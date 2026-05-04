Un gioco sull'intelligenza artificiale senza usarla: il caso 007 First Light

007 First Light non utilizza IA generativa, scelta presa dopo discussioni interne a IO Interactive. Il gioco affronta comunque temi legati all'intelligenza artificiale. Racconta le origini di James Bond, tra missioni iniziali e ingresso nell'MI6, con gameplay arricchito da modalità rigiocabili e contenuti aggiuntivi

007 First Light, il nuovo titolo sviluppato da IO Interactive, non utilizza tecnologie di intelligenza artificiale generativa nel suo processo creativo. La conferma arriva dal direttore artistico Rasmus Poulsen, che ha sottolineato come questa scelta sia stata il risultato di un confronto interno tra i principali responsabili dello studio.

La decisione è particolarmente interessante considerando che la trama del gioco affronta temi legati proprio all'intelligenza artificiale e al rapporto con il settore della difesa. Secondo Poulsen, questo contrasto è in linea con la tradizione narrativa del franchise di James Bond, che spesso invita a riflettere sui rischi delle visioni utopiche. A suo avviso, il concetto di "utopia" può assumere diverse forme e si collega alle sfide contemporanee, rendendo l'argomento attuale e significativo.

Nonostante queste tematiche, lo studio ha scelto di non integrare strumenti di IA generativa nello sviluppo. Poulsen ha spiegato che si è trattato di una discussione complessa e approfondita tra i dirigenti, senza entrare nei dettagli, ma ribadendo chiaramente che il progetto è stato realizzato senza l'uso di tali tecnologie.

007 First Light e l'uso dell'IA generativa

Il gioco rappresenta una nuova interpretazione delle origini di James Bond, mostrando il protagonista agli inizi della sua carriera. La storia segue il giovane agente durante il suo servizio nella Royal Navy in Islanda, dove è impegnato in una missione di salvataggio, fino al suo ingresso nell'MI6. Questa versione del personaggio è descritta come impulsiva e audace, ma anche guidata da forti ideali.

Nel corso dell'avventura, Bond riceve il supporto di figure chiave come M, capo dell'MI6, e Q, responsabile delle tecnologie e dei gadget. Tuttavia, non tutti i personaggi condividono fiducia in lui: Greenway, a capo del programma 00, appare più scettico nei suoi confronti.

Il titolo sarà disponibile dal 27 maggio su diverse piattaforme, tra cui console di nuova generazione e PC, mentre la versione per Nintendo Switch 2 arriverà successivamente. Tra le missioni annunciate figura un evento di gala in cui il protagonista deve individuare un assassino. Inoltre, sarà presente una modalità chiamata TAXIN, che consente di rigiocare le missioni con modificatori diversi.