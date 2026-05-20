Un nuovo Nintendo Direct sarebbe previsto per la seconda metà di giugno: ecco tutte le indiscrezioni

Secondo Jeff Grubb, Nintendo potrebbe trasmettere un nuovo Direct a metà giugno 2026, probabilmente dopo il Summer Game Fest. Non è chiaro se sarà uno showcase first-party o un Partner Showcase. I fan sperano in novità sul remake di Zelda: Ocarina of Time e su altri titoli come Splatoon Raiders e Nintendo Switch Sports

Secondo alcune voci di corridoio, il prossimo Nintendo Direct potrebbe essere trasmesso nel corso della seconda metà di giugno 2026, in un periodo tradizionalmente ricco di annunci e presentazioni legati al mondo dei videogiochi.

A rilanciare l'indiscrezione è stato Jeff Grubb di Giant Bomb, che durante una recente diretta su Twitch ha dichiarato di aver sentito con insistenza parlare di una finestra temporale collocata intorno alla metà di giugno. Pur sottolineando che non esiste ancora alcuna conferma ufficiale da parte di Nintendo, Grubb ritiene che questa ipotesi sia credibile, soprattutto considerando che molte aziende del settore organizzano i propri showcase proprio nel mese di giugno.

Secondo il giornalista, Nintendo potrebbe decidere di attendere la conclusione del Summer Game Fest prima di tenere il proprio evento. Al momento non è chiaro se si tratterà di una presentazione interamente dedicata ai titoli sviluppati internamente oppure di un Partner Showcase, formula che lascia spazio ai giochi realizzati da editor e studi esterni.

I'll give an update later this week. -- NateTheHate2 (@NateTheHate2) May 19, 2026

Un nuovo Nintendo Direct è in arrivo?

Le affermazioni di Grubb trovano ulteriore sostegno nelle precedenti dichiarazioni di NateTheHate, altro insider noto per le sue anticipazioni sul mondo Nintendo. Anche lui aveva parlato di un evento previsto per giugno e ha promesso di condividere ulteriori dettagli nel corso della settimana.

L'attesa è già molto alta, e i fan sperano di vedere finalmente nuove informazioni su alcuni dei progetti più chiacchierati. Tra questi spicca il presunto remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, uno dei titoli più amati della storia dei videogiochi. Non mancano inoltre le aspettative per aggiornamenti su Nintendo Switch Sports, Splatoon Raiders e altri giochi ancora non annunciati ufficialmente.

Naturalmente, al momento si tratta soltanto di rumor e non esistono certezze né sulla data né sui contenuti dell'eventuale Nintendo Direct. Tuttavia, la prospettiva di una nuova presentazione a giugno appare plausibile e potrebbe rappresentare un momento importante per scoprire i prossimi piani di Nintendo.