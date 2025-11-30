Una copia fisica di Fortnite è stata venduta all'asta per una cifra fuori di testa

Una copia fisica di Fortnite è stata venduta all'asta per una cifra fuori di testa

Una rarissima copia fisica sigillata di Fortnite per Xbox One, completa di Storm Master Weapon Pack e modalità Salva il mondo, è stata venduta da Heritage Auctions per 42.500 dollari. Grazie alla valutazione WATA 10 A++ e all'elevata richiesta collezionistica, ha raggiunto un valore record.

di pubblicata il , alle 13:01 nel canale Videogames
Epic GamesFortnite
 

Nel corso degli anni Fortnite è diventato uno dei giochi più noti al mondo, trasformandosi da un titolo di grandi speranze, lanciato nel 2017, a vero e proprio fenomeno internazionale. A distanza di circa otto anni dal lancio, una copia fisica per Xbox One del gioco (acquistabile al lancio con un prezzo di 60 dollari negli Stati Uniti) è stata venduta all'asta per una cifra record, con un incremento del 70.73% rispetto al suo valore originale.

L'importo di vendita è stato raggiunto grazie alla rarità del prodotto, le tante richieste per qualsiasi oggetto da collezione legato a Fortnite e il perfetto stato di conservazione.

Una vendita record

La vendita all'asta della copia fisica di Fortnite, gioco oggi disponibile anche tramite Discord, è davvero incredibile. Il gioco ha raggiunto la valutazione record di 42.500 dollari. Ad occuparsi della vendita è stata Heritage Auctions.

Si tratta di una copia fisica molto rara del gioco, che include anche il pacchetto armi Storm Master e l'accesso alla modalità Salva il mondo. A contribuire alla valutazione fuori di testa della copia di Fortnite c'è anche lo stato di conservazione.

La copia del gioco ha ottenuto una valutazione 10 A++ da WATA. Questo valore conferma che il gioco si trova in condizioni eccellenti e praticamente impeccabili, senza ammaccature, pieghe o sbiadimenti delle plastiche. Il prodotto è perfettamente sigillato e, quindi, è perfetto per poter entrare a far parte di una collezione di giochi e/o di prodotti a tema Fortnite. In ogni caso, la valutazione del gioco resta completamente fuori scala.

I migliori sconti su Amazon oggi
-26%

Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Argento

1149.00 849.00 Compra ora
-10%

Bosch Set da 34 Pezzi di punte e bit avvitamento in titanio X-Line (per legno, pietra e metallo, accessori trapano)

9.95 8.94 Compra ora
-40%

FRITZ!Repeater 600 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano

49.99 29.99 Compra ora
3 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
LORENZ030 Novembre 2025, 14:02 #1
Se da 60 usd a 42.500 usd significa un incremento di circa il 70%, temo che chi ha scritto debba tornare alle elementari oppure la cifra di partenza sia errata oppure che manchi uno 0 a quel 70 (infatti l'aumento é proprio del 700% circa se le cifre sono esatte).
biometallo30 Novembre 2025, 14:50 #2
Originariamente inviato da: LORENZ0
Se da 60 usd a 42.500 usd significa un incremento di circa il 70%

Non c'è scritto 70% ma 70.73% che in italiano non vuol dire un nulla dato che i decimali si fanno con la virgola, la cifra giusta è 70.733% cioè più di 70 mila volte...

Comunque nei commenti della notizia originale si parla di come questi prezzi probabilmente siano gonfiati artificialmente per spingere la gente ad investire... insomma sarebbe una truffa o come si dice al giorno d'oggi una scammata.

questo è il video che viene citato ma sinceramente non l'ho visto ne al memento credo di farlo

https://www.youtube.com/watch?time_...w.reddit.com%2F
niky8930 Novembre 2025, 15:09 #3
Ogni volta mi tocca pubblicare questo video
https://youtu.be/rvLFEh7V18A?si=eeL00E05T8kNf4ES
Alla redazione piace tanto fare articoli basati su video Youtube, perché in questo caso non lo fanno?

Originariamente inviato da: biometallo
Non c'è scritto 70% ma 70.73% che in italiano non vuol dire un nulla dato che i decimali si fanno con la virgola, la cifra giusta è 70.733% cioè più di 70 mila volte...

Comunque nei commenti della notizia originale si parla di come questi prezzi probabilmente siano gonfiati artificialmente per spingere la gente ad investire... insomma sarebbe una truffa o come si dice al giorno d'oggi una scammata.

questo è il video che viene citato ma sinceramente non l'ho visto ne al memento credo di farlo

https://www.youtube.com/watch?time_...w.reddit.com%2F


Ho visto dopo questo commento, io l'ho visto il video e spiega tutto nel dettaglio, un po' lungo ma preciso

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^