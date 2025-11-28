Ubisoft ha cancellato il DLC dell'Anno 2 di Assassin's Creed Shadows: cambia il piano di supporto

Ubisoft ha deciso di rivedere in modo significativo i suoi piani post-lancio per Assassin's Creed Shadows, cancellando il DLC previsto per il secondo anno di supporto. La notizia arriva direttamente dal direttore del post-lancio del gioco, Simon Lemay Comtois, durante un'intervista concessa al creator JorRaptor su YouTube.

La cancellazione rappresenta un cambiamento importante nella strategia iniziale che prevedeva due espansioni principali, entrambe pensate per essere ampie e ricche di contenuti, sulla scia di Claws of Awaji. Secondo Comtois, il secondo DLC avrebbe dovuto debuttare come contenuto dell'Anno 2, probabilmente parte di un season pass pianificato già prima del lancio.

Tuttavia, Ubisoft ha scelto di ridimensionare la propria visione, anche alla luce delle difficoltà che hanno accompagnato l'uscita del titolo: rinvii, controversie e numerose discussioni nate ancora prima del debutto sul mercato. Nonostante tutto, Assassin's Creed Shadows è riuscito comunque a ottenere un lancio relativamente positivo, con supporto immediato per Steam Deck e contenuti gratuiti dopo l'uscita.

Ulteriori dettagli sulla cancellazione del DLC di Assassin's Creed Shadows

Il motivo del cambio di rotta non è legato esclusivamente alla rimozione del secondo DLC, ma anche alla nuova filosofia di aggiornamento che Ubisoft vuole adottare. Comtois ha spiegato che il team passerà da un approccio "rapido e reattivo" a uno basato su update più "corposi" e sostanziali, in grado di "scuotere maggiormente le cose". In altre parole, meno aggiornamenti minori, ma più patch dal forte impatto sul gameplay e sull'esperienza complessiva.

Questa scelta arriva nella stessa settimana in cui Assassin's Creed Shadows ha ricevuto uno dei suoi aggiornamenti più rilevanti: una sorprendente collaborazione con Attack on Titan, una nuova missione narrativa e numerosi miglioramenti alla stabilità e alla qualità della vita in gioco. Tale update dimostra che il supporto non verrà meno, ma sarà riorganizzato per puntare su contenuti più robusti.

La cancellazione del DLC dell'Anno 2 potrebbe deludere una parte dei fan che sperava in un'espansione narrativa significativa, ma Ubisoft sembra convinta che la nuova strategia garantirà un supporto più efficiente e mirato.