Ubisoft potrebbe cedere pezzi se il piano di rilancio non dovesse funzionare

Ubisoft sta attraversando una fase di riorganizzazione che ha portato alla cancellazione di alcuni giochi ma anche allo stop al lavoro da remoto per i dipendenti, con lo spettro di nuovi tagli in futuro. In un incontro tra la dirigenza e i rappresentanti dei dipendenti sono stati toccati vari argomenti sul futuro dell'azienda che, secondo quanto emerso online, sarebbe pronta a vendere alcune sue divisioni. Ecco le ultime informazioni in merito a quelle che saranno le strategie di Ubisoft.

Ubisoft pronta a cedere pezzi?

L'azienda sta attraversando una fase molto complicata, con risultati ben al di sotto delle attese e con la necessità di ridurre ancora i costi (quasi certamente tramite altri licenziamenti in arrivo in futuro).

La nuova organizzazione prevede la nascita di cinque divisioni che andranno ad occuparsi di segmenti specifici del mercato con l'obiettivo di massimizzare la produttività e migliorare i risultati.

Nel lungo periodo, però, Ubisoft avrebbe fatto sapere ai suoi dipendenti di essere pronta alla vendita di una o più divisioni per poter gestire meglio il suo futuro.

Non possiamo escludere, anche se l'azienda non avrebbe affrontato la questione, la possibile cessione di IP e studi di sviluppo per poter finanziare la propria attività e tagliare ulteriormente i costi.

Il futuro di Ubisoft è in divenire e molte novità potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. La riorganizzazione delle attività rappresenta un momento fondamentale per l'azienda che non può più continuare a registrare risultati negativi.