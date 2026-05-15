Ubisoft le proverà tutte: in Assassin's Creed Hexe tornerà Ezio Auditore?

La serie Assassin's Creed guarda al futuro e, oltre alla possibilità di sviluppare un filone fatto di remake, punta a tornare sul mercato con un nuovo capitolo. In sviluppo ci sarebbe Assassin's Creed Hexe, nome in codice con cui viene indicato il prossimo capitolo della serie. Il gioco starebbe attravesando una fase di sviluppo complicata, con la perdita di numerosi sviluppatori e un lancio che potrebbe avvenire soltanto nella seconda metà del 2027. Nel frattempo, per i fan della serie ci sarà a breve la possibilità di mettere le mani su Black Flag Resynced.

Si torna alle origini?

Alcuni rumor, tutti da confermare, anticipano un possibile collegamento con i primi capitoli della serie Assassin's Creed e con il personaggio di Ezio Auditore, ancora oggi vero e proprio simbolo del franchise.

In questo momento, il confine tra leak e ipotesi è molto sottile. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la protagonista di Hexe, che si chiamerà Anika, sia una discendente di Claudia Auditore, sorella di Ezio già introdotta in Assassin's Creed II nel 2009. Si sostiene, inoltre, che Ezio "tornerà al 100%" nonostante il gioco sarà ambientato almeno 100 anni dopo la sua morte.

La questione andrà monitorata nel corso delle prossime settimane. In ogni caso, sfruttare l'effetto nostalgia e tentare di realizzare una serie di richiami ai maggiori successi della serie potrebbe permettere a Ubisoft di gettare le basi per un rilancio di Assassin's Creed, dando il via a un nuovo corso. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.