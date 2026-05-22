Ubisoft registra nuove perdite, ma il rilancio potrebbe essere vicino

Ubisoft in crisi: l'anno fiscale si è chiuso con 1,3 miliardi di perdite e previsioni in calo per il 2026-2027. Per risanare il bilancio, l'azienda ha tagliato 1.200 posti di lavoro. Il piano di rilancio punta sulla riduzione dei costi fissi e sui titoli live-service, con l'obiettivo di tornare in utile entro il 2028.

Ubisoft non sta attraversando un periodo positivo, come già confermato dalle scelte annunciate nei mesi scorsi che hanno portato a nuovi licenziamenti e alla cancellazione di vari progetti. La software house continua a registrare perdite e deve fare i conti con un netto calo di vendite, come confermato in queste ore in occasione della presentazione dei risultati finanziari.

Durante l'evento, Ubisot non ha menzionato due titoli molto attesi il cui futuro è ora sempre più incerto. Sono in arrivo, però, diversi giochi delle saghe di maggior successo dell'azienda.

Un momento difficile

Per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2026, Ubisoft ha registrato una perdita operativa pari a 1,3 miliardi di euro. Anche il prossimo futuro sarà negativo. La software, infatti, si aspetta una diminuzione dell'8-9% delle vendite per il biennio 2026-2027, con una perdita operativa ancora più elevata.

Per contrastare le difficoltà finanziarie, l'azienda ha tagliato 1.200 posti di lavoro nel corso dell'ultimo anno, con una riduzione del personale a 16.600 dipendenti e una diminuzione di 118 milioni di euro per i costi fissi, ora pari a 1,435 miliardi di euro per il biennio 2025-2026. Entro marzo 2028, invece, l'obiettivo è ridurre i costi fissi fino a 1,25 miliardi di euro.

In aggiunta, l'azienda ha affermato di prevedere un ritorno all'utile e un flusso di cassa libero positivo nel biennio 2027-2028. I miglioramenti nei risultati finanziari arriveranno grazie a un calendario di uscite più solido e alla crescita dei giochi online multiplayer live-service. Raggiungere quest'obiettivo non sarà facile e la situazione andrà monitorata, trimestre dopo trimestre, per capire se Ubisoft riuscirà o meno a rialzarsi.