Un gioco Mac compatibile con Apple Silicon può apparire incompatibile su Steam: la causa è in Steamworks

Valve richiede da ottobre 2019 che i giochi macOS su Steam siano a 64-bit e notarizzati. Chi non configura correttamente Steamworks rischia che venga mostrato un avviso arancione di incompatibilità con Catalina e tutti i Mac moderni, Apple Silicon incluso

Sulla pagina Steam di un gioco Mac può comparire un avvertimento arancione: "Notice: This product is not compatible with macOS 10.15 Catalina or above". È un messaggio che chiaramente scoraggia un potenziale acquirente dall'acquistare il gioco e, di conseguenza, può avere ricadute sulle vendite dello sviluppatore. In molti casi la causa non è una vera e propria mancanza di compatibilità, ma semplicemente alcune checkbox in Steamworks che sono rimaste deselezionate.

Da ottobre 2019 Valve richiede che tutte le nuove applicazioni macOS su Steam siano a 64-bit e notarizzate da Apple. macOS Catalina (10.15) è stata la prima versione del sistema operativo a eliminare il supporto per le app a 32-bit, e Steam ha allineato di conseguenza i propri requisiti. Le app a 32-bit già presenti sullo store continuano a essere vendute, ma qualsiasi nuovo titolo deve rispettare il requisito. L'avvertimento arancione compare quando Steamworks non riceve informazioni aggiornate sull'architettura e sulla notarizzazione della build.

Le checkbox da abilitare in Steamworks

La configurazione corretta richiede che lo sviluppatore intervenga sulla pagina dell'applicazione in Steamworks, nella sezione Supported Operating Systems. Il primo passo è spuntare la voce macOS. Le selezioni successive dipendono dall'architettura supportata dalla build: 64-bit (Intel) Binaries Included se la build include binari Intel a 64-bit, Apple Silicon Binaries Included se include binari nativi per Apple Silicon. I due flag non si escludono: un Universal Binary li richiede entrambi. Infine, se la build è stata notarizzata da Apple, va selezionato App Bundles Are Notarized. La documentazione Steamworks di Valve sui requisiti di piattaforma per macOS descrive nel dettaglio ciascuna voce.

Entitlements e incompatibilità con il Mac App Store

Per la compatibilità con macOS 10.15 Catalina la documentazione Steamworks indica due entitlements da aggiungere alla configurazione di build. Il primo, com.apple.security.cs.disable-library-validation, consente il caricamento della libreria Steamworks SDK e della libreria overlay. Il secondo, com.apple.security.cs.allow-dyld-environment-variables, abilita l'iniezione della libreria overlay nel processo del gioco.

Chi distribuisce su più store deve tenere conto di un'incompatibilità rilevante: Steam non è al momento compatibile con l'entitlement com.apple.security.app-sandbox, che è invece obbligatorio per la distribuzione sul Mac App Store. Chi compila per entrambi i canali deve assicurarsi che questo entitlement non sia presente nella build caricata su Steam, gestendo di conseguenza build separate o flag di compilazione distinti.