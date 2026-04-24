Ubisoft ha finito le idee? Nuovi remake della serie Assassin's Creed potrebbero essere in sviluppo

Non c'è solo Black Flag Resynced nel futuro della serie Assassin's Creed. Secondo nuove indiscrezioni, infatti, Ubisoft, che sta attraversando un momento complicato, intende sfruttare al massimo il franchise e starebbe pianificando almeno un altro remake che potrebbe arrivare nel corso dei prossimi anni. La serie Assassin's Creed potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale per il futuro della software house.

Un altro remake in arrivo

Assassin's Creed Black Flag Resynced, dopo essere stato posticipato, è oggi molto vicino al debutto. Secondo un nuovo report, Ubisoft avrebbe già pianificato almeno un altro remake della serie e non possiamo escludere l'arrivo di ulteriori progetti di questo tipo, soprattutto in caso di successo commerciale di Black Flag Resynced, titolo che, quindi, andrà a influenzare in modo significativo il futuro della serie.

Al momento, non ci sono informazioni dettagliate in merito a quello che potrebbe essere il capitolo della serie da realizzare come remake. L'ipotesi più probabile è rappresentata dal primo Assassin's Creed al quale potrebbero poi seguire i capitoli successivi e, in particolare, Assassin's Creed 2, probabilmente il gioco più apprezzato dell'intero franchise.

Il materiale su cui poter realizzare nuovi remake è tanto. Ricordiamo che il primo gioco è stato lanciato quasi 19 anni fa e Ubisoft, che ha disperato bisogno di registrare qualche successo commerciale, considerando le ben note difficoltà finanziarie, avrebbe tutto l'interesse a riproporre tutti i primi capitoli della saga.