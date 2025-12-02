Un Mousepad per mirare meglio: uno youtuber crea il cheat invisibile sotto la scrivania

Un creator ha trasformato il mousepad in un sistema robotizzato che punta automaticamente i nemici nei videogiochi FPS. Il dispositivo sfrutta la visione artificiale per spostare il tappetino in accordo a ciò che succede sullo schermo e assistere la mira senza software illegali

Un appassionato di fai-da-te noto su YouTube come Basically Homeless ha realizzato un mousepad robotizzato in grado di migliorare la mira nei giochi sparatutto. Il principio è semplice ma geniale: il mousepad non si limita a restare fermo, ma si muove leggermente in accordo con ciò che succede sullo schermo.

Il sistema si basa su visione artificiale tramite YOLO: la telecamera analizza continuamente l'immagine di gioco e rileva quando un nemico entra nel centro dello schermo. A quel punto, un motore sotto la scrivania sposta il mousepad nella direzione necessaria per centrare automaticamente il bersaglio. In pratica, il movimento del tappetino fa reagire il sensore laser del mouse come se il giocatore stesse muovendo la mano in maniera super precisa, ma senza usare software cheat.

Per rendere il meccanismo invisibile, il mousepad scorre su un foro nel tavolo, mentre il motore e la struttura robotica sono nascosti sotto la scrivania. In questo modo il cheat è come se fosse legalizzato, visto che rimane invisibile agli osservatori esterni. Diverse soluzioni meccaniche, inoltre, sono state testate per ottenere uno scorrimento fluido: il creator ha provato pulegge e cuscinetti di vario tipo fino a raggiungere la versione finale, stabile e precisa.

Il risultato finale è sorprendente: il mousepad si muove in maniera naturale e, secondo chi l'ha provato, migliora la mira senza alcun software di cheat. L'autore stesso scherza sul fatto che con questo strumento la sua mira nei giochi competitivi è molto più efficace. Il progetto è anche un esercizio di stile, che unisce ingegneria fai-da-te, computer vision e humor tipico dei creator moderni.

Non è il primo esperimento di Basically Homeless: in passato aveva realizzato un esoscheletro che inviava piccole scariche elettriche per correggere la mira. Il suo obiettivo è dimostrare, mentre intrattiene, come sia possibile sperimentare nuove soluzioni hardware per assistere il giocatore in modi creativi e innovativi.