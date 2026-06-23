Un commento di YouTube alimenta le speculazioni sull'arrivo del terzo trailer di GTA 6 previsto (forse) per il 25 giugno
Un commento pubblicato dall'account ufficiale di YouTube sotto il secondo trailer di GTA 6 ha acceso nuove speculazioni. La frase riferita al 25 giugno potrebbe essere collegata ai preordini del gioco oppure suggerire l'arrivo del terzo trailerdi Francesco Messina pubblicata il 23 Giugno 2026, alle 12:21 nel canale Videogames
L'attesa per Grand Theft Auto 6 continua ad alimentare speculazioni e teorie tra gli appassionati, soprattutto dopo un curioso commento apparso sotto il secondo trailer ufficiale del gioco. A catturare l'attenzione della community è stato infatti un messaggio pubblicato dall'account ufficiale di YouTube, che potrebbe nascondere un riferimento a un nuovo annuncio previsto per il 25 giugno.
Il commento, estremamente breve, recita semplicemente: "Consider us busy June 25th", ovvero "Considerateci impegnati il 25 giugno". Una frase apparentemente innocua che però ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan del titolo sviluppato da Rockstar Games.
Negli ultimi giorni era già emersa la notizia secondo cui i preordini di Grand Theft Auto VI dovrebbero aprire proprio il 25 giugno. Per questo motivo, una delle interpretazioni più semplici suggerisce che il commento di YouTube sia soltanto un riferimento all'attesa generata dall'apertura delle prenotazioni del gioco.
Il trailer 3 di GTA 6 è in arrivo?
Tuttavia, alcuni osservatori ritengono che la frase possa nascondere qualcosa di più interessante. Secondo questa teoria, il messaggio potrebbe essere un indizio legato all'arrivo del tanto atteso terzo trailer di GTA 6. L'idea nasce dal fatto che effettuare un preordine richiede pochi istanti e difficilmente rappresenterebbe un evento tale da giustificare un'affermazione del genere da parte della piattaforma video.
Naturalmente non esistono conferme ufficiali e l'intera vicenda resta nel campo delle ipotesi. Il commento potrebbe semplicemente essere un modo per partecipare all'entusiasmo della community senza alcun significato nascosto. Allo stesso tempo, però, non si può escludere che il 25 giugno possa coincidere con la pubblicazione di nuovi contenuti promozionali dedicati al gioco.
In attesa di eventuali annunci, l'interesse verso GTA 6 continua a crescere. Anche poche informazioni aggiuntive sarebbero sufficienti per alimentare ulteriormente l'attenzione attorno a uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni.
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