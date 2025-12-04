Una delle figure più rilevanti del team di Baldur's Gate 3 è passata a CD Projekt RED: The Witcher 4 nel mirino?

Felix Pedulla, senior cinematics developer di Baldurs Gate 3, ha lasciato Larian Stadios dopo sei anni per unirsi a CD Projekt Red come senior cinematic designer. Pur senza conferme ufficiali, è probabile che lavori a The Witcher 4

Il mondo dello sviluppo videoludico continua a vivere un periodo di grandi movimenti professionali, e uno dei più recenti riguarda Felix Pedulla, senior developer che ha contribuito in modo significativo al successo di Baldurs Gate 3 presso Larian Studios.

Dopo sei anni di lavoro nel reparto cinematografico, Pedulla ha annunciato il suo addio allo studio belga, descrivendo la sua esperienza come un percorso "incredibile" e "francamente folle", ricco di creatività, caos produttivo e momenti indimenticabili.

Nel suo post di commiato, condiviso su LinkedIn, ha ringraziato colleghi e amici, affermando che porterà sempre con sé le lezioni apprese durante la realizzazione di uno dei giochi di ruolo più apprezzati degli ultimi anni. Il developer ha ora deciso di intraprendere una nuova avventura e si è unito al team di CD Projekt Red, lo studio polacco noto per The Witcher e Cyberpunk.

Pedulla ricoprirà il ruolo di senior cinematic designer, pronto, come ha detto con ironia a "scambiare i dadi di Baldur's Gate con dell'acciaio polacco". Il suo compito sarà quello di contribuire alla creazione di nuove sequenze cinematiche ad alto impatto, un elemento centrale nelle produzioni narrative dello studio.

L'impatto che avrà Pedulla, ex membro del team di Baldur's Gate in CD Projekt RED

Sebbene Pedulla non abbia specificato ufficialmente su quale progetto lavorerà, è altamente probabile che sarà coinvolto nello sviluppo di The Witcher 4, attualmente uno dei titoli di punta in produzione.

Il nuovo capitolo della saga ha già attirato l'attenzione del settore: lo scorso anno è stato presentato il primo trailer durante i The Game Awards, mentre un'ulteriore anteprima mostrata a giugno ha evidenziato il potenziale tecnico del progetto. Non si trattava di gameplay definitivo, ma di una dimostrazione tecnologica che ha lasciato intendere gli obiettivi qualitativi del team.

CD Projekt Red sta inoltre accogliendo numerosi talenti provenienti da altri studi: solo il mese scorso è stato confermato l'arrivo di sviluppatori provenienti da Kingdom Come: Deliverance 2, ulteriore indicazione del fatto che lo studio sta potenziando significativamente il personale in vista della nuova avventura di Ciri, protagonista designata di The Witcher 4. Con l'ingresso di Felix Pedulla, CDPR arricchisce ulteriormente il suo reparto cinematografico, settore cruciale per costruire l'impatto emotivo e narrativo delle sue opere.