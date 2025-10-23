Una nuova Xbox si farà ma sarà premium: i tempi delle console economiche sono finiti?

Una nuova Xbox si farà ma sarà premium: i tempi delle console economiche sono finiti?

La nuova Xbox è in sviluppo: la console sarà premium e andrà ad occupare la fascia alta del mercato come confermato da Sarah Bond, presidente di Xbox, nel corso di un'intervista.

pubblicata il , alle 06:41
Dopo il lancio delle ROG Xbox AllyMicrosoft ha in programma altre novità per Xbox. In arrivo, infatti, c'è una nuova generazione della console che dovrebbe raccogliere il testimone dalle sfortunate Series X e Series S, che hanno perso la sfida contro la PS5. Ad anticipare qualche dettaglio sui nuovi progetti di Microsoft è stata Sarah Bond, presidente di Xbox, nel corso di un'intervista con Mashable.

Una console premium e di fascia alta

Sarah Bond ha confermato che Microsoft non intende abbandonare lo sviluppo di nuovi prodotti hardware per Xbox. Di conseguenza, sono in arrivo nuovi progetti che andranno a rinnovare la gamma con l'obiettivo di offrire ai videogiocatori una console in grado di garantire prestazioni elevate oltre che l'accesso a un vero e proprio ecosistema di servizi. In particolare, la prossima generazione di console sarà molto premium e andrà a posizionarsi nella fascia alta del mercato, seguendo la strada intrapresa dalle ROG Xbox Ally.

Per il momento, le informazioni disponibili sono poche ma l'idea alla base dello sviluppo di una nuova console sembra ormai essere chiara. La prossima Xbox non cercherà il giusto equilibrio tra prezzo e prestazioni ma punterà quasi a porsi come un'alternativa ai PC da gaming che oggi, nella maggior parte dei casi, sfruttano Windows.

Lo sviluppo della prossima Xbox è ancora in corso. Il debutto della console non è imminente. Difficilmente, infatti, il nuovo progetto sarà presentato prima del 2027. Microsoft ha ancora tempo per ottimizzare al massimo tutti i dettagli, in vista del debutto della nuova console che arriverà sul mercato a circa 7 anni di distanza dal debutto delle attuali Series X e S.

aqua8423 Ottobre 2025, 08:02 #1
c'è anche una fascia bassa ?

escluse le "retro-console" di Aliexpress ovviamente
bonzoxxx23 Ottobre 2025, 08:56 #2
E come dovranno mai farla, in pelle umana con le borchie in avorio?

Imho queste sono sparate giusto per far parlar di loro.
Titanox223 Ottobre 2025, 09:02 #3
correggerei il titolo con: i tempi delle console XBOX sono finiti
ninja75023 Ottobre 2025, 09:12 #4
si è visto che la gente comunque, compra

si avvicina però il rischio che un pc di fascia bassa vada uguale o meglio parisoldi
biometallo23 Ottobre 2025, 09:38 #5
Originariamente inviato da: aqua84
c'è anche una fascia bassa ?

Mi pare evidente si riferisca alla serie S che è destinata a chiudere dopo il primo esemplare (magari è solo una mia suggestione ma credo che se gli abbiano dato quei nomi è perché fosse previsto che ci fossero diversi modelli nel tempo di serie s e serie x) poi se tu per fascia bassa intendi sotto i 100&#8364; allora no, solo consoline cinesi.

Originariamente inviato da: bonzoxxx
Imho queste sono sparate giusto per far parlar di loro.


No non credo, mi pare che già da tempo si "rumoreggia" che la prossima xbox avrà hardware più potente ma che di contro costerà sensibilmente di più della futura Playstation, mi pare si dica che sarà ancora "più pc" con la possibilità di eseguire steam e altri store, cosa che di fatto segnerebbe un altra tacca nel processo di astrazione dall'hardware e di console come in genere si intende coerentemente con la politica del "tutto quanto è una xbox".

Poi certo tutto può essere e cosa sarà lo scopriremo solo vivendo.
acerbo23 Ottobre 2025, 09:59 #6
Originariamente inviato da: ninja750
si è visto che la gente comunque, compra

si avvicina però il rischio che un pc di fascia bassa vada uguale o meglio parisoldi


un pc di fascia bassa costa comunque di piu' e per l'utente medio che vuole solo spingere sul tasto del controller per iniziare a giocare il problema neanche si pone, anche a parità di prezzo preferirebbe la console.
TheDarkAngel23 Ottobre 2025, 10:09 #7
siamo ormai in un mondo "premium", è rimasto qualcosa di standard?
Cromwell23 Ottobre 2025, 10:25 #8
...il giusto equilibrio tra prezzo e prestazioni...


Che sarà comunque sempre troppo basso. Prendete il prezzo che avete in mente e raddoppiatelo... anzi, triplicatelo
ninja75023 Ottobre 2025, 10:29 #9
Originariamente inviato da: acerbo
un pc di fascia bassa costa comunque di piu'


hai visto cosa costa la ps5 pro?
acerbo23 Ottobre 2025, 10:48 #10
Originariamente inviato da: ninja750
hai visto cosa costa la ps5 pro?


bah non credo sia il modello pou' venduto e comunque qua si parla di xbox, se prendi sia la S che la X per avere un pc equivalente al momento del lancio delle due console dovevi metterci 2 o 3 volte il prezzo per farti unq configurazione equivalente.
Lo sanno tutti che sulle console microsoft e sony non ci guadagnano quasi niente, il business core sono gli abbonamenti e la vendita dei giochi esclusivi che colunque hanno un costo di infrastrutture cloud non indifferente per le aziende.
