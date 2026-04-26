Un anno fa debuttava Clair Obscur: Expedition 33, ecco i numeri del suo successo
Un anno fa usciva Clair Obscur: Expedition 33: il gioco è diventato un grandissimo successo commerciale raggiungendo un numero molto elevato di copie vendute e convincendo pubblico e critica.di Davide Raia pubblicata il 26 Aprile 2026, alle 13:35 nel canale Videogames
Clair Obscur: Expedition 33 è stato uno dei principali successi dell'industria videoludica nel corso del 2025. Il gioco sviluppato da Sandfall Interactive ha convinto pubblico e critica, raggiungendo risultati inaspettati. A distanza di un anno dall'uscita sono state annunciate varie iniziative dedicate al titolo e, soprattutto, è stato fatto un bilancio ufficiale in merito ai risultati ottenuti. Ricordiamo che il gioco è stato anche il GOTY più premiato di sempre.
Un successo incredibile
Come comunicato dalla casa produttrice, Clair Obscur: Expedition 33 ha venduto oltre 8 milioni di copie a livello globale ed è anche diventato il titolo third-party di nuova uscita più scaricato su Xbox Game Pass nel corso del 2025, come confermato dalla stessa Microsoft, che ha fornito i numeri ottenuti dal titolo.
A confermare il successo del gioco ci sono anche i risultati della colonna sonora originale che ha raccolto 617 milioni di ascolti in streaming (645 milioni includendo le colonne sonore "Nos vies en Lumière" e "Verso's Drafts"). Il gioco, per celebrare un anno di disponibilità sul mercato, è in sconto fino al 27 aprile su Steam.
Numeri alla mano, Clair Obscur: Expedition 33 non può che essere definitivo come un grande successo commerciale, per molti inaspettato, che è riuscito a convincere il pubblico.
Le novità
Sandfall Interactive ha rilasciato anche un aggiornamento gratuito per il gioco, su tutte le piattaforme. L'update in questione include una nuova acconciatura dedicata all'anniversario per ogni personaggio giocabile (le acconciature dovranno essere acquistate dai mercati Gestral nel mondo di gioco). L'aggiornamento include anche alcune correzioni minori e una serie di miglioramenti.
3 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Poi con l'uscita di questo gioco ho capito che non ero il solo, anche se questo è in stile più moderno, legato alla pressione dei tasti anche nei turni avversari, ecc..
Comunque è stata una gioia quando è uscito un anno fa e sono felicissimo di tutti i suoi risultati.
Sarò ancora più felice quando lo potrò comprare in super offerta che tra l'altro hanno pure avuto l'intelligenza di rilasciarlo pure su GOG oltre ai soliti rivenditori.
Peccato che continuando con questo successo dovrò aspettare ancora tantissimo affinchè scenda in super mega offerta, ma pazienza aspetterò giocando ad altro.
Poi con l'uscita di questo gioco ho capito che non ero il solo, anche se questo è in stile più moderno, legato alla pressione dei tasti anche nei turni avversari, ecc..
Comunque è stata una gioia quando è uscito un anno fa e sono felicissimo di tutti i suoi risultati.
Sarò ancora più felice quando lo potrò comprare in super offerta che tra l'altro hanno pure avuto l'intelligenza di rilasciarlo pure su GOG oltre ai soliti rivenditori.
Peccato che continuando con questo successo dovrò aspettare ancora tantissimo affinchè scenda in super mega offerta, ma pazienza aspetterò giocando ad altro.
Compralo e basta, si merita ogni centesimo ed anche di più.
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