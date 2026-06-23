Un rivenditore ha svelato i prezzi in euro di GTA 6: si partirà da 89,99EUR?

Un rivenditore ha svelato, per errore, i prezzi in euro di GTA 6 in arrivo con le edizioni Standard, Deluxe e Collector's. I preordini apriranno soltanto il prossimo 25 di giugno e Rockstar non ha ancora ufficializzato i prezzi

Nei giorni scorsi, Rockstar ha annunciato l'apertura dei preordini per GTA 6. La data da segnare sul calendario è quella del 25 giugno. La data di uscita resta fissata per il prossimo 19 novembre.

In queste ore, un rivenditore portoghese (la catena locale FNAC) ha pubblicato i prezzi delle tre edizioni del gioco. Non si tratta di un annuncio ufficiale e non si può escludere che si tratti di un errore. Ecco tutti i dettagli emersi in queste ore che precedono l'apertura dei preordini del gioco.

Quanto costerà GTA 6?

GTA 6 sarà disponibile solo per console PS5 e Xbox Series X e S, almeno al lancio. A disposizione degli utenti ci dovrebbero essere tre edizioni:

la Standard Edition

la Deluxe Edition

la Collector's Edition

I contenuti delle varie edizioni del gioco non sono ancora noti. Dalle informazioni riportate da FNAC, però, i prezzi potrebbero essere 89,99 euro, 119,99 euro e 199,99 euro. Non ci sono conferme ufficiali. Il leaker billbil-kun, solitamente molto ben informato, ritiene che questi prezzi non siano corretti.

L'idea che GTA 6 possa costare qualcosa in più rispetto ad altri titoli AAA circola da tempo in rete e molti analisti hanno già anticipato quest'ipotesi che consentirebbe a Rockstar di incrementare ulteriormente i ricavi e ridurre il tempo necessario per rientrare dall'investimento effettuato per lo sviluppo del gioco.

Per il momento, però, Rockstar non ha mai confermato quest'eventualità. I prezzi ufficiali, in ogni caso, saranno annunciati soltanto in occasione dell'apertura dei preordini. Ne sapremo di più a breve.