Un nuovo video di approfondimento spiega le novità del sistema di combattimento di Gothic 1 Remake

Un nuovo dev diary degli sviluppatori ha offerto un approfondimento sul sistema di combattimento di Gothic 1 Remake, fornendo ulteriori dettagli sul lavoro svolto dal team di sviluppo dopo il precedente video dedicato alle differenze rispetto al gioco originale. Questa volta l'attenzione è stata concentrata sulle meccaniche di combattimento, uno degli aspetti più importanti dell'esperienza di gioco.

Secondo quanto mostrato dagli sviluppatori, il remake manterrà l'accessibilità che caratterizzava il titolo originale, proponendo un sistema facile da apprendere ma arricchito da modifiche pensate per conferirgli una propria identità. Una delle scelte più evidenti è la volontà di allontanarsi dalle tendenze più diffuse negli action RPG moderni, in particolare dall'utilizzo delle classiche combinazioni di attacchi leggeri e pesanti che hanno contribuito alla popolarità della formula Souls-like.

Per raggiungere questo obiettivo, il team ha realizzato nuove animazioni tramite motion capture, creando movimenti originali per il protagonista e per i combattimenti. Il risultato è un sistema che pone una forte enfasi sull'osservazione delle animazioni piuttosto che sulle semplici statistiche delle armi.

Ci attende un sistema di combattimento molto personalizzabile in Ghotic 1 Remake

I giocatori saranno quindi chiamati a scegliere le animazioni e gli stili di combattimento che meglio si adattano al proprio approccio, tenendo comunque conto del danno che possono infliggere nelle diverse situazioni. Le battaglie si baseranno inoltre su input direzionali e sulla capacità di leggere correttamente i movimenti e gli schemi d'attacco degli avversari per sfruttarne le aperture.

Uno degli elementi più interessanti evidenziati nel diario riguarda l'evoluzione delle animazioni del personaggio. Con l'aumento del livello, infatti, anche i movimenti del protagonista cambieranno progressivamente, riflettendo in modo visibile la crescita e lo sviluppo del personaggio nel corso dell'avventura.

Un'altra caratteristica apprezzata riguarda il sistema di tutorial. Invece di interrompere il gioco con finestre informative a schermo, gli insegnamenti saranno integrati direttamente nei dialoghi. Questa soluzione punta a preservare l'immersione, evitando che la curva di apprendimento interferisca con l'esperienza narrativa.