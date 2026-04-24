Ubisoft ha finito le idee? Nuovi remake della serie Assassin's Creed potrebbero essere in sviluppo
Nel futuro di Ubisoft ci potrebbero essere altri remake dopo Black Flag Resynced: la software potrebbe riproporre altri capitoli della serie Assassin's Creed sotto forma di remake, ecco i primi dettaglidi Davide Raia pubblicata il 24 Aprile 2026, alle 11:01 nel canale Videogames
UbisoftAssassin's Creed
Non c'è solo Black Flag Resynced nel futuro della serie Assassin's Creed. Secondo nuove indiscrezioni, infatti, Ubisoft, che sta attraversando un momento complicato, intende sfruttare al massimo il franchise e starebbe pianificando almeno un altro remake che potrebbe arrivare nel corso dei prossimi anni. La serie Assassin's Creed potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale per il futuro della software house.
Un altro remake in arrivo
Assassin's Creed Black Flag Resynced, dopo essere stato posticipato, è oggi molto vicino al debutto. Secondo un nuovo report, Ubisoft avrebbe già pianificato almeno un altro remake della serie e non possiamo escludere l'arrivo di ulteriori progetti di questo tipo, soprattutto in caso di successo commerciale di Black Flag Resynced, titolo che, quindi, andrà a influenzare in modo significativo il futuro della serie.
Al momento, non ci sono informazioni dettagliate in merito a quello che potrebbe essere il capitolo della serie da realizzare come remake. L'ipotesi più probabile è rappresentata dal primo Assassin's Creed al quale potrebbero poi seguire i capitoli successivi e, in particolare, Assassin's Creed 2, probabilmente il gioco più apprezzato dell'intero franchise.
Il materiale su cui poter realizzare nuovi remake è tanto. Ricordiamo che il primo gioco è stato lanciato quasi 19 anni fa e Ubisoft, che ha disperato bisogno di registrare qualche successo commerciale, considerando le ben note difficoltà finanziarie, avrebbe tutto l'interesse a riproporre tutti i primi capitoli della saga.
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La differenza con altri studio che propongono Remake come ad esempio Capcom è che quest'ultima propone remake di grandi opere e spesso rivoluzionate divinamente, quelle di Ubilol saranno remake di opere mediocri e forse saranno poco più che remastered.
A questo punto ricominciamo da zero partendo dall'inizio con la remastered di Pong e via via a seguire tutti gli altri.
Magari nel frattempo dopo 40/50 anni spuntano nuove idee.
non la smetterò mai di ripeterlo
non la smetterò mai di ripeterlo
Così, tanto per dire
Così, tanto per dire
Vogliono continuare con gli AC ?
E' da decenni che continuano con AC e FC, tu sei convinto che che pesano nelle loro casse eppure non mi pare che se la passino poi tanto bene.
Finchè rimarrà in piedi anche 1 solo dei loro pezzenti manager ci sarà sempre il rischio di ereditare il loro penosissimo e patetico Know How.
FC e AC direi che hanno già dato, è ora di chiudere e farsi una clientela NUOVA.
Vogliono continuare con gli AC ?
E' da decenni che continuano con AC e FC, dici che pesano nelle loro casse eppure non mi pare che se la passino poi tanto bene.
Finchè rimarrà in piedi anche 1 solo dei loro pezzenti manager ci sarà sempre il rischio di ereditare il loro penosissimo e patetico Know How.
Non ho detto che AC porta profitti o meno, quale sia la sua percezione tra i giocatori, se sia un gioco mediocre o stupendo e via dicendo.
Ho solo detto quello che è sotto gli occhi di tutti e che la stessa Ubisoft ammette: che è il suo franchise di lunga più remunerativo. E tra l'altro basterebbe vedere anche le vendite degli ultimi titoli, con Valhalla (il penultimo) che è diventato il titolo di maggior profitto della serie. E in generale tutta la trilogia Origins/Odyssey/Valhalla è stato un successo commerciale.
AC vende, quello è il punto. Possiamo dire al limite che con Shadows, l'ultimo, ci sia una flessione. PARE che stai vendendo bene ma sotto le aspettative di Ubisoft, ma niente che dica che il franchise è in crisi dopo quasi 20 anni che genera tanti profitti per le loro casse.
Per cui Ubisoft, che sta cercando di monetizzare e salvare capra e cavoli in un periodo oggettivamente complicato per loro che dura da anni, prova a farlo con dei remake/remastered (opere relativamente a bassissimo costo rispetto a giochi nuovi) della sua saga che da anni gli garantisce i maggiori guadagni ed è il suo riferimento sul mercato: Assassin's Creed.
Quello che dici tu non centra nulla, oltre al fatto di essere mere percezioni soggettive che lasciano il tempo che trovano.
Vogliono continuare con gli AC ?
E' da decenni che continuano con AC e FC, tu sei convinto che che pesano nelle loro casse eppure non mi pare che se la passino poi tanto bene.
Finchè rimarrà in piedi anche 1 solo dei loro pezzenti manager ci sarà sempre il rischio di ereditare il loro penosissimo e patetico Know How.
FC e AC direi che hanno già dato, è ora di chiudere e farsi una clientela NUOVA.
AC e mediocrità non c'entrano nulla, sono tra le produzioni open world in assoluto migliori dopo quelle Rockstar. Mediocre è Bethesda, semmai, non di certo gli AC che sin dal primo, ancora tecnicamente godibilissimo oggi, sono degli autentici open world AAA(A).
Poi che c'entra continuare con AC e FC? Son decenni che Nintendo campa con Mario e Zelda, e quindi?
Poi che c'entra continuare con AC e FC? Son decenni che Nintendo campa con Mario e Zelda, e quindi?
hai ragione io adoro AC o FC e gioco dai 386 a tutto quindi ne ho visti di titoli nella mia vita
Se il copia in colla produce cose scadenti nintendo sarebbe gia morta 20 anni fa
eppure vendono milioni di copie a ogni versione,' l'etichetta l'hai messa tu non certo la massa
Eh no l'ho messa io e le produzioni Ubisoft vendono milioni di copie certo.
Chissà perchè sono in crisi finanziaria allora.
Fino a ieri Ubisoft veniva chiamata "Ubilol" e oggi miracolosamente produce opere di spessore, WOW !
Il problema non è tanto il copia e incolla, quanto quello che continui ad incollare.
Anche TLOU propone un gameplay già visto e uguale fra 1 e 2, però la qualità della scrittura, la trama, la componente narrativa e quella cinematografica sono di qualità.
Assassin's creed è una mappa con una main quest scialba, una scarsa scrittura e side quest noiosissime. Si salva solamente l'ambientazione.
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