a Microsoft di sottoscrivere un ordine da almeno 10 milioni di unità per il chip destinato alla nuova Xbox portatile, senza poter partire da una soglia più bassa ed, eventualmente, rimodulare l'ordine in base all'andamento delle vendite nella fase di lancio.

Secondo il leaker Kepler_L2, la richiesta di AMD avrebbe portato allo stop del progetto, nonostante fosse probabilmente in stato avanzato: "L'handheld è stato cancellato perché AMD voleva un impegno di oltre 10 milioni di unità per giustificare la realizzazione di un SoC dedicato, ma con Steam Deck che vende solo ~5 milioni di unità e ASUS ROG/Lenovo Legion che vendono solo 1-2 milioni, MS non voleva correre il rischio".

Nei progetti iniziali di Microsoft, la Xbox portatile avrebbe dovuto affiancare una console domestica, erede delle attuali Series X e Series S, ampliando l'offerta con un hardware diverso dal solito ma in grado di sfruttare lo stesso comparto software. Nelle scorse ore Microsoft ha ribadito il suo impegno nello sviluppo di hardware, quindi non è da escludere che in futuro il capitolo handheld venga ripreso in mano.