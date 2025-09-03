Una distro Linux per creare una console per il retrogaming: nasce Kazeta

Lo sviluppatore di ChimeraOS ha annunciato la nascita di Kazeta, una nuova distribuzione di Linux pensata per gli amanti del retrogaming . Come si legge nella descrizione presente nella home page del sito ufficiale, infatti, Kazeta è un sistema operativo che porta l'esperienza di gioco delle console degli anni '90 sull'hardware e sui giochi per PC moderni.

L'obiettivo è consentire agli utenti di trasferire i propri giochi DRM free su un supporto di memoria, come una scheda SD, da utilizzare come una vera e propria cartuccia per un'esperienza di gioco immediata e senza attese. Installando il sistema operativo, ad esempio, su un Mini PC ad hoc è possibile creare una vera e propria console.

Un'esperienza utente immediata

A chiarire le caratteristiche principali di Kazeta è stato lo sviluppatore, Alesh Slovak, che ha risposto alle domande di Gaming On Linux. Slovak, sviluppatore di ChimeraOS, ha sottolineato: Per giocare con una cartuccia di gioco su Kazeta, basta inserirla e accendere il sistema. Una volta terminato il gioco, basta premere il pulsante di accensione per spegnerlo. Tutto qui. Non ci sono account, requisiti online, cloud, niente di niente.

Fonte: kazeta.org

Il sistema tratta le cartucce come un supporto da utilizzare in sola lettura. I dati di gioco, infatti, vengono salvati in modo separato. In questo modo, il supporto di memoria (una semplice SD) non viene modificato, permettendo agli utenti di poter conservare un gioco digitale su un comodo supporto fisico.

Per gestire i salvataggi (di cui è possibile creare un backup su un altro supporto di memoria) e le funzionalità della console con Kazeta, basta avviare la propria macchina senza una cartuccia inserita. Non c'è bisogno di account di alcun tipo e non è necessario avere a disposizione una connessione a Internet.

Secondo quanto si legge sul sito ufficiale, grazie a Kazeta è possibile accedere ai giochi GOG e itch.io e giocare quasi tutti i titoli DRM free del presente e del passato, con titoli Linux e Windows e giochi di console classiche con emulatori. Per tutti i dettagli in merito vi basta visitare kazeta.org. Per chi vuole approfondire gli aspetti tecnici c'è anche una wiki dettagliata con tante informazioni in merito al funzionametno del software.