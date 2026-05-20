Un modder ha realizzato una PlayStation 2 Portable funzionante e open-source

Un modder ha realizzato una PlayStation 2 Portable: si tratta di un progetto completo, funzionante e open-source che, riutilizzando parte dei componenti della console, riesce a far girare i giochi PS2

La PlayStation 2 è stata una delle console di maggior successo di sempre e continua a poter contare su tantissimi appassionati. Per questo motivo, il progetto realizzato dal modder tschicki merita una particolare attenzione.

Una PlayStation 2 Portable?

Il modder ha realizzato una PlayStation 2 Portable, completando un progetto completamente open-source e ora disponibile su GitHub (dalla pagina del progetto è possibile entrare nei dettagli dello sviluppo). La realizzazione di questo progetto si basa su un'attività di reverse engineering della scheda madre della console (basata sul lavoro svolto da molti modder nel corso degli anni) e sul recupero di alcuni componenti hardware originali.

La scocca è stata stampata in 3D e sono stati poi aggiunti altri elementi, come il sistema di ricarica tramite USB-PD, che supporta due batterie da 5.000 mAh (per un'autonomia fino a 4,5 ore con una sola carica) e un sistema di raffreddamento.

Lo sviluppo ha richiesto quattro anni di lavoro. Il design della console portatile si ispira a quello della ROG Ally. I pulsanti frontali sono stati ripresi dalla PS Vita. L'intero assemblaggio è suddiviso in sole due parti: una superiore e una inferiore che si avvitano l'una all'altra.

Il raffreddamento è affidato a un dissipatore di calore che sfrutta una ventola della Switch Lite. La PlayStation 2 Portable è collegata a un display LCD da 5 pollici, con risoluzione di 480 x 800 pixel e refresh rate massimo di 60 Hz. Per accedere ai giochi sono presenti due slot per schede microSD.

Grazie a una serie di accorgimenti, a livello hardware e software, è possibile avviare i titoli PS2 in modo nativo e c'è anche il supporto ai giochi PS1. Da segnalare anche la presenza di un supporto completo alla vibrazione.

Questa è la descrizione breve del progetto riportata su GitHub: