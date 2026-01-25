Ubisoft potrebbe licenziare ancora ma senza farsi notare

Nei giorni scorsi, Ubisoft ha annunciato un piano di riorganizzazione con l'obiettivo di tagliare i costi e ottimizzare le risorse disponibili. Questo piano ha portato anche alla cancellazione di diversi giochi in sviluppo, compreso l'atteso remake di Prince of Persia. All'orizzonte, inoltre, c'è un nuovo taglio al numero di dipendenti anche se l'azienda vorrebbe evitare maxi-ondate di licenziamenti, per non danneggiare ulteriormente la sua immagine.

Ubisoft taglierà ancora

Il piano di taglio dei costi di Ubisoft, che punta a ridurre di circa 200 milioni di euro all'anno le spese, dovrebbe concludersi entro marzo 2028. Secondo un nuovo report, questo piano dovrebbe concludersi con un taglio di migliaia di posti di lavoro, con una drastica riduzione del numero di sviluppatori, già passato da circa 20 mila (a settembre 2022) a poco più di 17 mila (a settembre 2025). Una prima ondata di licenziamenti dovrebbe essere annunciata a febbraio, in occasione della presentazione dei risultati finanziari.

Ubisoft, inoltre, ha scelto di eliminare il lavoro da remoto, costringendo tutti i dipendenti a tornare in ufficio, per il lavoro in presenza. Questa scelta potrebbe essere una strategia studiata a tavolino per spingere una parte dei lavoratori a lasciare Ubisoft in modo volontario.

Per il futuro, Ubisoft vorrebbe evitare di annunciare ondate di licenziamenti, ma ridurre la forza lavoro in modo progressivo. Questa politica è legata a una precisa strategia di marketing che mira a evitare un impatto mediatico negativo che potrebbe penalizzare le performance dei giochi. Ulteriori dettagli in merito ai piani di Ubisoft emergeranno a breve.