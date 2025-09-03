Una distro Linux per creare una console per il retrogaming: nasce Kazeta
Kazeta è una nuova distribuzione di Linux che punta a diventare la piattaforma software giusta per creare una console "classica" utilizzando cartucce fisiche per un'esperienza di gioco davvero "old school"di Davide Raia pubblicata il 03 Settembre 2025, alle 08:51 nel canale Videogames
Lo sviluppatore di ChimeraOS ha annunciato la nascita di Kazeta, una nuova distribuzione di Linux pensata per gli amanti del retrogaming . Come si legge nella descrizione presente nella home page del sito ufficiale, infatti, Kazeta è un sistema operativo che porta l'esperienza di gioco delle console degli anni '90 sull'hardware e sui giochi per PC moderni.
L'obiettivo è consentire agli utenti di trasferire i propri giochi DRM free su un supporto di memoria, come una scheda SD, da utilizzare come una vera e propria cartuccia per un'esperienza di gioco immediata e senza attese. Installando il sistema operativo, ad esempio, su un Mini PC ad hoc è possibile creare una vera e propria console.
Un'esperienza utente immediata
A chiarire le caratteristiche principali di Kazeta è stato lo sviluppatore, Alesh Slovak, che ha risposto alle domande di Gaming On Linux. Slovak, sviluppatore di ChimeraOS, ha sottolineato: Per giocare con una cartuccia di gioco su Kazeta, basta inserirla e accendere il sistema. Una volta terminato il gioco, basta premere il pulsante di accensione per spegnerlo. Tutto qui. Non ci sono account, requisiti online, cloud, niente di niente.
Fonte: kazeta.org
Il sistema tratta le cartucce come un supporto da utilizzare in sola lettura. I dati di gioco, infatti, vengono salvati in modo separato. In questo modo, il supporto di memoria (una semplice SD) non viene modificato, permettendo agli utenti di poter conservare un gioco digitale su un comodo supporto fisico.
Per gestire i salvataggi (di cui è possibile creare un backup su un altro supporto di memoria) e le funzionalità della console con Kazeta, basta avviare la propria macchina senza una cartuccia inserita. Non c'è bisogno di account di alcun tipo e non è necessario avere a disposizione una connessione a Internet.
Secondo quanto si legge sul sito ufficiale, grazie a Kazeta è possibile accedere ai giochi GOG e itch.io e giocare quasi tutti i titoli DRM free del presente e del passato, con titoli Linux e Windows e giochi di console classiche con emulatori. Per tutti i dettagli in merito vi basta visitare kazeta.org. Per chi vuole approfondire gli aspetti tecnici c'è anche una wiki dettagliata con tante informazioni in merito al funzionametno del software.
12 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Avete idea di quante sono sparite da 25 anni a questa parte?
Risorse buttate al vento.
Questa non e' una distro da SO per combattere con MS, quindi a Loro non interessa a meno che non intacchi XBOX ecc..
Anche se ha infinite distro le principali son sempre quelle ed ora grazie anche a Steam/Proton che avvia i giochi Win nativamente, le Persone preferiscono le distro famose e sicure.
Direi di no, anche se conosco sia Batocera che le Pandora's Box solo di nome, qui il focus è riprodurre l'esperienza dell'utente console anni 90 dove l'utente sceglie il gioco da un raccoglitore ne prende la cartuccia inserisce nella console accende ed il gioco è subito pronto senza passare da menu o altro, cosa che non credo succeda con nessuno dei due sistemi menzionati
Credo che la cosa concettualmente più similie attualmente sul mercato sia la evercade, anzi oserei dire che questa è sostanzialmente la versione open source della evercade
https://evercade.co.uk/cartridges/
Guarda che hai sbagliato forum...
.. qui si parla di retrogaming.. che è ad appannaggio esclusivo del mondo Linux, su qualsiasi forma di hardware, miniconcole, console, pc, mobile, padelloni e chi ne ha piu ne metta.. in tutte le salse... MS Windows non sa manco dove sta di casa il retrogaming
Credo sia uno di quelli che pensa che tutti gli sviluppatori del mondo dovrebbero riunirsi in un unico progetto per fare il SuperLinuxOs che va bene a tutti e funziona su tutto...
Un po' come Windows, unico uguale e indivisibile, perfetto su tutto, e di cui nessuno si lamenta...
E, soprattutto, come piace a lui
Ma poi... sticaxxi di quello che fa Microsoft? Sembra che sia sempre una gara a chi ce l'ha piu' lungo quando nel mondo reale a chi sviluppa software frega meno di 0.
Emulo dal 1996 da prima con software MSDOS e poi con windows, e tutt'oggi mi risulta che con OS Microsoft si possa emulare di tutto dall'Arcadia 2000 alla PS3, non capisco quindi come te ne possa uscire con un'affermazione simile...
poi certo se si parla di progetti un po' particolari come questo che richiede una versione personalizzata dell'OS e normale che si opti per linux non solo per la malneabilità data dal fatto di essere open source ma anche per evitare ogni problema di licenza.
