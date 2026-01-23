Un 'fiore di compagnia', l'ultimo curioso gadget antistress di Nintendo
Nintendo ha presentato il suo ultimo, curioso gadget: il Fiore Parlante di Super Mario Wonder. Sì, parliamo proprio del piccolo fiore che caratterizza l'avventura di Mario, in un'edizione da scrivania che parla davvero e integra sensori di luminosità e temperatura per frasi contestualidi Vittorio Rienzo pubblicata il 23 Gennaio 2026, alle 13:31 nel canale Videogames
Nintendo
Nel bene e ogni tanto nel male Nintendo sa sempre come distinguersi. Questo vale per le console, per gli accessori, per i giochi e anche e soprattutto per i gadget. L'ultima trovata di Big N è davvero curiosa: si tratta del Talking Flower (Fiore Parlante), come quelli che si vedono in Super Mario Wonder, da posizionare sulla scrivania (e non solo) e che tiene compagnia durante la giornata.
Naturalmente, come ogni prodotto di Nintendo, si distingue dai classici giocattoli parlanti. Innanzitutto, se lasciato acceso, parlerà autonomamente ogni 2 ore. Grazie ai sensori integrati, può fare commenti sulla temperatura e l'illuminazione ambientale, sull'orario o sulle attività come "è bello non fare niente ogni tanto".
Non manca, però, l'irrinunciabile interazione con cui Nintendo caratterizza tutti i suoi prodotti. Attraverso un pulsante frontale, è possibile far parlare il fiore a comando. Tenendolo premuto, si può silenziare per qualche ora, mentre premendo ripetutamente dirà qualche "qualche frase speciale" che gli utenti potranno scoprire dopo l'arrivo sul mercato fissato per il 12 marzo 2026.
Al momento del rilascio, il fiore supporterà 11 lingue, tra cui l'italiano. Sarà possibile anche impostarlo per far sì che parli a orari specifici, ma è bene sottolineare che non supporta i comandi vocali. D'altronde, a giudicare dalle informazioni, non sembra essere un dispositivo smart come Alarmo, la sveglia dotata di connettività wireless e sensori di movimento rilasciata lo scorso anno da Nintendo.
Di contro, il prezzo è anche decisamente più accessibile: il Fiore Parlante è già preordinabile dal Nintendo Shop al prezzo di 29,99 euro (peraltro la spedizione è gratuita). Un simpatico gadget, con qualche gradita funzionalità smart, che sicuramente farà felici i fan di Super Mario Wonder.
5 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Già immagino cosa fa se si preme il bottone......e cosa dirà ogni due ore
Già immagino cosa fa se si preme il bottone......e cosa dirà ogni due ore
Lo prenoto subito. A volte ho bisogno di spunti quando finisco il mio repertorio, e Germano è una grande fonte di ispirazione
Mi pare un po' poco...
Comunque in effetti la versione di Germano Mosconi con magari con microfono in modo da contestualzzare la famosa frase "ma chi è quel mon@ che sbatte le porte?" la vorrei anche io
Già immagino cosa fa se si preme il bottone......e cosa dirà ogni due ore
Qualche volontario gentilmente ridoppi lo spot in questione con le frasi del Sommo Vate.
E che la Redazione poi ripubblichi il video corretto !
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".