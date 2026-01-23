Un 'fiore di compagnia', l'ultimo curioso gadget antistress di Nintendo

Nintendo ha presentato il suo ultimo, curioso gadget: il Fiore Parlante di Super Mario Wonder. Sì, parliamo proprio del piccolo fiore che caratterizza l'avventura di Mario, in un'edizione da scrivania che parla davvero e integra sensori di luminosità e temperatura per frasi contestuali

Nel bene  e ogni tanto nel male  Nintendo sa sempre come distinguersi. Questo vale per le console, per gli accessori, per i giochi e anche e soprattutto per i gadget. L'ultima trovata di Big N è davvero curiosa: si tratta del Talking Flower (Fiore Parlante), come quelli che si vedono in Super Mario Wonder, da posizionare sulla scrivania (e non solo) e che tiene compagnia durante la giornata.

Naturalmente, come ogni prodotto di Nintendo, si distingue dai classici giocattoli parlanti. Innanzitutto, se lasciato acceso, parlerà autonomamente ogni 2 ore. Grazie ai sensori integrati, può fare commenti sulla temperatura e l'illuminazione ambientale, sull'orario o sulle attività come "è bello non fare niente ogni tanto".

Non manca, però, l'irrinunciabile interazione con cui Nintendo caratterizza tutti i suoi prodotti. Attraverso un pulsante frontale, è possibile far parlare il fiore a comando. Tenendolo premuto, si può silenziare per qualche ora, mentre premendo ripetutamente dirà qualche "qualche frase speciale" che gli utenti potranno scoprire dopo l'arrivo sul mercato fissato per il 12 marzo 2026.

Al momento del rilascio, il fiore supporterà 11 lingue, tra cui l'italiano. Sarà possibile anche impostarlo per far sì che parli a orari specifici, ma è bene sottolineare che non supporta i comandi vocali. D'altronde, a giudicare dalle informazioni, non sembra essere un dispositivo smart come Alarmo, la sveglia dotata di connettività wireless e sensori di movimento rilasciata lo scorso anno da Nintendo.

Di contro, il prezzo è anche decisamente più accessibile: il Fiore Parlante è già preordinabile dal Nintendo Shop al prezzo di 29,99 euro (peraltro la spedizione è gratuita). Un simpatico gadget, con qualche gradita funzionalità smart, che sicuramente farà felici i fan di Super Mario Wonder.