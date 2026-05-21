Ubisoft non cita Splinter Cell e Beyond Good and Evil 2 nei nuovi piani fiscali: arriveranno, prima o poi, questi nuovi titoli?

I nuovi documenti fiscali di Ubisoft non menzionano Splinter Cell e Beyond Good and Evil 2, alimentando dubbi sui due progetti. La compagnia conferma invece nuovi Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon entro il 2029. Nonostante recenti rassicurazioni degli sviluppatori, il futuro dei due giochi resta ancora poco chiaro

I più recenti documenti fiscali pubblicati da Ubisoft hanno acceso nuove discussioni sul futuro di alcuni dei progetti più attesi della compagnia. Nei piani relativi ai prossimi due anni fiscali non compare infatti alcun riferimento a Splinter Cell e Beyond Good and Evil 2, due titoli annunciati da tempo ma ancora avvolti nell'incertezza.

La situazione ha inevitabilmente alimentato dubbi e preoccupazioni tra gli appassionati, soprattutto considerando quanto a lungo si parli di entrambi i giochi senza che siano ancora arrivate informazioni concrete sulla loro uscita. Nei documenti condivisi dalla società francese vengono invece menzionati chiaramente nuovi capitoli di Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon, previsti entro marzo 2029.

L'assenza dei due giochi potrebbe però non significare necessariamente una cancellazione. È possibile infatti che la roadmap mostrata da Ubisoft sia ancora incompleta oppure che l'azienda abbia scelto di mantenere il massimo riserbo su alcuni progetti particolarmente importanti. Nonostante questo, molti osservatori ritengono significativo il fatto che produzioni discusse da anni non vengano nemmeno accennate nei programmi ufficiali.

Splinter Cell e Beyond Good and Evil 2: ulteriori dettagli sulla roadmap Ubisoft

Le preoccupazioni aumentano anche alla luce delle recenti decisioni prese da Ubisoft. La compagnia ha infatti attraversato un periodo complicato, caratterizzato da ristrutturazioni interne, tagli del personale e cancellazioni di diversi progetti in sviluppo. Secondo le informazioni emerse, sarebbero stati eliminati sei giochi, tra cui il già noto remake di Prince of Persia: The Sands of Time.

Questa situazione ha spinto parte della community a temere che altri titoli possano aver subito rallentamenti o ridimensionamenti. Tuttavia, alcuni segnali sembrano indicare che Splinter Cell e Beyond Good and Evil 2 siano ancora attivi. Lo scorso novembre era emerso che il nuovo Splinter Cell aveva finalmente trovato il suo primo game director, un dettaglio che lasciava intendere un avanzamento concreto dello sviluppo.

Anche Beyond Good and Evil 2 aveva dato segnali incoraggianti: a gennaio il direttore creativo del progetto aveva rassicurato i fan sullo stato dei lavori, spiegando che il gioco fosse ancora vivo. Nonostante queste dichiarazioni, il silenzio attuale e la mancanza di riferimenti ufficiali continuano a lasciare spazio ai dubbi.