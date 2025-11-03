Una PS5 grande come un tostapane: dove non arriva Sony ci pensa il fai da te

Il progetto Tiny PS5 Redux del canale Not From Concentrate riduce del 60% le dimensioni della console Sony, migliorando raffreddamento, consumi e stabilità. Con un case in alluminio da 6 litri, ventole Noctua e alimentatore da 500 W, questa PS5 rivoluzionata fa sognare.

Nel mondo del modding console, Tiny PS5 Redux rappresenta una delle interpretazioni più evolute del design PlayStation 5. Il progetto, firmato dal canale YouTube Not From Concentrate (NFC), nasce per offrire una versione compatta e migliorata della PS5, pensata per essere assemblata in autonomia dagli appassionati.

La prima Tiny PS5 realizzata da NFC nel novembre 2023 riusciva già a ridurre le dimensioni della macchina originale del 60%, ma con alcuni limiti legati al raffreddamento e all'alimentazione. La versione Redux affronta questi problemi con un case più ampio - 6 litri contro i 3,3 della prima versione - che migliora il flusso d'aria, l'accessibilità interna e la stabilità elettrica.

La nuova scocca, in alluminio con finitura Cerakote opaca e pannelli laterali in acrilico fumé, adotta un design industriale elegante e funzionale. Le aperture superiori per le porte USB e i pulsanti magnetici facilitano la manutenzione, mentre la maniglia integrata funge anche da condotto di espulsione per l'aria calda. L'illuminazione è discreta, gestita da un LED incassato e diffuso da una guida stampata in 3D.

Dal punto di vista termico, Tiny PS5 Redux sfrutta un dissipatore Alpenföhn Black Ridge affiancato da due ventole Noctua da 120 mm in configurazione push–pull e tre ventole supplementari da 60 mm per lo scarico. Grazie a un nuovo condotto d'aria stampato in 3D e a una guarnizione in neoprene che impedisce il ricircolo dell'aria calda, le temperature operative si attestano intorno ai 50 °C, circa 6 °C in meno rispetto alla precedente versione. Contestualmente, il consumo energetico scende sotto i 220 W, migliorando la stabilità e prevenendo cali di frame nei giochi più esigenti.

Sul fronte della connettività, il case in alluminio ha reso necessario riprogettare la disposizione delle antenne: il Wi-Fi è ora integrato sotto il pannello superiore, mentre il Bluetooth utilizza due antenne esterne ripiegabili sul retro per eliminare lag e disconnessioni. Anche lo storage è stato ampliato: grazie a un cavo di estensione e a un supporto stampato in 3D, è possibile montare SSD M.2 fino al formato 2280, come il modello da 4 TB mostrato nel video.

La Tiny PS5 Redux è inoltre una console completamente digitale. L'unità ottica è stata rimossa per ottenere un design più pulito, ma la scheda di controllo del drive resta collegata internamente: in questo modo il sistema continua a riconoscere la presenza del lettore, permettendo di eseguire regolarmente gli aggiornamenti firmware.

Anche il problema più critico della versione originale del progetto - gli spegnimenti improvvisi durante le sessioni di gioco - è stato risolto grazie alla sostituzione dell'alimentatore GaN da 250 W con un'unità da 500 W, capace di sostenere i picchi di carico delle produzioni più impegnative.

Il progetto resta tuttavia complesso: per assemblare la console è richiesta una buona manualità, esperienza con la saldatura e pazienza nella gestione delle componenti. Tutti i file di progettazione, compatibili con la PS5 modello 1215A, sono disponibili sul Patreon di NFC, insieme alle istruzioni e ai riferimenti per l'acquisto delle parti in alluminio o stampabili in 3D.