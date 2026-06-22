Ultima: il creatore potrebbe riacquisire i diritti e farne un nuovo gioco, ma dovrà utilizzare nomi diversi

Ultima si appresta ad attraversare una fase decisamente atipica nel mondo dei videogiochi e, in generale, delle produzioni coperte dal diritto d'autore. Richard Garriot, creatore originale della serie, potrebbe riacquisirne i diritti, ma non potrà utilizzare gli stessi nomi che rimarranno marchi registrati di Electronic Arts

Ultima potrebbe presto tornare al centro della scena videoludica, ma in un contesto decisamente atipico e piuttosto interessante. Perché se da una parte c'è Electronic Arts che nel frattempo ha registrato nuovi marchi legati al franchise, dall'altro il creatore Richard Garriot potrà riacquisire una parte dei diritti sulle sue opere a partire dal prossimo anno.

EA acquisì Ultima nel 1992 e da allora il franchise è rimasto quasi del tutto inattivo. Nonostante questo lungo periodo di pausa, il recente rinnovo delle tutele sul marchio indica che la società continua a considerare l'IP un asset da preservare e potenzialmente da utilizzare in futuro.

"Ogni dieci anni circa, ho provato a collaborare con EA per un reboot di Ultima", ha dichiarato Garriott al canale YouTube Inside Games. "Sembravano sempre abbastanza interessati da iniziare a parlare, per poi abbandonare le trattative altrettanto rapidamente".

Il 2027 rappresenta però una data importante. La normativa statunitense sul copyright consente infatti agli autori di richiedere il recupero di determinati diritti trascorsi 35 anni dalla loro cessione. Per Garriott, che cedette i diritti nel 1992 con l'acquisizione di Origin Systems da parte di EA, il momento è ormai vicino.

La situazione resta però particolarmente complessa dal punto di vista legale. "Diritto d'autore" e "Marchio registrato" seguono infatti percorsi distinti. Anche se Garriott riuscisse a recuperare i diritti sulle opere originali, Electronic Arts manterrebbe il controllo sul nome Ultima e sugli elementi legati al brand.

Questo scenario potrebbe portare alla nascita di due percorsi paralleli per il franchise. Garriott avrebbe la possibilità di sviluppare un nuovo progetto basato sulle idee e sui concetti originari della serie, ma senza poter utilizzare il nome Ultima. Al tempo stesso, EA potrebbe pubblicare o concedere in licenza nuovi giochi con il marchio Ultima, ma senza il coinvolgimento del suo autore storico.

Lo stesso Garriott ha lasciato intendere di essere interessato soprattutto a reinterpretare le idee che hanno definito la serie nel corso dei suoi oltre quarant'anni di storia. Resta però da capire quale forma potrà assumere concretamente un eventuale progetto legato al franchise, poiché Garriot non ha specificato quale strada potrebbe perseguire in assenza del supporto da parte di EA.

Per il momento non esistono annunci ufficiali né piani definitivi da entrambe le parti. Garriott dovrebbe partecipare alla Dragon Con nel corso dell'anno e ha anticipato di voler arrivare all'evento con una visione più chiara sul futuro del progetto. Nel frattempo, la storica serie RPG si trova in una posizione rara nel panorama videoludico: il suo proprietario attuale e il suo creatore originale potrebbero ampliare contemporaneamente l'universo di Ultima, ma seguendo vincoli e obiettivi completamente differenti.