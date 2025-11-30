Una copia fisica di Fortnite è stata venduta all'asta per una cifra fuori di testa
Una rarissima copia fisica sigillata di Fortnite per Xbox One, completa di Storm Master Weapon Pack e modalità Salva il mondo, è stata venduta da Heritage Auctions per 42.500 dollari. Grazie alla valutazione WATA 10 A++ e all'elevata richiesta collezionistica, ha raggiunto un valore record.di Davide Raia pubblicata il 30 Novembre 2025, alle 13:01 nel canale Videogames
Nel corso degli anni Fortnite è diventato uno dei giochi più noti al mondo, trasformandosi da un titolo di grandi speranze, lanciato nel 2017, a vero e proprio fenomeno internazionale. A distanza di circa otto anni dal lancio, una copia fisica per Xbox One del gioco (acquistabile al lancio con un prezzo di 60 dollari negli Stati Uniti) è stata venduta all'asta per una cifra record, con un incremento del 70.73% rispetto al suo valore originale.
L'importo di vendita è stato raggiunto grazie alla rarità del prodotto, le tante richieste per qualsiasi oggetto da collezione legato a Fortnite e il perfetto stato di conservazione.
Una vendita record
La vendita all'asta della copia fisica di Fortnite, gioco oggi disponibile anche tramite Discord, è davvero incredibile. Il gioco ha raggiunto la valutazione record di 42.500 dollari. Ad occuparsi della vendita è stata Heritage Auctions.
Si tratta di una copia fisica molto rara del gioco, che include anche il pacchetto armi Storm Master e l'accesso alla modalità Salva il mondo. A contribuire alla valutazione fuori di testa della copia di Fortnite c'è anche lo stato di conservazione.
La copia del gioco ha ottenuto una valutazione 10 A++ da WATA. Questo valore conferma che il gioco si trova in condizioni eccellenti e praticamente impeccabili, senza ammaccature, pieghe o sbiadimenti delle plastiche. Il prodotto è perfettamente sigillato e, quindi, è perfetto per poter entrare a far parte di una collezione di giochi e/o di prodotti a tema Fortnite. In ogni caso, la valutazione del gioco resta completamente fuori scala.
Non c'è scritto 70% ma 70.73% che in italiano non vuol dire un nulla dato che i decimali si fanno con la virgola, la cifra giusta è 70.733% cioè più di 70 mila volte...
Comunque nei commenti della notizia originale si parla di come questi prezzi probabilmente siano gonfiati artificialmente per spingere la gente ad investire... insomma sarebbe una truffa o come si dice al giorno d'oggi una scammata.
questo è il video che viene citato ma sinceramente non l'ho visto ne al memento credo di farlo
https://www.youtube.com/watch?time_...w.reddit.com%2F
https://youtu.be/rvLFEh7V18A?si=eeL00E05T8kNf4ES
Alla redazione piace tanto fare articoli basati su video Youtube, perché in questo caso non lo fanno?
Ho visto dopo questo commento, io l'ho visto il video e spiega tutto nel dettaglio, un po' lungo ma preciso
