Ubisoft rivela le vendite dei propri franchise: Assassin's Creed domina la classifica

Ubisoft ha aggiornato i dati sui titoli più venduti: Assassins Creed domina con oltre 220 milioni di copie vendute e 155 milioni di giocatori. Seguono Just Dance (80 milioni), Far Cry (60), Ghost Recon e Splinter Cell. Crescono anche Rainbow Six Siege, Watch Dogs e Brawlhalla per utenza, con numeri record e forte longevità.

Ubisoft ha recentemente aggiornato i dati ufficiali di vendita e utilizzo dei suoi principali franchise, offrendo uno spaccato molto chiaro del peso commerciale e culturale delle sue saghe storiche. Le informazioni emergono da un documento di riepilogo relativo all'anno fiscale 2025, che fa luce sulle performance complessive della compagnia, al di là delle recenti cancellazioni e ristrutturazioni interne.

Al centro dell'attenzione c'è naturalmente Assassin's Creed, che si conferma come il franchise di punta dell'editore francese. La serie ha superato la straordinaria soglia di 220 milioni di copie vendute in tutto il mondo, un risultato che include anche l'ultimo capitolo pubblicato, Assassin's Creed Shadows.

Ancora più significativo è il dato relativo ai giocatori unici, che hanno superato quota 155 milioni. Tra i capitoli più popolari spicca Assassin's Creed IV: Black Flag, con oltre 34 milioni di giocatori, seguito da Valhalla, che ne ha coinvolti circa 20 milioni. Numeri che testimoniano la longevità e la capacità del brand di rinnovarsi nel tempo.

Oltre ad Assassin's Creed, Ubisoft ha svelato le vendite degli altri franchise

Al secondo posto tra i franchise Ubisoft per copie vendute troviamo Just Dance, che ha superato 80 milioni di unità distribuite. La serie musicale si distingue anche per il suo enorme impatto mediatico: i video legati al brand hanno totalizzato 12,3 miliardi di visualizzazioni su YouTube, dimostrando come il successo non si limiti alle vendite tradizionali, ma si estenda alla cultura pop e ai contenuti digitali.

Sul terzo gradino del podio si piazza Far Cry, con oltre 60 milioni di copie vendute a partire dal secondo capitolo della serie. Seguono altri marchi storici come Tom Clancy's Ghost Recon, che ha raggiunto 40 milioni di unità, Splinter Cell con oltre 30 milioni, e Rabbids, che si attesta sui 20 milioni di copie.

Il documento non fornisce invece dati di vendita aggiornati per alcune serie di rilievo, ma emergono comunque numeri importanti sul fronte dell'utenza. Watch Dogs ha superato i 50 milioni di giocatori unici, mentre Rainbow Six Siege continua a vantare una community solidissima con oltre 85 milioni di giocatori attivi nel tempo. Particolarmente impressionante è infine il caso di Brawlhalla: pur essendo un titolo free-to-play e non legato alle vendite tradizionali, il gioco ha superato i 120 milioni di giocatori unici.