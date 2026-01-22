Ubisoft rivela le vendite dei propri franchise: Assassin's Creed domina la classifica
Ubisoft ha aggiornato i dati sui titoli più venduti: Assassins Creed domina con oltre 220 milioni di copie vendute e 155 milioni di giocatori. Seguono Just Dance (80 milioni), Far Cry (60), Ghost Recon e Splinter Cell. Crescono anche Rainbow Six Siege, Watch Dogs e Brawlhalla per utenza, con numeri record e forte longevità.di Francesco Messina pubblicata il 22 Gennaio 2026, alle 09:01 nel canale Videogames
Ubisoft ha recentemente aggiornato i dati ufficiali di vendita e utilizzo dei suoi principali franchise, offrendo uno spaccato molto chiaro del peso commerciale e culturale delle sue saghe storiche. Le informazioni emergono da un documento di riepilogo relativo all'anno fiscale 2025, che fa luce sulle performance complessive della compagnia, al di là delle recenti cancellazioni e ristrutturazioni interne.
Al centro dell'attenzione c'è naturalmente Assassin's Creed, che si conferma come il franchise di punta dell'editore francese. La serie ha superato la straordinaria soglia di 220 milioni di copie vendute in tutto il mondo, un risultato che include anche l'ultimo capitolo pubblicato, Assassin's Creed Shadows.
Ancora più significativo è il dato relativo ai giocatori unici, che hanno superato quota 155 milioni. Tra i capitoli più popolari spicca Assassin's Creed IV: Black Flag, con oltre 34 milioni di giocatori, seguito da Valhalla, che ne ha coinvolti circa 20 milioni. Numeri che testimoniano la longevità e la capacità del brand di rinnovarsi nel tempo.
Oltre ad Assassin's Creed, Ubisoft ha svelato le vendite degli altri franchise
Al secondo posto tra i franchise Ubisoft per copie vendute troviamo Just Dance, che ha superato 80 milioni di unità distribuite. La serie musicale si distingue anche per il suo enorme impatto mediatico: i video legati al brand hanno totalizzato 12,3 miliardi di visualizzazioni su YouTube, dimostrando come il successo non si limiti alle vendite tradizionali, ma si estenda alla cultura pop e ai contenuti digitali.
Sul terzo gradino del podio si piazza Far Cry, con oltre 60 milioni di copie vendute a partire dal secondo capitolo della serie. Seguono altri marchi storici come Tom Clancy's Ghost Recon, che ha raggiunto 40 milioni di unità, Splinter Cell con oltre 30 milioni, e Rabbids, che si attesta sui 20 milioni di copie.
Il documento non fornisce invece dati di vendita aggiornati per alcune serie di rilievo, ma emergono comunque numeri importanti sul fronte dell'utenza. Watch Dogs ha superato i 50 milioni di giocatori unici, mentre Rainbow Six Siege continua a vantare una community solidissima con oltre 85 milioni di giocatori attivi nel tempo. Particolarmente impressionante è infine il caso di Brawlhalla: pur essendo un titolo free-to-play e non legato alle vendite tradizionali, il gioco ha superato i 120 milioni di giocatori unici.
Sia chiaro i primi capitoli non ho problemi a dire che mi hanno appassionato e divertito, con qualche difetto certo ma godibilissimi.
Poi però hanno allungato il brodo al punto che ormai sono certo che il 90% dei giocatori nemmeno si ricorda cosa è successo negli altri capitoli e li gioca tutti come giochi a se stante giocandosi solo quel pezzetto di storia.
Poi mi direte che facendo così ubisoft ha guadagnato? Non lo metto in dubbio però cavolo che ogni volta che esce un gioco divertente, potenzialmente con una storia appassionante lo si debba mandare in vacca per allungarlo all'inverosimile francamente mi girano.
Parlo ad esempio gli SC, che da un certo punto in poi non li hanno proposti più, e al massimo che se ne son usciti è stata la serie animata (mai vista), ed un probabile remake (mai fatto).
Continuare a spremere una saga (Che io personalmente ho giocato e provato poco) come ha scritto Darkon, ha certamente portato guadagni, ma l'ha snaturata tantissimo.
Ed appunto, non c'è solo AC, e una SH del genere dovrebbe sempre cercare di proporre giochi nuovi.
Il problema possiamo semplificarlo se vuoi in poche semplici parole: ormai non c'è più nessun vero interesse o passione nel fare giochi belli a parte poche eccezioni (recentemente BG3 o expedition 33) e si vuole solo massimizzare gli utili spennando la gente nel modo più efficiente possibile.
Questo ha portato IP interessanti ma non così redditizie a essere abbandonate totalmente. A scempi come avvenuto in square enix dove hanno letteralmente stuprato final fantasy per non parlare di tanto altro.
E quando va bene ci sono piccoli studi che ti tirano fuori dei capolavori ma il grosso del mondo videoludico è ormai scivolato nella morte del media come arte e il gioco visto solo e soltanto come un file excel chiamato conto_economico.xls
Assassin's Creed 1 era innovativo ma di una noia mortale, di una ripetitività sconcertante. Il secondo capitolo era molto più bello, ma infatti era più lineare e maggiormente incentrato sulla storia. Questo ovviamente tenendo sempre conto che quei capitoli su PC erano sempre ottimizzati di m3rda.
Detto questo la morte dei capitoli legati a Ezio Auditore sinceramente non l'ho vista come un male, anzi l'esatto contrario.
Di sicuro gli scenari legati all'antico Egitto, dell'antica Grecia, dell'immaginario norreno o di questo pseudo-Giappone fedudale ( nonostante un pizzico di woke che aimè dobbiamo mandar giù ) sono di tutt'altra pasta a livello di evocatività e presenza scenica, non c'è proprio paragone, il fattore esplorativo era molto più godibile, anche se il vero problema rimangono i contenuti ripetitivi e la scrittura penosa.
Come fanno a vendere ancora ?
Ma hai assistito o no anche quì dentro all'idolatramento dell'ultimo capitolo ?
Era pieno di gente che continuava a dire che Shadows era la rinascita del brand, salvo poi tornare ad rivedere commenti che parlavano di mediocrità.
E questi sono solo i prodotti single player, poi ci sono i prodotti multiplayer.
Se intendi il reboot della saga FF7 non sono assolutamente d'accordo, con quest'ultimo hanno sì cambiato la trama ma in meglio ( in barba a chi definisce i cambiamenti in modo negativo a priori ), specialmente vedendo cosa è uscito fuori con il secondo capitolo che è stato qualcosa di meraviglioso ( Ecco appunto, un altro esempio ) e ne è atteso un terzo che attendo con trepidazione.
TLOU: il primo anche anche, il secondo faceva cagare e la gente lo ha idolatrato completamente a caso.
Uncharted: A parte che praticamente è rimasto solo consolle per una vita ma in generale è carino ok ma non lo metterei tra i top
GoW, Horizon, Wukong: niente da dire concordo che sono giochi veramente belli
FF7: Ti prego anche no.... ennesima operazione merda fumante di square enix con il sistema di combattimento rivisto in maniera OSCENA. Pienamente nella categoria lasciamo il bel ricordo che era e pensiamo a cose nuove
Alan Wake 2: Non per tutti ma bello
Elden Ring: Premetto che mi rendo conto che sia un giudizio personale ma per me il gioco deve essere un momento piacevole con anche una certa sfida certo ma i souls like dove giocare diventa una frustrazione, dove non c'è un minimo di storia se non mettendosi a leggere descrizione di oggetti sperando poi di ricostruire una pseudostoria anche no. Ripeto gusti personali me ne rendo conto ma per me è un gioco che non mi ha dato nulla se non rage quit all'ennesimo boss da ripetere X volte per imparare a memoria pattern e menate. Puoi considerarla una mancanza di skill mia eh... non lo nascondo.
Stalker 2: Sinceramente anche qua giocabile si ma niente di che... un gioco che secondo me è passato, è stato giocato e sarà dimenticato senza lasciare grandi impronte.
Yakuza: Qua è complicata... Yakuza o lo ami, o lo odi. Per me specie se ti piace il giappone è un gioco che vale ma capisco anche che ci sia chi non lo apprezza
Split Fiction, It Takes Two: Questi non li ho giocati quindi non mi esprimo.
Doom: Altro gioco che doveva rimanere il ricordo nel cuore di chi l'aveva giocato e stop. Esercizio di stile fine a se stesso che sarà dimenticato rapidamente
Atomic Heart: Non giocato quindi non mi esprimo.
Diablo: Se intendi quello storico tanta roba, se intendi quella roba OSCENA che hanno fatto con tanto di microtransazione e quasi pay to win penso che sia una delle cose più gravi e irrispettose mai fatte a un gioco storico.
Path Of Exile: Ci abbiamo giocato un po' tutti è stato un gioco enorme, uno di quei MMORPG che ti ricordi ma ha fatto il suo tempo. Parlare oggi di path of exile lo trovo un po' anacronistico
BG3: Alzo le mani... gioco top. Non mi spreco nemmeno ad aggiungere altro perché penso che vada giocato a prescindere.
Lies of P: Vedi elden ring
KCD2: Bello, bellissimo ma iper di nicchia. KCD 1 e 2 son giochi per una cerchia di giocatori appassionati a quel tipo di gioco. Basta vedere quanto è complesso e punitivo il sistema di combattimento per capire che un giocatore medio lo droppa seduta stante. Ripeto gioco enorme ma veramente di nicchia
E questi sono solo i prodotti single player, poi ci sono i prodotti multiplayer.
Non discuto ma hai tirato fuori tanti titoli che sono successi nelle loro specifiche nicchie. Un Elden Ring è ingiocabile per giocatori che non sono appassionati di souls like per fare un esempio.
[QUOTE]Se stai parlando degli ultimi FF posso concordare.
Nel caso di FF più che gli ultimi direi che da 15 anni a questa parte o poco ci manca.
Le modifiche alla trama sinceramente secondo me ci stanno anche, non li ho trovate così gravi. Magari non ho apprezzato qualche eccesso di fan service con delle scene tipo quella "del mare" che si potevano ampiamente evitare. Il problema vero di quel gioco è il combat system OSCENO. Hanno letteralmente stuprato quella che era una delle caratteristiche core e più importanti di FF7. Non si può... veramente non si può.
Oddio guardando gli annunci per il 2026 è innegabile che esca roba interessante ma per ora non è che si prospetti un anno eccezionale eh... se non ricordo male i titoli interessanti si contano su una mano.
Però c'è Path of Exile 2, figlio mio, di che anacronismo stiamo parlando
