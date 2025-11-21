Ubisoft, dietro la trimestrale rimandata non c'è un'acquisizione: ecco cosa è successo davvero

Ubisoft ha pubblicato i risultati finanziari del primo semestre dell'esercizio 2025-26, un periodo segnato da un'importante revisione contabile e dalla prossima chiusura dell'investimento strategico di Tencent nella controllata Vantage Studios. Ricordiamo che la pubblicazione dei risultati arriva in ritardo, un avvenimento che aveva destato un certo clamore e aperto a voci di acquisizione. Niente di tutto questo, ma cosa è successo?

Ubisoft ha comunicato di aver dovuto rivedere il modo in cui contabilizza i ricavi legati a una specifica partnership nell'anno fiscale 2024-25. I revisori, analizzando i conti del primo semestre dell'anno fiscale 2025-26, hanno infatti rilevato che i ricavi di quell'accordo - basato su pagamenti legati all'effettivo utilizzo dei servizi - non potevano essere registrati in anticipo, ma andavano riconosciuti solo man mano che il partner ne faceva uso, come previsto dagli standard contabili IFRS 15.

Per questo motivo la società è stata costretta a riaprire e correggere i bilanci dell'anno fiscale precedente, applicando retroattivamente il criterio corretto. La stessa regola si riflette anche sui conti attuali: un accordo firmato da Ubisoft nel secondo trimestre del FY2025-26 non potrà generare ricavi immediati, ma solo quando ci sarà utilizzo effettivo da parte del partner.

Questa revisione contabile ha avuto un effetto tecnico su alcuni indicatori finanziari utilizzati nei rapporti con i creditori, facendo venir meno - alla data del 30 settembre 2025 - il rispetto di un covenant (clausole inserite nei contratti di finanziamento per proteggere i finanziatori) legato al rapporto tra debito e redditività. Ubisoft spiega però di aver già avviato le procedure necessarie con gli istituti finanziari coinvolti per sistemare la situazione.

Con la pubblicazione del comunicato, Euronext ha autorizzato la ripresa delle negoziazioni: azioni e obbligazioni Ubisoft sono quindi regolarmente tornate a poter essere scambiabili dalle 10:00 di oggi.

Quanto all'andamento dell'editore francese, abbiamo vendite nette per 772 milioni (+20% YoY), trainati da partnership più solide del previsto e da un robusto catalogo di giochi. Di questi, 491 milioni di euro di devono ascrivere al secondo trimestre, con un +39% su base annua.

La serie Assassin's Creed continua a ottenere risultati positivi, con Assassin's Creed Shadows e il lancio di nuovi contenuti per Assassin's Creed Mirage che hanno aumentato significativamente l'engagement dei giocatori. Anche The Division 2 e Avatar Frontiers of Pandora mostrano tassi di crescita e player engagement in miglioramento, mentre Rainbow Six Siege attraversa una fase di transizione con nuove misure anti-cheat e aggiornamenti previsti per migliorare l'esperienza.

Il recente lancio di Anno 117 Pax Romana ha riscosso ottime recensioni e buone vendite, e titoli in arrivo come Prince of Persia: The Sands of Time remake e Rainbow Six Mobile completano la pipeline per la fine del 2025 e inizio 2026.

Il gruppo è prossimo a completare una transazione da 1,16 miliardi di euro con Tencent, che acquisirà il 25% di Vantage Studios, la nuova controllata che racchiude le IP di punta Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. Questo rafforzerà la struttura finanziaria di Ubisoft, consentendo la riduzione dell'indebitamento.

A supporto della trasformazione, Ubisoft sta riducendo i costi fissi con un programma che punta a oltre 100 milioni di euro di risparmi entro il 2027, già iniziato con una riduzione di circa 1.500 dipendenti nell'ultimo anno.

Ubisoft, infine, ha confermato gli obiettivi per il resto dell'esercizio 2025-26, con vendite nette stabili rispetto all'anno precedente e un utile operativo sostanzialmente in pareggio. L'azienda punta a tornare in terreno positivo sia a livello operativo che di generazione di cassa a partire dal 2027, grazie anche a nuovi contenuti importanti in arrivo dai suoi franchise principali.