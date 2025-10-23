Una nuova Xbox si farà ma sarà premium: i tempi delle console economiche sono finiti?
La nuova Xbox è in sviluppo: la console sarà premium e andrà ad occupare la fascia alta del mercato come confermato da Sarah Bond, presidente di Xbox, nel corso di un'intervista.di Davide Raia pubblicata il 23 Ottobre 2025, alle 06:41 nel canale Videogames
Dopo il lancio delle ROG Xbox Ally, Microsoft ha in programma altre novità per Xbox. In arrivo, infatti, c'è una nuova generazione della console che dovrebbe raccogliere il testimone dalle sfortunate Series X e Series S, che hanno perso la sfida contro la PS5. Ad anticipare qualche dettaglio sui nuovi progetti di Microsoft è stata Sarah Bond, presidente di Xbox, nel corso di un'intervista con Mashable.
Una console premium e di fascia alta
Sarah Bond ha confermato che Microsoft non intende abbandonare lo sviluppo di nuovi prodotti hardware per Xbox. Di conseguenza, sono in arrivo nuovi progetti che andranno a rinnovare la gamma con l'obiettivo di offrire ai videogiocatori una console in grado di garantire prestazioni elevate oltre che l'accesso a un vero e proprio ecosistema di servizi. In particolare, la prossima generazione di console sarà molto premium e andrà a posizionarsi nella fascia alta del mercato, seguendo la strada intrapresa dalle ROG Xbox Ally.
Per il momento, le informazioni disponibili sono poche ma l'idea alla base dello sviluppo di una nuova console sembra ormai essere chiara. La prossima Xbox non cercherà il giusto equilibrio tra prezzo e prestazioni ma punterà quasi a porsi come un'alternativa ai PC da gaming che oggi, nella maggior parte dei casi, sfruttano Windows.
Lo sviluppo della prossima Xbox è ancora in corso. Il debutto della console non è imminente. Difficilmente, infatti, il nuovo progetto sarà presentato prima del 2027. Microsoft ha ancora tempo per ottimizzare al massimo tutti i dettagli, in vista del debutto della nuova console che arriverà sul mercato a circa 7 anni di distanza dal debutto delle attuali Series X e S.
