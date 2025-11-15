Ubisoft rimanda i risultati finanziari e sospende il titolo: cosa sta succedendo davvero?

Ubisoft ha rinviato la pubblicazione dei risultati semestrali e sospeso le negoziazioni su Euronext, alimentando speculazioni su problemi contabili o possibili operazioni straordinarie. Il CFO parla di un semplice ritardo tecnico, ma il difficile stato finanziario e l'investimento di Tencent aumentano i dubbi sul futuro del publisher.

Nelle scorse ore Ubisoft ha annunciato un rinvio a sorpresa della pubblicazione dei risultati del primo semestre fiscale 2025-26, comunicazione inizialmente prevista a ridosso della consueta chiamata con gli investitori. A soli 15 minuti dall'inizio dell'incontro, la compagnia francese ha confermato lo slittamento "ai prossimi giorni" e ha richiesto a Euronext la sospensione delle negoziazioni di azioni e obbligazioni per evitare movimenti anomali sul mercato.

La decisione - di per sé rara per una società quotata - ha immediatamente alimentato speculazioni sulla solidità del gruppo. In una nota interna trapelata online, il CFO Frédérick Duguet spiega che la società "ha bisogno di più tempo" per finalizzare la chiusura contabile del semestre e che ulteriori dettagli non possono essere condivisi per vincoli legali.

La sospensione degli scambi, sottolinea Duguet, è pensata per ridurre la volatilità durante questo breve intervallo. Ubisoft ha inoltre invitato dipendenti e investitori a seguire la conferenza dedicata che sarà pubblicata contestualmente alla diffusione dei dati.

L'assenza di informazioni precise, però, ha aperto la porta a diverse interpretazioni. Alcuni analisti suggeriscono che il rinvio possa essere legato a verifiche contabili o questioni legali; altri considerano possibile l'imminenza di una trattativa straordinaria relativa a un'acquisizione, ipotesi alimentata anche dal lungo periodo di fragilità finanziaria che il publisher attraversa: il valore del titolo è sceso di oltre il 90% negli ultimi cinque anni, complice il difficile contesto post-pandemico, risultati commerciali sotto le attese e la cancellazione di numerosi progetti.

A complicare la situazione ci sono inoltre diversi lanci recenti che non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Star Wars Outlaws, pur lontano dal flop, non ha inciso sulla redditività come Ubisoft sperava, mentre Assassin's Creed Shadows - forte di cinque milioni di giocatori - non sembra aver risolto criticità strutturali. A giugno l'azienda ha anche chiuso XDefiant, licenziando circa 300 dipendenti.

Nel frattempo, l'operazione che ha portato le serie Far Cry, Assassin's Creed e Rainbow Six sotto la nuova sussidiaria Vantage Studios, sostenuta da un investimento da 1,25 miliardi di dollari di Tencent, ha ulteriormente alimentato voci sull'interesse del colosso cinese per un'acquisizione completa. Alcuni commentatori evocano persino lo scenario opposto: un improvviso dietrofront di Tencent, ipotesi ritenuta remota ma potenzialmente disastrosa.

In attesa della pubblicazione dei risultati, prevista nei prossimi giorni, resta un clima di attesa carico di incertezza. Qualunque sia la ragione del rinvio, la decisione di sospendere il titolo conferma quanto il momento sia delicato per una delle realtà storiche dell'industria videoludica.