Un'azienda chiuderà per colpa di GTA 6: tutti in ferie lo stesso giorno, il 19 novembre
Grand Theft Auto 6, in uscita il 19 novembre 2026, sta già producendo effetti al di fuori del settore videoludico. Negli Stati Uniti Burger Motorsports, azienda specializzata nei ricambi per tuning auto, sarà costretta a chiudere il 19 novembre perché quasi tutti i dipendenti hanno chiesto la giornata di feriedi Vittorio Rienzo pubblicata il 19 Giugno 2026, alle 09:01 nel canale Videogames
Rockstar GamesGrand Theft Auto
Mancano ancora cinque mesi al debutto di Grand Theft Auto 6, previsto per il 19 novembre 2026, ma il nuovo capitolo di Rockstar Games sta già producendo effetti che vanno oltre il settore videoludico. Negli Stati Uniti è emerso infatti un caso che testimonia l'enorme attesa attorno al titolo e il suo potenziale impatto perfino sull'organizzazione del lavoro.
Burger Motorsports, azienda statunitense specializzata nella produzione e nella vendita di componenti per il tuning automobilistico, ha comunicato che resterà chiusa per un giorno in concomitanza con l'uscita di GTA 6. La decisione non nasce da iniziative promozionali o da attività dedicate al videogioco, ma da una ragione molto più concreta.
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Secondo quanto riferito dalla società, gran parte dei dipendenti hanno già richiesto un giorno di ferie per il 19 novembre 2026, creando una concentrazione di assenze tale da impedire la pianificazione dei turni e compromettere le normali attività operative. Di fronte a questo scenario, la dirigenza ha scelto la chiusura aziendale per 24 ore.
Il caso riguarda una realtà di dimensioni contenute, ma mette in evidenza l'incredibile impatto di Grand Theft Auto 6, uno dei prodotti d'intrattenimento più attesi degli ultimi anni. La vicenda suggerisce inoltre che situazioni analoghe potrebbero verificarsi anche in altre aziende, soprattutto se una parte consistente dei lavoratori decidesse di richiedere ferie o permessi in occasione del debutto del nuovo titolo di Rockstar Games.
L'episodio statunitense offre quindi una prima indicazione concreta dell'impatto culturale e mediatico di GTA 6, che ancora prima di arrivare sugli scaffali sembra già influenzare l'organizzazione di alcune imprese e le abitudini di una parte dei videogiocatori.
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Grand Theft Auto 6, in uscita il 19 novembre 2026, sta già producendo effetti al di fuori del settore videoludico. Negli Stati Uniti Burger Motorsports, azienda specializzata nei ricambi per tuning auto, sarà costretta a chiudere il 19 novembre perché quasi tutti i dipendenti hanno chiesto la giornata di ferie
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Presupponendo che l'azienda non sia composta da vecchi decrepiti e considerando l'ambito in cui è specializzata, si può dare, praticamente per certo, che l'età media dei titolari e dei dipendenti sia abbastanza in linea con il target del videogiocatore medio, per cui, invece di reagire alla "vecchia maniera" hanno, (imho) giustamente, deciso di seguire la volontà comune.
Penso che certi modi di fare portino ottimi risultati ai fini della produttività, più che una pacca sulla spalla...
Per me, ben fatto.
Mi sembra di leggere le persone che si mettono in fila per prenotare la copia digitale come se potesse andare esaurita ,geni e poi la pagano anche molto di piu alle volte al lancio rispetto al prezzo della settimana successiva, geni 2 volte
ma come diceva Vanna Marchi.........
Prendere per reale la motivazione non è da geni del giornalismo.
Mi sembra di leggere le persone che si mettono in fila per prenotare la copia digitale come se potesse andare esaurita ,geni e poi la pagano anche molto di piu alle volte al lancio rispetto al prezzo della settimana successiva, geni 2 volte
ma come diceva Vanna Marchi.........
Ci sono già stati casi di persone o gruppi di persone che prendevano ferie per avere la possibilità di giocare subito e magari finire subito il gioco in uscita.
Qui mi puzza di markettata verso questa azienda comunque.
cioè spararsi after di 24/48h consecutive al day 1 per poi abbandonare il gioco
molto presto finito o non finito. magari questo caso specifico sarà diverso ma
basta guardare le stats di steam dei titoli di rilievo e/o più attesi AAA e AA hanno
sempre tutti questo andamento
Qui mi puzza di markettata verso questa azienda comunque.
sicuro è marketing.. non so che fanno questi per lavoro ma di certo anche perchè CHIEDERE ferie non vuol dire AVERE ferie.. proprio perchè c'è una norma che prevede che il datore di lavoro può rifiutare la concessione delle ferie quando queste vadano contro la regolare attività di impresa per cui se hanno scelto in quel modo è per fare i fighi e farsi pubblicità..
chissà che fanno questi o che clienti hanno per fare questo marketing
Ed io che nella vita cerco sempre di non fare quello che fanno tutti
chissà che fanno questi o che clienti hanno per fare questo marketing
Beh almeno potevi leggere il trafiletto per capire che "lavoro fanno questi".
E' un'azienda di auto tunning.
In GTA 6 c'è il tunning.
Si staranno facendo pubblicità.
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