Una copia fisica di Fortnite è stata venduta all'asta per una cifra fuori di testa

Una rarissima copia fisica sigillata di Fortnite per Xbox One, completa di Storm Master Weapon Pack e modalità Salva il mondo, è stata venduta da Heritage Auctions per 42.500 dollari. Grazie alla valutazione WATA 10 A++ e all'elevata richiesta collezionistica, ha raggiunto un valore record.

Nel corso degli anni Fortnite è diventato uno dei giochi più noti al mondo, trasformandosi da un titolo di grandi speranze, lanciato nel 2017, a vero e proprio fenomeno internazionale. A distanza di circa otto anni dal lancio, una copia fisica per Xbox One del gioco (acquistabile al lancio con un prezzo di 60 dollari negli Stati Uniti) è stata venduta all'asta per una cifra record, con un incremento del 70.73% rispetto al suo valore originale.

L'importo di vendita è stato raggiunto grazie alla rarità del prodotto, le tante richieste per qualsiasi oggetto da collezione legato a Fortnite e il perfetto stato di conservazione.

Una vendita record

La vendita all'asta della copia fisica di Fortnite, gioco oggi disponibile anche tramite Discord, è davvero incredibile. Il gioco ha raggiunto la valutazione record di 42.500 dollari. Ad occuparsi della vendita è stata Heritage Auctions.

Si tratta di una copia fisica molto rara del gioco, che include anche il pacchetto armi Storm Master e l'accesso alla modalità Salva il mondo. A contribuire alla valutazione fuori di testa della copia di Fortnite c'è anche lo stato di conservazione.

La copia del gioco ha ottenuto una valutazione 10 A++ da WATA. Questo valore conferma che il gioco si trova in condizioni eccellenti e praticamente impeccabili, senza ammaccature, pieghe o sbiadimenti delle plastiche. Il prodotto è perfettamente sigillato e, quindi, è perfetto per poter entrare a far parte di una collezione di giochi e/o di prodotti a tema Fortnite. In ogni caso, la valutazione del gioco resta completamente fuori scala.