Una valanga di contenuti già annunciati per Battlefield 6, tutti in arrivo quest'anno

Battlefield 6 è atteso per il 10 ottobre

EA e Battlefield Studios hanno annunciato il calendario dei contenuti gratuiti post-lancio di Battlefield 6, in uscita il 10 ottobre. Gli aggiornamenti saranno mensili, con la prima stagione pianificata per la fine del 2025 e suddivisa in tre fasi: Rogue Ops, California Resistance e Winter Offensive.

Il primo aggiornamento sarà Rogue Ops, disponibile a partire dal 28 ottobre, che introduce la mappa Blackwell Fields ambientata nelle terre aride della California, dove i giocatori affronteranno gli agenti doppiogiochisti Pax Armata. Insieme all'update arriverà anche la modalità Punto d'impatto, un 4vs4 senza respawn con obiettivi a turni, ideale per il gioco tattico di squadra.

Tra le novità anche un veicolo da supporto per la fanteria e un'espansione dell'arsenale, tra cui: carabina SOR-300C, il fucile da cecchino Mini Fix, l'arma secondaria GGH-22 e una nuova ottica variabile a bassa potenza.

Il secondo update, California Resistance, è previsto per il 18 novembre e aggiungerà la mappa Eastwood, insieme alla modalità limitata Sabotaggio che metterà in campo due squadre 8 incaricate di difendere o distruggere siti designati. Torna inoltre la funzione Prelievi Battaglia, che offre armi speciali uniche generate sulla mappa. Sul fronte delle armi debuttano il fucile a pompa DB-12, il revolver M327 Trait e un nuovo calcio per le armi che migliora la stabilità.

Il 2025 si chiuderà con Winter Offensive che, come suggerisce il nome, introdurrà la variante invernale della mappa Empire State, che si trasformerà in uno scenario nevoso con l'evento a tempo limitato Ice Lock. Qui entrerà in gioco la meccanica Freeze, che aggiungerà il freddo come minaccia ambientale. Per il combattimento ravvicinato verrà aggiunta anche la piccozza da ghiaccio come arma corpo a corpo.

Al momento ancora nessuna novità in merito a Firestorm, la modalità battle royale già annunciata. Il suo debutto potrebbe essere definito solo in seguito, dato che i test interni sono ancora in corso.