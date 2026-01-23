Un hotel italiano fa incetta di recensioni a 5 stelle: merito di Arc Riders

Un curioso effetto "collaterale" sta coinvolgendo una struttura italiana situata sulle Dolomiti. L'Hotel Stella Montis di Campitello di Fassa, in provincia di Trento, si è vista arrivare una pioggia di recensioni positive da clienti di tutto il mondo che, di fatto, non conoscono in alcun modo la struttura. La ragione? Semplicemente il nome: l'hotel si chiama esattamente come una delle mappe di Arc Raiders, l'ultimo titolo di Embark Studios che ha ricevuto un'acclamazione generale inaspettata anche per gli sviluppatori.

Cercando informazioni sul gioco, e in particolare sulla mappa di Arc Riders, molti giocatori sono incappati nella pagina dell'hotel e non si sono lasciati sfuggire l'occasione di fornire una recensione, chiaramente ironica, sull'albergo montano.

I commenti, infatti, elogiano ambientazione, bottino e dinamiche di raid notturni, elementi che fanno riferimento ovviamente alle meccaniche di ARC Raiders, ma che risultano decisamente fuori contesto per una struttura ricettiva.

"È tutto fantastico, davvero. L'unico problema è che i giocatori a volte spawnano a 10 metri da me e quello Shredder (uno degli elementi interni del gioco) che avete messo è meraviglioso – lo stile, i livelli, tutto è al top. Per me è un solido 10/10" ha scritto l'utente Bad Wolf con una recensione su Google.

Altri recensori spingono ulteriormente sulla componente ludica. Samuel Hawkins descrive l'Hotel Stella Montis come ideale per il "bottino gratuito e le estrazioni rapide", mentre F God racconta una presunta gestione militare della struttura, con avamposti difensivi e negoziazioni per un'estrazione sicura, citando esplicitamente Speranza, una delle ambientazioni del gioco.

Nel mezzo dell'ondata di entusiasmo, compaiono anche rarissime valutazioni negative, che parlano scherzosamente di una presunta abbondanza di ratti, riferimento ironico a uno degli elementi ostili presenti nel titolo di Embark Studios.

Al momento l'hotel non ha commentato la vicenda, ma è evidente che si tratti di commenti puramente ironici sia in un caso che nell'altro. Google mette a disposizione degli esercenti un sistema di segnalazione per comunicare le recensioni inappropriate, ma probabilmente, al costo di qualcuna negativa, la struttura sarà più che felice della valanga di valutazioni internazionali a cinque stelle.