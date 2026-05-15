Un videogioco de Il Signore degli Anelli? Amazon ci crede ancora

Amazon sta valutando la possibilità di realizzare un videogioco legato a Il Signore degli Anelli: il progetto è stato confermato dall'azienda, ma non è ancora chiaro se lo sviluppo sia già partito

Amazon Games potrebbe realizzare un videogioco legato a Il Signore degli Anelli, dopo la cancellazione (non ufficiale, ma praticamente certa) del progetto di un MMORPG. Nel corso di un'intervista con Eurogamer, Jeff Grattis, il responsabile della divisione Games di Amazon, ha confermato la volontà di realizzare un progetto di questo tipo.

Il manager ha sottolineato: "Il nostro team creativo continua a esplorare una nuova e avvincente esperienza di gioco che renda giustizia al mondo di Tolkien; stiamo lavorando a stretto contatto con Middle-earth Enterprises e restiamo entusiasti di questa proprietà intellettuale". Il fallimento del progetto dell'MMO non ha fatto cambiare idea ad Amazon che sta cercando nuove soluzioni per sfruttare l'iconico brand.

Un progetto già in sviluppo?

Realizzare un progetto di questo tipo, però, non è così semplice. Amazon Games ha licenziato diversi sviluppatori e sta attraversando una fase di riorganizzazione in vista di nuovi progetti, che potrebbero non comprendere titoli tripla A (principalmente per questioni di budget).

Il brand de Il Signore degli Anelli è, senza dubbio, molto forte ma non può essere considerato come una garanzia di successo, in ambito videoludico ma anche in altri settori dell'intrattenimento. Di conseguenza, il progetto di un nuovo titolo andrà valutato con attenzione.

Al momento, non è chiaro se ci sia già una base di partenza per lo sviluppo, magari riprendendo parte del lavoro svolto per l'MMORPG, oppure se il progetto debba partire da zero. Ulteriori informazioni in merito potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo che attualmente ci sarebbe in sviluppo un RPG de Il Signore degli Anelli curato da Crystal Dynamics.