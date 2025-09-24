Un nuovo Mafia all'orizzone? Secondo un'attrice di Terra Madre ci sarebbe già il via libera

Secondo l'attrice Carina Conti, interprete di Isabella Torrisi in Mafia: Terra Madre, Take-Two avrebbe già dato il via libera per un sequel. Tuttavia, per ora, non vi è stato alcun commento da parte del publisher

A meno di due mesi dal debutto di Mafia: Terra Madre, iniziano già a circolare indiscrezioni su un nuovo capitolo della celebre saga videoludica. L'indiscrezione proviene da una livestream con l'attrice Carina Conti, interprete di Isabella Torrisi  personaggio centrale nell'ultimo capitolo  che ha avrebbe sentito parlare di un via libera da parte di Take-Two Interactive per lo sviluppo di un sequel.

Naturalmente, al momento, non c'è stata alcuna conferma da parte del publisher. Tuttavia, pur trattandosi di tradizionali "voci di corridoio", Mafia rappresenta senza dubbio un franchise discretamente popolare e, considerando la buona accoglienza di Terra Madre, non è improbabile che Take-Two conceda l'ok a un nuovo capitolo.

Il gioco ha infatti registrato oltre 800.000 copie vendute nella sua prima settimana sul mercato, un risultato significativo per un progetto sviluppato in soli tre anni, dal budget contenuto e con un prezzo di lancio fissato a 49,99 dollari. La formula  esperienza lineare, narrativa forte e costi ridotti  sembra aver permesso al gioco di avvicinarsi rapidamente al punto di pareggio. Maggiori dettagli sulla performance finanziaria arriveranno con il prossimo report trimestrale di Take-Two, atteso per novembre.

Dal punto di vista critico, il titolo ha ricevuto valutazioni generalmente positive. Pur con alcune limitazioni, in particolare l'assenza di un'esplorazione più ampia della Sicilia, è stato apprezzato per la capacità di offrire una storia intensa e un gameplay solido, una classica produzione story-driven che vale la pena essere presa in considerazione.

Noi abbiamo avuto l'opportunità di provare Mafia: Terra Madre per appurarne la qualità tecnica del titolo. Nonostante Unreal Engine 5 abbia mostrato alcuni dei problemi evidenziati da molti sviluppatori, l'integrazione delle tecnologie di upscaling, soprattutto di FSR 4, consente al titolo di offrire performance ottimali con una qualità visiva e una fluidità appaganti.